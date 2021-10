Megugrott az infláció, melyik magyar állampapírt válasszuk? Mutatjuk, hol és mikor érdemes Magyar Állampapír Pluszt és prémium állampapírt venni

Szeptemberben átlagosan 5,5%-kal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon, az infláció megugrása miatt egyre többen gondolkodnak el azon, hogy a Magyar Állampapír Plusz (máp+) vagy a Prémium Magyar Állampapír a jobb választás. Cikkünkben összegyűjtöttük, milyen költségekkel, díjakkal, kamattal kell számolni, ha szuperállampapírt vagy prémium állampapírt választunk, és megnéztük azt is, hogy van-e olyan forgalmazó, amely jobb vételi árakkal dolgozik, mint a Magyar Államkincstár.

Melyik lakossági állampapírt vegyük? Szuperállampapír vagy prémium állampapír?

Korábban már több cikkünkben is írtunk arról, hogy az infláció megugrása korántsem biztos, hogy rövid életű lesz, tartósan magas inflációs környezetben pedig már nem minden esetben érheti meg a szuperállampapírt (Magyar Állampapír Plusz, MÁP+) választani az inflációkövető állampapírral (prémium állampapír, PMÁP) szemben.

A mostani inflációs számok (szeptemberben 5,5%) azt mutatják, hogy aki az elmúlt évben Magyar Állampapír Pluszt tartott, nem tudott reálhozamot zsebre tenni.

A MÁP+-t akkor éri meg a prémium állampapírral szemben választani, ha 5 év alatt az éves átlagos infláció nem haladja meg a 3,7%-os szintet. Ugyanez az éves átlagos inflációs szint 3 éves időtávon 3,68%.

Ez úgy jön ki, hogy az 5 éves inflációkövető papír az infláció felett 1,25%-os kamatprémiumot, a 3 éves PMÁP pedig 0,75%-os prémiumot fizet (legalábbis a most piacon lévő, 2024/K és 2026/I sorozatok), így előbbi esetben a MÁP+ 4,95%-os 5 éves, évesített hozamából, utóbbi esetben a MÁP+ 4,43%-os, 3 éves évesített hozamából kell kivonni az inflációkövető papírok kamatprémiumát, hogy megkapjuk az elméleti szintet ahhoz az inflációhoz, amely egyik vagy másik papír felé billenti a mérleget.

Az inflációkövető állampapírok kamatbázisát adó infláció mindig az előző évi éves átlagos infláció, tehát az idei inflációval számolt kamatot a papírok majd jövő évben fizetik ki.

Hogy melyik papír a jobb választás, attól függ, merre megy az infláció.

Az MNB még 2022-ben is 3,4-3,8% közötti éves inflációval számol, sőt, 2023-ra is elérheti saját előrejelzésük szerint a 3,2%-ot, így a máp plusz reálhozama már korántsem olyan vonzó. A szuperállampapír kamat adott év végén évesítve:

Magyar Állampapír Plusz van nálad, de inkább prémium állampapírt vennél a pénzből?

A mostani inflációs számokat látva sokaknak megfordulhatott a fejében, hogy a jelenleg szuperállampapírban tartott megtakarításuk egy részét inkább az inflációkövető, prémium állampapír vásárlására fordítanák. Annak érdekében, hogy ne bukjunk sokat az állampapír visszaváltáson, nem árt tisztában lenni néhány dologgal:

Jó hír, hogy a MÁP+ visszaváltási árfolyama igen kedvező a szolgáltatóknál (erről bővebben is írunk később a cikkben), a legtöbb forgalmazó 99,75%-os árfolyamon (plusz felhalmozott kamat) veszi vissza tőlünk a papírt.

