Vegyesen zárt Amerika

Az ázsiai tőzsdéken ma rossz hangulatú kereskedést láthattunk, míg Európában ugyancsak mínuszban nyitottak a vezető börzék, a hangulat a délutáni órákra sem javult. Rosszul hathat a mai tőkepiaci hangulatra egy Kínából érkező makroadat, az előzetesen várt 5 százalék feletti harmadik negyedéves GDP-növekedés helyett ugyanis mindössze 4,9 százalékos bővülésről tudtak beszámolni az országban. A befektetők a negyedéves gyorsjelentési szezon kibontakozására figyelhetnek a héten, most már Európából is érkeznek fontos számok. A holnap folytatódó gyorsjelentések mellett a kriptovaluta-piacra is kiemelten érdemes lehet figyelni, ha ugyanis az amerikai tőzsdefelügyelet nem kifogásol semmit, akkor megkezdődhet kedden az első amerikai bitcoin ETF kereskedése.