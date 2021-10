Valami elképesztőt tett az emberek vagyonával a koronavírus, nem is gondolnád, hova ment a sok pénz

Mágikus szinthez, 200 ezermilliárd euróhoz ért a háztartások vagyona a világon, a koronavírus a megtakarítási ráta éles emelkedését hozta magával. A „kikényszerített megtakarításokról” szóló tavalyi évben azonban nem a részvények voltak a nagy nyertesei a visszafogott fogyasztásnak, pedig sokan ezt gondolhatják. A versenyt a bankbetétek nyerték, nem is kevéssel.

200 ezermilliárd euró – Mágikus szinten a globális vagyon

Az extrém végletek éve volt 2020 – írja friss Global Wealth Reportjában az Allianz. A koronavírus emberek millióinak életét és megélhetését tette tönkre, a gazdaságban a II. világháború óta nem látott recessziónak lehettünk tanúi, miközben a monetáris és fiskális stimulusok elképzelhetetlen összegeket mozgattak mega gazdaság, a piacok és az emberek megsegítésére. Mindez sikerrel is járt, mivel sok országban – különösen az iparosodottabbakban – az emberek rendelkezésre álló jövedelme nem csökkent, sőt, enyhén még emelkedett is. Ezek után nem meglepő, hogy a háztartások tavaly újabb jó évet zártak vagyon tekintetében: a 2019-ben mért rekord mértékű, 10,3%-os növekedés után a globális pénzügyi vagyon további 9,7%-kal nőtt 2020-ban, ezzel először elérve a mágikus 200 ezermilliárd eurós szintet. Csak az utóbbi két évben, a háztartások pénzügyi vagyona közel 35 ezermilliárd euróval tudott gyarapodni.

A globális pénzügyi vagyon mértéke (ezermilliárd euró) és éves változása (%), forrás: Allianz Global Wealth Report 2021

A Covid miatti világszintű lezárások és ezzel együtt a fogyasztás drámai visszaesése a megtakarítási ráta éles emelkedését hozta: a „kikényszerített megtakarítások” keretében a bankbetétek és folyószámlákon lévő megtakarítások most először kétszámjegyű, 11,9%-os éves növekedést mutattak fel, ami még a 2008-as pénzügyi válság idején látott 8%-os ugrást is meghaladta. A bankbetéteket még az értékpapírok sem tudták megverni, pedig ott is közel 11%-os növekedést lehetett látni. Ezzel szemben a biztosítási és nyugdíjtermékek csak szerényebb, 6,3%-os emelkedést tudtak felmutatni.

A bruttó pénzügyi vagyon növekedési üteme (%) főbb megtakarítási kategóriáknál, forrás: Allianz Global Wealth Report 2021

Elképesztő összegeket takarítottak meg az emberek

A kikényszerített megtakarítások jelensége akkor válik igazán szembetűnővé, amikor a pénzügyi eszközök tőkebeáramlását figyeljük meg: a friss megtakarítások 77%-kal 5200 milliárd euróra ugrottak tavaly, ami abszolút rekord. Ez az ugrás a megtakarításokban azt is jelenti, hogy tavaly a vagyonnövekedés két meghatározó eleme – a nettó tőkebeáramlás és az átértékelődések (hozam) – nagyjából kiegyenlítetten járult hozzá a növekedéshez 45 és 55%-kal, miközben 2019-ben ez még 20-80-ra a hozamok felé tolódott el.

Az amerikai háztartások emelkednek ki leginkább a felfutásból, mivel egészen elképesztő, 374%-os növekedést mutattak fel a bankbetétekbe áramló friss tőkénél, ezzel pedig az amerikai háztartások birtokában lévő bankbetétek globális aránya 31%-ról 51%-ra ugrott egy év alatt. A bankbetétek nemcsak Amerikában, hanem a többi régióban is hódítottak: gyakorlatilag mindenhol a bankbetétekbe áramlott a friss megtakarítások legalább fele, kivéve Ausztráliát, ahol kicsivel, de a nyugdíjalapok vezettek.

A bankbetétek uralma meglepő lehet, miután mindenhonnan azt lehetett hallani, hogy a lakossági befektetők rászabadultak a tőzsdékre. A tanulmány ugyanakkor rávilágít az USA domináns szerepére a megtakarítási piacon, a friss megtakarítások 55%-át az amerikai háztartások adták, ahol az értékpapírok vásárlása 50%-kal esett vissza tavaly. Ezen belül is különösen a befektetési alapok és a kötvények voltak a vesztesek, ha értékpapír, akkor az amerikai befektetők is inkább a részvényeket keresték, ami viszont rávilágít az egyre változó befektetési szokásokra: előtérbe kerülnek az egyedi részvénybefektetések.