(erről bővebben is írunk később a cikkben), a legtöbb forgalmazó 99,75%-os árfolyamon (plusz felhalmozott kamat) veszi vissza tőlünk a papírt. Ha élelmesek vagyunk, akkor akár 100%-os árfolyamon is vissza tudjuk adni a MÁP+-t, tehát nem bukunk rajta semmit. Ehhez az kell, hogy a kamatfizetést követő 5 munkanapos időintervallumban váltsuk vissza a papírt, ekkor ugyanis a forgalmazók nettó 100%-os árfolyamon (ami a névérték) plusz a visszavásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamaton jegyeznek vételi árat a MÁP+ sorozatra és vásárolják vissza a befektetőktől.

Mikor van kamatfizetés a Magyar Állampapír Plusznál?

A kamatfizetési napok a MÁP+ esetében attól függnek, hogy éppen melyik sorozatból történt a szuperállampapír vásárlás, ugyanis az ÁKK minden héten új sorozatot hirdet meg, tehát minden héten új sorozatot lehet szuperállampapírból jegyezni.

A jelenleg jegyezhető N2026/44 sorozatszámú szuperállampapír például 2022. május 2-án fizet először kamatot, azt követően pedig minden évben november 2-án. A konstrukciónál tehát jövőre két kamatperiódus is van, amikor ingyen visszaválthatjuk azt: a májusi és a novemberi kamatfizetést követő 5 munkanap. Ezt követően, 2023-tól 2026-ig mindig a novemberi kamatfizetést követő 5 munkanapban tudjuk 100%-on (+ felhalmozott kamat) visszaváltani a papírt.

Érdemes ehhez a kincstár árfolyamjegyzési táblázatát bújni, itt minden eddig kibocsátott sorozat esetében fel vannak tüntetve nemcsak a visszavásárlási nettó árfolyamok, hanem az időközben felhalmozott kamat is. A lejárati dátumok többnyire megegyeznek a kamatfizetési napokkal, így ebből következtetni lehet arra, hogy mikor lehet a papírt ingyen visszaadni (ugyanebben segít a vételi nettó árfolyam oszlop, ahol 100%-on vannak azok a konstrukciók, amelyek a kamatfizetési időszakuknál vannak):

Egyes MÁP+ sorozatok vételi árfolyamai a kincstárnál Kötvény Lejárat Vételi Nettó Árfolyam Felhalmozott Kamat N2024/20 2024.10.21 100,00 0,01 N2025/42 2025.10.19 100,00 0,04 N2026/16 2026.04.19 100,00 0,03 Forrás: allampapir.hu, Portfolio

Mikor érdemes visszaváltani a Prémium Magyar Állampapírt?

Inflációkövető (prémium) állampapírból kétféle sorozat érhető el a piacon: a 3 és 5 éves PMÁP. A változó kamatozású állampapírnál a kamat mértéke

a kamatbázisból és

a kamatprémiumból adódik össze.

Minden sorozat a kamatmegállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg a 3 és az 5 éves futamidejű kötvényre 0,75% és 1,25% kamatprémiumot (tehát az idei inflációval számolt kamatot a papírok majd jövő évben fizetik ki).

Ha valaki úgy döntene, hogy visszaváltaná prémium állampapírját, nem árt, ha tisztában van vele, hogy ez esetben a szuperállampapírnál általában rosszabb visszaváltási árfolyamokkal találkozhatunk a forgalmazóknál (vannak azonban kivételek, erről lejjebb írunk).

A Prémium Magyar Állampapír esetében is érdemes megnézni a kincstári árfolyamjegyzést, ettől lényegesen egyik forgalmazó sem tér el, viszont fontos információt tartalmaz például a felhalmozott kamatra vonatkozóan. Az alábbi táblázatban például találni olyan sorozatokat, amelyeknél amellett, hogy a visszaváltási árfolyam is kedvező (99%), jókora felhalmozott kamattal is ketyegnek.

A magas felhalmozott kamat egye sorozatoknál abból adódik, hogy korábban magasabb kamatprémiumot fizetett az ÁKK a 3 és 5 éves konstrukciókra, és mivel emelkedik az infláció, ezek a papírok magasabb nominális kamatot adnak.

