Gulácsytól Vera Molnarig - Izgalmas műtárgyak az ősz egyik legszínesebb aukcióján

Az ősz az aukciósházak és galériák számára különösen izgalmas időszak, hiszen kezdetét veszi az őszi aukciós szezon. Gyűjtők és művészetkedvelők egyaránt várják, hogy melyik árverésen milyen tételek bukkannak fel, mi kelti fel leginkább a licitálók figyelmét, születnek-e új rekordok. A katalógusok lapozgatása és az aukciós kiállítások látogatása közben kicsit úgy érezhetjük magunkat, mintha egy kalandos, több korszakon átívelő utazáson vennénk részt, hiszen a kínálat - az évszakhoz hasonlóan - általában roppantul sokszínű. Nincs ez másként a Darabanth Aukciósház 36. Nagyaukciójának esetében sem, amelyen az érdekes papírrégiségek mellett a képző- és iparművészeti alkotások is joggal tartanak számot az érdeklődésre. Az eladásra kínált festmények, grafikák, porcelánok és szobrok közül válogattuk ki a kedvenceinket, de természetesen ezeken túl is érdemes körülnézni az értékes műtárgyak között!

Kezdjük is egyből egy igazi csemegével: aligha van olyan, a magyar festészet iránt érdeklődő személy, aki ne feledkezett volna már bele Gulácsy Lajos egyik-másik festményének varázslatos világába, ha nem is élőben, de legalább egy album forgatása közben. A művészre, aki a 20. század elején több évet is Itáliában töltött, hatott az angol preraffaelita mesterek nosztalgikus látásmódja, képeit szépség és álomszerű hangulat lengi be. Nem ritka, hogy irodalmi alkotásokból inspirálódott, a Nemzeti Galériában őrzött Paolo és Francesca című rajzát például Dante Isteni színjátékának tragikus végzetű szerelmespárja ihlette. Az aukción Gulácsy egy olajfestménye, a Lánykérés szerepel, ami Oliver Goldsmith a maga korában kifejezetten népszerű és mindmáig legismertebb regénye, az 1766-os A wakefieldi lelkész egyik jelenetét ábrázolja. A kép egy másik, hasonló méretű és kompozíciójú változatát a Herman Ottó Múzeum őrzi.

Gulácsy Lajos: Lánykérés. Olaj, vászon, 59x47 cm. Forrás: műtárgy.com

Kernstok Károlyt a magyar avantgárd úttörő festőművészeként, a Nyolcak művészcsoport egyik alapító tagjaként tarja számon a művészettörténet, nevének hallatán a legtöbbeknek talán a monumentális Lovasok a vízparton című műve ugrik be, amelyet a csoport 1911-es tárlatán állítottak ki a Nemzeti Szalonban. Kernstok kezei közül korábban, pályafutása kezdetén még naturalista képek kerültek ki. Licitálható olajfestményén a Képzőművészeti Főiskolán tanító festőművész, Karlovszky Bertalan portréja látható. Karlovszky a mesterség csínját-bínját Münchenben, majd Munkácsy meghívására Párizsban sajátította el. Képei közül sok az Egyesül Államokban lelt gazdára.

Kernsok Károly: Karlovszky Bertalan portréja. Olaj, vászon, 50x40 cm. Forrás: műtárgy.com

Karlovszky és Kernstok kortársa Koszta József, az Alföldi iskola kiemelkedő jelentőségű képviselője, aki a Mintarajziskolát követően előbb a Müncheni Akadémián tanult, majd a Benczúr Gyula Mesteriskolában. Nem kisebb művészek voltak a mesterei, mint Lotz Károly és Székely Bertalan. Dolgozott Nagybányán, külföldi tanulmányutakat követően a Szolnoki Művésztelep tagja lett. Visszahúzódó természetként ismerték, közel három évtizeden át egy Szentes melletti tanyán élt és dolgozott. Realista, expresszív festményeinek gyakori szereplője a paraszti életvitel és az alföldi táj. Az aukción két műve is szerepel, egy virágcsendélet és a megkapó, ragyogó színekkel megfestett Hazafelé tartó aratók, ami egykor Bényi László festőművész, művészettörténész gyűjteményének részét képezte.

