Energiaválság: nagyot ugrott a gázár, elkezdték itthon felbontani az áramszerződéseket a kereskedők

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma is meredeken emelkedett az európai földgázár, annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin tegnap egy moszkvai konferencián arról beszélt: ha az európaiak több gáz szállítást kérnek, akkor a nehézségek ellenére az oroszok ezt teljesíteni is fogják. A téma annyira akut, hogy az október 21-22-i EU-csúcson is domináns téma lesz, majd rá néhány napra rendkívüli miniszteri tanácsi ülést is tartanak az energiaárak elszabadulásáról. Itthon közben arról érkezett hír, hogy az árampiacon elkezdték felmondani egyes kereskedők a szerződéseket, így a nagy elosztói engedélyesek léptek be az ellátás biztosítására. Folyamatosan frissülő cikkünkben foglaljuk össze az energiapiac aktualitásait és az energiaárak árfolyamának alakulását.