Egyes PMÁP sorozatok vételi árfolyamai a kincstárnál Kötvény Lejárat Vételi NettóÁrfolyam Felhalmozott Kamat 2022/K 2022.03.30 99,00 2,65 2022/I 2022.07.29 99,00 1,29 2022/L 2022.09.21 98,00 0,40 2022/J 2022.11.22 99,00 4,94 2023/K 2023.02.15 98,00 2,93 2023/I 2023.03.22 99,00 2,81 2023/L 2023.05.31 98,00 1,70 2023/J 2023.09.28 99,00 0,31 2024/I 2024.02.21 99,00 3,33 2024/J 2024.09.25 98,00 0,37 2024/K 2024.12.20 98,00 1,24 2025/I 2025.02.20 98,00 3,14 2025/J 2025.05.21 98,00 1,98 2026/I 2026.07.20 98,00 1,17 Forrás: allampapir.hu, Portfolio

Hol éri meg lakossági állampapírt venni?

Körbekérdeztünk a lakossági állampapírokat forgalmazó szolgáltatók között, hogy milyen költségek mellett lehet náluk állampapírhoz jutni, illetve milyen árfolyamon veszik vissza a magyar állampapírokat, és ami kiderült:

A megkérdezett forgalmazóknál díjmentes a számlanyitás (ha banknál akarunk lakossági állampapírt venni, akkor először értékpapírszámlát kell nyitni).

(ha banknál akarunk lakossági állampapírt venni, akkor először értékpapírszámlát kell nyitni). Ami nagyobb tételt jelenthet a bankon keresztüli állampapír-vásárlásnál, hogy a kincstártól eltérően majdnem minden esetben van számlavezetési díj , többnyire egy fix havi résszel és egy százalékban meghatározott állományi díjjal.

, többnyire egy fix havi résszel és egy százalékban meghatározott állományi díjjal. A lakossági állampapírok jegyzéséért, illetve a tranzakciókért többnyire nem számítanak fel semmit a forgalmazók, de arra fel kell készülni, hogy konstrukciónként a Magyar Államkincstár árfolyamjegyzésnél néhol rosszabb feltételek mellett tudjuk csak visszaváltani a papírokat (erről lejjebb bővebben is írunk). A Magyar Posta egyébként a Magyar Államkincstár díjszabásait és árfolyamait alkalmazza.

A szolgáltatóknál kivétel nélkül lehet online is lakossági állampapírt vásárolni, külön jó hír, hogy egyre több szolgáltatónál van már lehetőség online is értékpapírszámlát nyitni ehhez. A Gránit Bank, a K&H Bank, az MKB Bank, a Raiffeisen Bank, az Erste Bank és az Államkincstár már mind biztosítják az online számlanyitást ügyfeleiknek, de több más szolgáltatónál is elérhető lesz ez jövőre.

Mivel az állampapírok esetén sokat lehet bukni azon, ha lejárat előtt váltjuk vissza a papírokat, a hangsúly nem is a vételi díjakon, hanem sokkal inkább azon van, hogy a kincstár és egyéb forgalmazók milyen árfolyamon veszik vissza tőlünk a papírt. Ami a számokból látszik:

Egyáltalán nem kirívó (pozitív értelemben) a kincstár árfolyamjegyzése, a legtöbb szolgáltató hasonló, de néha még jobb árakat is ad állampapír visszavásárlásra.

hasonló, de A Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) esetén a Magyar Államkincstár 99,75%-os vételi árfolyamot jegyez, ettől lényegesen egyik forgalmazó sem tér el (99,5% a legalacsonyabb érték).

A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) esetében azonban találunk jobb árjegyzéseket is, mint a kincstár 98%-a. A Gránit Bank és a Budapest Bank például 100%-on veszi vissza a papírt, de szinte mindegyik másik szolgáltató is lényegesen jobb árat jegyez az inflációkövető papírra, mint a kincstár.

(A visszavásárlási árfolyamok nettó árfolyamok, ehhez jön még hozzá az időközben felhalmozott kamat, így az ügyféltől a nettó árfolyam+ felhalmozott kamat értéken veszik vissza a papírokat minden esetben.)

