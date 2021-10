Itt a brutálisan népszerű sorozat, ami kihúzhatja a gödörből a Netflixet

A Netflix becslései szerint a legújabb gigasiker, a dél-koreai Squid Game közel 900 millió dolláros értéket teremthet a vállalat számára. Az ehhez képest kifejezetten alacsony büdzséből összerakott sorozat esete jól mutatja, hogy a streaming korszakban egy ilyen kaliberű siker mekkora vízválasztó lehet egy szolgáltató számára.

A Netflix stremaing szolgáltatóként - a hagyományos filmstúdióktól és a tévécsatornáktól eltérően - többek között az új tartalmak megjelenésének köszönhető feliratkozószám-növelésen keresztül generálja a bevételeket. A vállalat ennél fogva természetesen közelről monitorozza és rengeteg adattal rendelkezik arról, hogy az előfizetők mit néznek, és ezek alapján határozza meg a cég az egyes műsorokból származó értéket (impact value).

A Squid Game mind elsöprő népszerűsége, mind viszonylag alacsony büdzséje miatt kiemelkedik a Netflix egyéb tartalmai közül.

A dél-koreai műsor egy olyan gyerekjátékokból álló, de valójában az eladósodásból a játékba menekülő felnőtteknek készült versenyt mutat be, amelyben egy hatalmas vagyonért folyik a küzdelem, csak egyetlen győztes lehet, mindenki más, aki a vesztesek közé tartozik a lehető legnagyobb árat fizeti ezért: az életét. A sorozat ennek megfelelően kegyetlen és brutális, egyértelműen 18-as karikával ellátott tartalom.

A Netflix legsikeresebb saját gyártású sorozata 891,1 millió dolláros impact value-t generált - ez az a mérőszám, amelyet a vállalat az egyes műsorok teljesítményének értékelésére használ. A sorozat előállítása egyébként mindössze 21,4 millió dollárba került - epizódonként körülbelül 2,4 millió dollárba. Ezek a számok csak az első évadra vonatkoznak (elméletileg már tervben van a második évad), és egy olyan dokumentumból származnak, amely részletesen bemutatja a Netflixnek a műsor teljesítményére vonatkozó mérőszámait.

Ami a fontosabb számokat illeti:

A sorozat első 23 napja alatt körülbelül 132 millióan néztek meg legalább két percet a Squid Game-ből, ami megdöntötte a korábbi legnézettebb "Bridgerton" rekordját.

a Squid Game-ből, ami megdöntötte a korábbi legnézettebb "Bridgerton" rekordját. A Netflix becslése szerint a sorozatot elkezdők 89 százaléka legalább 75 percet, azaz több mint egy epizódot nézett meg,

azaz több mint egy epizódot nézett meg, a nézők 66 százaléka, azaz 87 millió ember fejezte be a sorozatot az első 23 nap alatt .

. Összességében az emberek több mint 1,4 milliárd órát töltöttek a sorozat nézésével.

A nézettségi adatok alakulása a befektetőket is megörvendeztette a mögöttünk álló hetekben, több nyögvenyelős hónap után ismét elmondható, hogy visszatérni látszik a bizalom a Netflix irányába. Ahogy azt mi is megírtuk, a vállalat 2013 óta a leglassabb előfizetőszám-emelkedésről számolt be az év első felében, ezzel párhuzamosan a részvényárfolyam is sokáig hol oldalazott, hol esett idén. A koronavírus mellett az új sikersorozatok hiányát okolták a vállalatnál a nehézségekért - úgy néz ki, hogy legalábbis pillanatnyilag ez a probléma megoldódott.

Online befektetői klubot tartunk ma, amelynek témája az AutoWallis részvénykibocsátása. Az eseményen a regisztrált nézők első kézből ismerhetik meg az október 25-én induló lakossági részvényjegyzés részleteit, hátterét, a tervezett forrásbevonás céljait. A klub ingyenes, de részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezniezen a felületenlehet.

A Squid Game szeptember 17-i megjelenése óta ugyanis a vállalat részvényei közel 7 százalékkal emelkedtek - még a céggel kapcsolatban szkeptikus befektetők is arra számítanak, hogy a Netflix harmadik negyedévben elért teljesítményét, vagy a negyedik negyedévre vonatkozó előrejelzését fogja feljavítani a dél-koreai sorozat nem várt sikere - vagy akár mindkettőt.

Címlapkép: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images