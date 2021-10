Vaszary-rekord a Virág Judit Galéria őszi aukcióján

Életműrekordot jelentő, 160 millió forintért kelt el Vaszary János San Remo című festménye a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. A helyszínen és online zajló hibrid árverésen 159 tételre lehetett licitálni, a Vaszary-rekord mellett, Aba-Novák Vilmos római trattoria ciklusának darabja, az Utcai zenészek is kiemelkedő, 48 milliós áron cserélt gazdát.

Vaszary János műveit mindig kiemelt figyelem övezi a magyar aukciókon, de San Remo című festménye, melyen a festőművész éteri fényben lebegve festette meg a várost még a szokásos érdeklődést is felülmúlta:

50 millió forintos kikiáltási árról indulva, izgalmas online, helyszíni és telefonos licitharcot követően életműrekordot jelentő, 160 millió forintos áron kelt el.

Vaszary János: San Remo

Aba-Novák Vilmos a két világháború közötti magyar festészet egyik legfontosabb mestere volt, Római trattoria ciklusában most elárverezett Utcai zenészek című műalkotása 30 millió forintos kikiáltási árról indulva 48 millió forintért cserélt gazdát. A festőművész Galamdúcok (Hajnali vásárosok) című művét pedig 26 millió forintért vásárolták meg.

Munkácsy Mihály művészetének egyik meghatározó motívuma a gyermekét tartó anya, melynek a későbbiektől eltérő, egyik első megfogalmazása látható Az Anya gyermekével, tanulmány a Siralomházhoz című művön, ami szintén 48 millió forintért kelt el az aukción. Kádár Béla Amerika-élményének emléket állító két unikális műve is kalapács alá került: a Forgalomirányító New Yorkban 22 millió, míg a New York-i metróállomás című festmény 13 millió forintért kelt el. A festőművész Hölgy piros gyöngysorral című alkotását 12 millió forintért vásárolták meg.

Aba-Novák Vilmos: Utcai zenészek

Vaszary János Balatoni tájkép című alkotása 19 millió forintért kelt el. Mednyánszky László öt alkotása is kalapács alá került az aukción, melyek közül a legmagasabb áron, 18 millió forintért a Vonuló katonák című festményét vásárolták meg. Boromisza Tibor Zaza part című festményét 16 millió forintért vitték el. 15 millió forintért kelt el Perlrott-Csaba Vilmos korai œuvre-jének egyik legszebben kidolgozott példánya, a Kecskeméti parkrészlet és Schönberger Armand Társaság című festménye is.

Párizsi letelepedését követően az absztrakció autonóm művészi folyamat eredményeként jelent meg Tihanyi Lajos festészetében, Absztrakt festmény című alkotásáért 12 millió forintál koppant a kalapács. Az aukció népszerű tételei közé tartozott Schönberger Armand Borozók című műve, ami a kikiáltási ár tízszereséért, 2 millió forintért, valamint Szirt Oszkár Korcsolyázók című műve, ami 240 ezer forintról indulva 2,2 millió forintért cserélt gazdát. A Virág Judit Galéria aukciójáról ezúttal sem maradhattak el az értékes Zsolnay-kerámiák, melyek közül legmagasabb áron 3,3 millió forintért a Mack Lajos tervei alapján készült Szőlős váza kelt el.

A kimagasló érdeklődés mellett zajló hibrid árverésen a licitek személyesen a Budapest Kongresszusi Központban, valamint telefonon, vételi megbízás útján és a galéria saját online rendszerén keresztül érkeztek, nemcsak Magyarország teljes területéről, hanem többek között Moszkvából, Londonból, Szlovákiából, Szlovéniából és Németországból is.