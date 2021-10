Így csinált százezer dolláros befektetésből hatvannyolc milliót az amerikai foci legenda

A Gitlab nevű cég, amely programozók és szoftverfejlesztők együttműködését és hatékony munkáját segíti elő, a héten debütált a tőzsdén. Az alig hat éve indult elképesztő sikertörténet mögött egy olyan befektető is megtalálható, akire kevesen gondolnának, mint egy kockázati tőkés archetípusára. Joe Montana, az NFL történetének egyik legsikeresebb játékosa ennek ellenére nagyon korai fázisú invesztor volt a Gitlab-ban, és részvényein olyan sokat keresett, hogy azt még a legnagyobb profiknak is hatalmas dicsőségére válna. Hogyan volt képes szinte lottónyereményeket is megszégyenítő hozamot elérni az egykori amerikai foci legenda?

Három perc, öt másodperc.

Mindössze ennyi idő volt hátra az 1989-es Super Bowl-ból, amely minden évben a legfontosabb és legnézettebb mérkőzése az NFL-nek, vagyis az amerikai foci ligának. Mivel 32 csapat van (igaz, akkor még “csak” 28 volt), és egy-egy játékos átlagosan három évet tölt csak el a bajnokságban, ezért nagyon nagy dolog, ha valaki játszhat a nagydöntőben. A legtöbbüknek ez volt életük legfontosabb három perce. A San Francisco 49ers hátrányban volt a Cincinnati Bengals ellen, és ekkor kapták vissza végre a labdát, hogy megkezdhessék a végső támadást, ami az utolsó esély volt, hogy megfordítsák az állást.

Joe Montana, a csapat irányítója már akkor legenda volt a nyugati parti csapatnál, hiszen korábban is többször vezette győzelemre a San Francisco csapatát. Híres volt arról, hogy kiélezett helyzetekben is képes volt kellően nyugodt maradni, és jó döntéseket hozni. A csapattársai feszülten várták a következő játék előtti instrukcióit, tudták hogy nem csak hibátlanul, hanem szinte erejükön felül kell majd teljesíteniük a következő percekben. Nagyon bíztak Montanaban, hogy képes lesz úgy koncentrálni, ami segíthet nekik, hogy végigvigyék a labdát a pályán. Ám ami ekkor történt, az őket is nagyon meglepte.

Montana ugyanis ahelyett, hogy bíztató szavakat kiabált volna, vagy a következő játékot mondta volna be, a lelátóra nézett, és azt mondta:

Nézzétek csak! Ott ül John Candy!

John Candy akkoriban Amerika egyik legnagyobb komikusa volt, a magyar nézők is jó pár vígjátékból ismerhetik. Ha máshonnan nem, akkor a Reszkessetek Betörőkből, ahol ő volt annak a polka együttesnek a vezetője, aki a kis Kevin anyukáját Karácsonykor a hazaút utolsó szakaszán magukkal vitte.

A csapattagok nem hittek a fülüknek. Sportéletük legfontosabb pillanatai előtt álltak, és Montana olyan nyugodt, hogy képes azzal foglalkozni, éppen milyen híresség ül a leláton?!?

Akkor biztosan tudja, hogy mit csinál - gondolták. A trükk bejött, ugyanis Montana nagyszerű passzai, továbbá minden idők legjobb játékosának Jerry Rice elkapásaival, illetve a csapat erőfeszítései révén 36 másodperccel a meccs vége előtt megszerezték a szükséges pontokat, megfordítva ezzel a mérkőzést. A fantasztikus irányító a legjobbkor terelte el a szinte kezelhetetlen feszültségről a játékostársai figyelmét.

Montana úgy volt képes megőrizni a hidegvérét, hogy a tét hatalmas volt, és közben a helyszínen több mint 70 000, a képernyők előtt pedig 110 milliónál is többen nézték körmüket rágva, hogy mi lesz a meccs végeredménye. Nem is csoda, ha idővel megkapta a Joe Cool becenevet, és számos rekord fűződik a nevéhez. A nagydöntőt négy alkalommal nyerte meg a csapatával, ebből három alkalommal a mérkőzés legjobb játékosának is választották. A nyugalmára és a jó döntéseire azonban a visszavonulása után is nagy szüksége volt.

Dunát Mississippit lehetne rekeszteni azokból a játékosokból, akik a rengeteg megkeresett pénz ellenére, az NFL-ből való visszavonulásuk után pár évvel kénytelenek voltak személyi csődöt jelenteni.

A statisztikák szerint két évvel azután, hogy az amerikai focisták szögre akasztják a sisakjukat, 78%-uk vagy teljesen, vagy átmenetileg fizetésképtelenné válik,

mert a kiesett jövedelem miatt képtelen a féktelen költekezéseit továbbra is finanszírozni, illetve ha félre is tett valamennyit, azt rosszul fektette be. Erről és általában az NFL üzleti hátteréről a szezon első hétvégéjén már írtunk jó pár megdöbbentő adatot és történetet.

Joe Montana azonban itt is nagy ellenpélda. Amikor még aktív volt, akkor nem voltak jellemzőek a mostanában szinte törvényszerű, csillagászati fizetések a nagy amerikai foci ligában. Hiába volt a nyolcvanas éveknek és a kilencvenes évek elejének a legnagyobb sztárja, nem volt olyan év, amikor többet keresett volna 1 millió dollárnál. Ez magas összegnek tűnik, de még az inflációt beleszámítva sem hasonlítható össze például Patrick Mahomes akár 45 millió dolláros éves juttatásával. Montana tehát kénytelen volt a hideg fejét a visszavonulása után is megtartani és ügyesen bánni a pénzzel. Ez sikerült is.