Pénzügyi eszközök nettó tranzakciója (milliárd euró), forrás: Allianz Global Wealth Report 2021

Bebetonozódott az amerikaiak vagyonaránya

Változtak a vagyonarányok is a világon, Ázsia (Japánt kivéve) részesedése a globális pénzügyi eszközökből 11-ről 19%-ra nőtt az utóbbi tíz évben. Mindeközben Nyugat-Európa és Japán súlya egyre kisebb lett. Talán a legérdekesebb adat, hogy az észak-amerikai háztartások birtokolják a magánkézben lévő pénzügyi vagyon felét és ez az arány az utóbbi évtizedben nem nagyon változott.

A globális bruttó pénzügyi vagyon megoszlása régiónként, 2010-ben (belső kör) és 2020-ban (külső kör), %, forrás: Allianz Global Wealth Report 2021

Különösen az elmúlt két évben emelkedett jelentősen a pénzügyi eszközök értéke az USA-ban, ezzel az egy főre jutó vagyonnövekedés kétszámjegyű volt: átlagosan 26 280 euróval nőttek tavaly a pénzügyi eszközök az országban fejenként, miközben Görögországban ennyi jut összesen egy főre vetítve. Egyetlen másik országban sem tudtak olyan vagyonnövekedést élvezni a megtakarítók tavaly, mint az amerikaiak. A legközelebb ehhez a szinthez a dánok és a hollandok voltak.

Egy főre jutó bruttó pénzügyi eszközök növekedése 2020-ban (euró), forrás: Allianz Global Wealth Report 2021

Kisebb lett a szegénység

A számok mindeközben azt is mutatják, hogy az elmúlt két évtizedben csökkent a szegénység a világon. A szegényebb vagyoni kategóriába tartozók aránya a vizsgált populáción belül nagyjából 75%-ot tett ki tavaly, tehát több mint 4 százalékponttal kevesebbet, mint 2000-ben. Mindeközben a másik két vagyoni szegmensben lévők aránya valamelyest nőtt.

Érdekesek ezek az adatok akkor is, ha azt nézzük meg, hogy a populáció átlagos növekedéséhez képest hogyan alakult az egyes vagyoni osztályok növekedése. Az látszik, hogy az átlagos populációnál kisebb ütemben nőtt a szegényebbek száma, míg a közép- és felső vagyoni réteghez tartozók átlagon felüli növekedést mutattak az elmúlt 20 évben.

Vagyoni osztályok aránya a vizsgált populáción belül 2000-ben (belső kör) és 2020-ban (külső kör), valamint a vizsgált időszakban mutatott népességnövekedésük, %-ban, forrás: Allianz Global Wealth Report 2021

Csökken a vagyonkoncentráció...csigatempóban

Továbbra is nagyon magasnak mondható ugyanakkor a vagyonkoncentráció a világban, a leggazdagabb 10%-ba tartozók birtokolták a világ nettó pénzügyi vagyonának több mint 84%-át tavaly, közöttük a felső 1% kezében volt mindennek a közel 41%-a. A vagyoni egyenlőtlenséget mutatja, hogy mindeközben a világ szegényebbik fele a vagyonnak mindössze 1%-át birtokolja, igaz, ide sok esetben az eladósodott emberek tartoznak (akinek emiatt negatív a nettó vagyona), de attól még nem feltétlenül szegények is. Jó példák erre a dán és svéd háztartások, amelyek a legeladósodottabbak között vannak a világon.

A magas vagyonkoncentrációnak köszönhetően nagy a különbség globális szinten a medián és az átlag nettó pénzügyi vagyon között. Míg az egy főre jutó medián, nettó pénzügyi vagyon 1950 eurót tett ki tavaly, az átlag több mint négyszerese volt ennek 27 630 euróval. A számok azt mutatják, hogy az alacsonyabb vagyoni osztályokban gyorsabb ütemben nőtt az egy főre jutó nettó vagyon, mint a gazdagabbaknál, ugyanakkor a legalsó tizedben lévők vagyona tovább csökkent, ami azt jelneti, hogy a szegényebbek még eladósodottabbak lettek.

Egy főre jutó átlagos nettó vagyon vagyoni decilisenként (euróban) és az átlagos egy főre jutó vagyon növekedési üteme (%), forrás: Allianz Global Wealth Report 2021

Érdekesnek tűnő ellentmondás, hogy ha országos bontásban nézzük az adatokat, a középosztályba tartozók pénzügyi vagyonból való részesedése sok esetben csökkent az utóbbi tíz évben. Kiemelkedik ezek között is Románia, Spanyolország, Németország, Görögország és Kína, és nemcsak amiatt, mert egyes országokban a középosztályhoz tartozók átsorolódtak magasabb vagyoni szegmensekbe, hanem amiatt is, mivel sokan lecsúsztak ebből a vagyoni rétegből (példa erre Kína vagy Spanyolország). Magyarországon is csökkent a középosztályba tartozók pénzügyi vagyonból való részesedése:

A nemzeti középosztályok nettó pénzügyi vagyonból való részesedése 2010 és 2020 között (százalékpont), forrás: Allianz Global Wealth Report 2021

Címlapkép: Getty Images