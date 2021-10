Teljesen átszabhatja a tőzsdézést a kriptoeszközök mögötti technológia, amely már itthon is hódít

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egyre nagyobb szerepet kap a tőkepiacokon és az élet számos területén a kriptoeszközök mögött is húzódó blockchain technológia, itthon már több pilot projekt is működik a piaci szervek összefogásában. A szakértők szerint nagy potenciál van a technológiában, akár a ma ismert tőkepiaci szerepkörök is megszűnhetnek – hangzott el a Dorsum Befektetői Klubján. A rendezvényen emellett szó esett az ESG befektetések és szemlélet dinamikus térnyeréséről is.