Az NFL legendája 1995-ös visszavonulása után néhány évvel egy volt csapattársa révén került be a Szilícium-völgy forgatagába. Mivel még mindig nagy sztárnak számított, ezért mindenhol nyitott ajtók fogadták, és bár mára már rengeteg híresség fektet be technológiai startup-okba, akkoriban ez még kuriózumnak számított. Montana és két másik korábbi 49ers játékos egy saját vagyonkezelő céget is birtokolt HRJ néven. Az egykori irányító azonban minden bizodalma ellenére 2005-ben kiszállt a vállalatból, mert úgy érezte, hogy etikai és megfelelési problémák merültek fel náluk.

Joe Montana napjainkban

A cég nem közvetlenül startup-okba, vagy egyéb más eszközkategóriákba fektetett, hanem a pénzt szétosztva rábízta azt kockázati tőkés, private equity és egyéb alapkezelők menedzsereire. Mint később kiderült ezen eszközkezelő vállalatok döntéshozóival jó előre megállapodtak a díjazásban, nem igazán az ügyfelek pénzének értéknövekedését szem előtt tartva. Ez odáig fajult, hogy a magas és nem éppen etikus díjazás miatt a HRJ már komoly adósságot görgetett maga előtt. Végül kénytelenek voltak bezárni, és a még bent maradt partnerekre elhúzódó polgári peres eljárások vártak.

Montana azonban sokat tanult az esetből, és elhatározta, hogy saját céget indít Liqid Ventures néven, ahol a tapasztalait is igyekezett kamatoztatni:

Úgy döntött, hogy közvetlenül fog befektetni, kihagyva a felesleges réteget a folyamatból, ezzel jelentősen csökkentve a költségeket, amik hosszútávon alaposan belezabáltak a hozamokba. A legtöbb vagyonkezelő, akiket a HRJ megbízott, semmilyen hozzáadott értéket nem tett bele a cég sikereibe, de a sikertől kevéssé függő juttatását akkor is felvette, amikor nem ment olyan jól a szekér. Ráadásul a több közvetett döntéshozó bonyolulttá és lassabbá is tette a hatékony befektetések megvalósítását is. Bár rengeteg edző, koordinátor és segédedző van, aki segíti a csapatot, az amerikai foci pályán is mindig van valaki, aki felelősséget vállal a döntésekért.

A bő két évtizedes tanulási görbe és tudatos építkezés a mostani hét csütörtökére érett be.

Ezen a napon vezették be ugyanis a GitLab nevű szoftvercéget a Nasdaq-ra. A fejlesztők együttműködését elősegítő, és nekik számos hasznos eszközt a kezébe adó startupot 2014-ben alapította Sid Sijbrandij, aki Hollandiában végzett fizikusként, ám idővel a nyílt forráskódú programozás felé fordult, illetve egy ukrán származású fiatalember. Ebből virágzott ki a GitLab, amely a legnagyobb lépcsőt akkor tette meg, amikor bejutott a világhírű Y Combinator akcelerátorba. Ennek elvégzésekor az ilyenkor minden hasonló program végén az ún. demo day-en mutatják be a startup-ok, hogy mire jutottak, mi van a kezükben, milyen terveik vannak, mekkora potenciál van bennük, és nem utolsósorban ehhez mennyi tőkére van szükségük.

Sid Sijbrandij, a GitLab alapító-vezérigazgatója

Ezen a napon ott volt Joe Montana is, aki azonnal ráérzett a technológiában és üzleti modellben lévő lehetőségre, illetve a skálázhatóság potenciáljara és rövid tárgyalás sorozat után 100 000 dollárt fektetett a GitLab-be a Liquid Ventures-ön keresztül. Ez nem számít nagy összegnek még az első körökben sem az Egyesült Államokban, és természetesen szó sem lehetett arról, hogy Montana társaival érdemi befolyásra tegyen szert, hiszen Sijbrandij abban a körben másfél millió dollárt kalapozott össze, egy egyébként is erős, 12 millió dolláros értékeltség mellett. Magyarul a Liquid Ventures már akkor is kevesebb, mint 1%-os tulajdonrésszel rendelkezett. Ám ez őket nem zavarta, mert Montana profi volt, és az angolszász világban amúgy is alapvető tudás, hogy nem szívják el a levegőt az alapítók elől a pénzügyi befektetők.

A döntés pedig beérett, és bár a Liquid Ventures részvényei a gyors növekedést övező későbbi befektetési körökben tovább hígultak, a részvénykibocsátás árfolyama alapján a hét közepén mintegy 10 milliárd dollárra értékelt vállalatból 42 millió dollárt érő részesedéssel bírtak. A csütörtöki tőzsdei debütálás során, illetve pénteken azonban a papírok árfolyama tovább szárnyalt és a hetet közel 16,5 milliárd dolláros piaci kapitalizációval zárta a GitLab.

Ez azt jelentette, hogy Montana és társai részvényeinek az aktuális értéke megközelíti a 68 millió dollárt. Nem rossz pénz egy alig hat éves, mindössze 100 000 dolláros befektetésért.

A kirobbanóan sikeres döntés másik oldalán azért rengeteg olyan is van, amelyik ne váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és a Liquid Ventures az ezekbe tett tőkét részben vagy egészben idővel kénytelen volt leírni. Ám ez a kockázati tőke üzlet elkerülhetetlen része: a befektetések többsége veszteséges, és néhány nagy sikeren múlik minden. Montana azonban azt állítja, hogy a portfóliójukban a GitLab mellett is van még 12 olyan vállalat, amelynek értéke meghaladhatja az 1 milliárd dollárt. Biztosak lehetünk benne, hogy nem most hallottunk Montana üzleti sikereiről utoljára.

Címlapkép: George Gojkovich/Getty Images