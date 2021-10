Ismét flörtöl a 65 000 dolláros szinttel a bitcoin

A bitcoin befektetői utoljára áprilisban láttak olyan árfolyam szinteket, amit azelőtt még soha. Tavasszal egy középtávú trendforduló után komoly esés következett be a vezető kriptoeszköz árfolyamában, ami nyárra még egészen súlyos letargiába taszította a piacot. A bitcoin-t, és vélhetően ezzel együtt jó pár kriptovalutát végül a legutolsó támaszról való felpattanás mentette meg. Azóta ha nem is egyenes úton, de következetesen lépdelt felfelé, és még ha a korábbi forgalom, így a mánia nem is jelent meg körülötte az elmúlt hetekben, mostanra ismét odaért az ígéret kapujába: a 65 000 dolláros szint közelébe. Ezért megnéztük, hogy milyen keresleti és kínálati viszonyok mozgatják a bitcoin piacát, és mire számíthatunk az ellenállás áttörése esetén.