Koszta József: Hazafelé tartó aratók (vázlat). Olaj, vászon, 56x45 cm. Forrás: műtárgy.com

A századforduló környékén maradva, ám az iparművészeti anyagra áttérve következzen egy szecessziós díszváza a Zsolnay-gyárból. A szecessziós műtárgyak a világhíres gyár legnépszerűbb termékei közé tartoznak, ha egy pillantást vetünk a díszvázára, egyből érthetővé is válik, hogy miért. Anyag és forma tökéletes összhangja mutatkozik meg az Apáti Abt Sándor terve alapján készült, fényes labradormázzal festett alkotáson. Díszei domború stilizált virágok, száraik a térben hajlítottak, kecsesek.

Zsolnay szecessziós díszváza, fehércserép, Pécs, 1906, magasság: 37 cm. Forrás: műtárgy.com

A kortárs művészet iránt érdeklődőknek is érdemes megvizsgálniuk az aukció kínálatát. A kisplasztikák közül Deim Pál Bábu című alkotására hívnánk fel a figyelmet. A márvány talapzaton álló, patinázott bronz bábu egy stilizált, magányos emberalakot idéző motívum, amely a művész festészetében is fontos szerephez jut. Hasonlóval találkozhatunk például a Ködre vetülő árnyék címet viselő akrilfestményen is.

Deim Pál: Bábu. Patinázott bronz, márványtalapzaton. 15x9, 5x28 cm. Forrás: műtárgy.com

A grafikai anyag izgalmas szitanyomatai közül Vera Molnar magyar származású francia médiaművész hat szitanyomatot tartalmazó mappáját emelnénk ki, amelyet az alkotó tervei alapján Sebők Margit 1990 augusztusában készített a Vasarely Múzeum grafikai műhelyében. A mű kiindulópontját a művész édesanyjának hetente íródó, az idő múlásával egyre kevésbé olvasható, ám vizuálisan érdekes levelei jelentették. A nemzetközi szinten is a komputerművészet egyik megújítójaként ismert Vera Molnar művészetével nemrégiben itthon is megismerkedhetett a közönség a Kiscelli Múzeum nagyszabású kiállításán.

Vera Molnar: Anyám levelei I-VI. Budapest, 1990. Laponként 31x35,5 cm, kiadói kartonmappában. Forrás: műtárgy.com

A kortárs tételek sorát erősíti Lakner László Celan című 1986-os olajfestménye. Az 1936-os születésű Lakner Berlinben élő, nemzetközileg is komoly elismertségnek örvendő művész, az iparterv-generáció kiemelkedő alkotója, művei jelentős külföldi és hazai múzeumokban, illetve magángyűjteményekben találhatók meg. 2020 őszén jött a hír, hogy az MNB vásárlását követően Lakner 40 képét, köztük Celan-parafrázisokat ajándékozott a budapesti Szépművészeti Múzeumnak. Életművében hangsúlyos szerephez jutnak az irodalmi, filozófiai, művészettörténeti utalások, referenciák, emblematikus példa erre az első könyvtárgya, a felfüggesztett Lukács György-kötet. Az 1970-es évek elejétől kezdve Paul Celan költészete inspirálta, több főművén szerepel az író Todesfuge (Halálfuga) című drámai költeményéből vett idézet, a „Schwarze Milch”, ami az eladásra kínált, gazdag koloritú festményen is olvasható.

Lakner László: Celan. 1986, olaj, papír, üvegezett fa keretben, 31x47,5 cm. Forrás: műtárgy.com

Az aukción november 6-án 18:00-ig lehet licitálni, a további tételek itt tekinthetők meg.

Forrás: műtárgy.com

Címlapkép forrása: műtárgy.com