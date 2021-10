Felcsillant a remény, hamvaikból támadhatnak fel a kínai tech-óriások

Az Alibaba részvénye közel öt százalékos pluszban nyithat a mai tengerentúli kereskedésben a remek ázsiai teljesítmény után, de a többi nagyobb kínai tech-óriás is komoly árfolyam emelkedés elé nézhet. Vélhetően több intézményi befektető is a zuhanás aljaként tekint a jelenlegi, alaposan megütött árfolyamokra, illetve az emelkedést segítette egy Alibabához köthető hír és az amerikai és kínai elnökök idénre tervezett találkozásának a híre.

A kínai technológiai részvények csütörtökön rekord alacsony szintről indították a kereskedést a hongkongi tőzsdén, a hangulat a befektetői aktivitást nézve azonban megfordulni látszik, remekeltek ugyanis a tech-óriások a mai kereskedésben, a teljesítményüket leképző Hang Seng Index 5,2 százalékot ralizott - ám így is 26,7 százalékos mínuszban van a jegyzés 2021-ben. Persze bőven lehetséges, hogy jelenleg egy ún. “dead cat bounce” szituációval állunk szemben, és folytatódhat a markáns árfolyamzuhanás az előttünk álló hetekben.

A remek ázsiai teljesítmények vélhetően az amerikai tőzsdéken is ki fognak tartani, legalábbis a kereskedés előtti grafikonok ezt mutatják a legjelentősebb tech-óriásoknál:

Az emelkedést elsősorban annak a CNBC által közölt hírnek köszönhetjük, miszerint Joe Biden amerikai elnök azt tervezi, hogy még az év vége előtt virtuálisan tárgyal Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Mint ismert, a kommunista állam technológiai szektor ellen indított "hadjáratának" köszönhetően estek óriásit idén a kínai óriáscégek jegyzései, az Amerikával ápolt finoman szólva is feszült viszony feloldására való törekvés jeleként azonosíthatták a befektetők a két elnök találkozásának hírét.

Emellett egy vállalatspecifikus hír is érkezett az Alibaba háza tájáról, a Daily Journal a társaság legújabb negyedéves jelentése alapján ugyanis az elmúlt 3 hónapban 83 százalékkal növelte Alibaba-részesedését - a döntés mögött vélhetően Charlie Munger, Warren Buffett híres befektetőtársa és egyben a Berkshire Hathaway alelnöke állt. Munger a The Daily Journal elnöke is, és a vállalat részvényeinek 3,6 százalékát birtokolja.

Ennek a két pozitív körülménynek köszönhetően tehát komoly emelkedésre lehet ma számítani az amerikai tőzsdéken jegyzett, kínai technológiai vállalatok részvényeinél - kérdéses persze, hogy meddig tarthat az eufória, azaz

valóban megtaláltuk-e az esés alját, vagy további komoly árfolyam zuhanások vannak még előttünk.

