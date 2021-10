Ralizik a bitcoin, hamarosan mérföldkőhöz érhet a kriptopénz

Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) készen áll arra, hogy engedélyezze az első amerikai bitcoin határidős ETF kereskedésének megkezdését a jövő héten - közölte csütörtökön a Bloomberg az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

Ben Caselin, az ázsiai székhelyű AAX kriptopénz-tőzsde kutatási és stratégiai vezetője szerint a bitcoin 59 000 dollár fölé emelkedése már időszerű volt, és a hosszú távú befektetők már egy ideje halmozzák a kriptoeszközt.

Széles körben jelen vannak azok a várakozások, melyek szerint a negyedik negyedévben jelentős előrelépés történik majd egy bitcoin ETF körül az Egyesült Államokban

- mondta.

A pénteki emelkedés részben annak is köszönhető, hogy az SEC befektetői oktatásért felelő részlege kiírt Twitterre, hogy mielőtt valaki befektetne egy olyan alapba, amely bitcoin határidős kontraktusokat tart, győződjön meg róla, hogy gondosan mérlegeli a lehetséges kockázatokat és előnyöket.

Before investing in a fund that holds Bitcoin futures contracts, make sure you carefully weigh the potential risks and benefits. Check out our Investor Bulletin to learn more: https://t.co/AZbrkpfn8F