Forgalmazón keresztüli állampapír vásárlás és eladás díjai Forgalmazó neve Értékpapírszámla nyitás díja Értékpapír-számlavezetési díj Jegyzési megbízás/Tranzakciós költség Állampapír-vásárlás/jegyzés online? Értékpapír-számlanyitás online? Nettó visszavásárlási árfolyam OTP díjmentes összegtől és csomagtól függően 0,04-0,22% évente díjmentes Igen Nem PMÁP: 99%MÁP+: 99,5% CIB díjmentes befektetési számlavezetés díja: 330 Ft/ hó (bizonyos számlák esetén díjmentes)állományi díj: 0,15%/év + kiegészítő díj díjmentes Igen Nem (2022 első negyedévében lehet elérhető) PMÁP: 98,50 % MÁP+: 99,50-99,75 % Takarék díjmentes ügyféltípustól függően 0,05-0,2%/év; min. 400-650 Ft/hó díjmentes Igen Nem (várhatóan jövőre lesz elérhető) PMÁP: árjegyzés napi vételi árfolyamMÁP+: 99,75% Gránit díjmentes díjmentes (akcióban, a vásárolt állampapír futamidejének végéig) díjmentes Igen Igen PMÁP: 100%MÁP+: 99,75% K&H díjmentes 500 millió Ft-os állomány alatt: 0,025%, min. 500-max. 10 ezer Ft,500 millió FT-os állomány felett: 0,025% díjmentes Igen (csak másodpiaci megbízások) Igen PMÁP: 99,50%MÁP+: 99,50%(változhat) MKB díjmentes Számlavezetési díj nincs; állományi díj éves 0,2%, de min. 330 Ft havonta díjmentes Igen Igen PMÁP: 98%MÁP+: 99,50-99,75% Raiffeisen díjmentes Az állomány 6 millió Ft-ig terjedő részére: évi 0,24%6-30 millió Ft közötti részre: évi 0,285% 30-60,7 millió Ft közötti részre: évi 0,11% 60,7 millió Ft feletti részre: díjmentes (Premium select csomagban 30 millió felett díjmentes) Min. 929 Ft/negyedév díjmentes Igen Igen (csak prémium ügyfelek) PMÁP: 99,2% (2026/I) - a többi változóMÁP+: 99,5% UniCredit díjmentes állományi díj: 100 ezer euróig 0,25%/év, de min. 600 Ft/negyedév; 100 ezer euró feletti részre 0,1%/év jegyzés: díjmentestranszferdíj: 5000 Ft Igen Nem (jövőre várható) PMÁP: 99%MÁP+: 99,6% Equilor díjmentes évi 3000 forint számlavezetési díj Letéti őrzési díj: 30 millió ft-ig 0,09%/év 30 millió ft felett 0,06%/év. díjmentes Igen Nem (várhatóan 2022 első negyedévében) PMÁP: 99,75%MÁP+: 99,75% Erste díjmentes alapdíj: 350 Ft/hó, állományi díj: havi átlagos értékpapír állomány 0,01%-a, 50 millió Ft feletti állományrészre díjmentes díjmentes Igen Igen PMÁP: 99,50%MÁP+: 99,50% Budapest Bank díjmentes számlavezetés 5 ezer Ft/év (TBSZ/NYESZ díjmentes);állományi díj: 0,25%-0,65% között szegmensektől/sávoktól függően díjmentes Igen (MÁP+) Nem (de tervben van) PMÁP: 100%MÁP+: 99,75% Hold Alapforg. díjmentes díjmentes díjmentes n.a. n.a. PMÁP: 98%MÁP+: 99,50-99,75%(MKB árjegyzése alapján) Magyar Posta díjmentes díjmentes díjmentes Igen Nem MÁP+: 99,75% Államkincstár/Webkincstár díjmentes díjmentes jegyzés: díjmentestranszferdíj: 1000 Ft (tranzakciónként) + tranzakciós illeték (0,3%, max. 6000 Ft) Igen Igen PMÁP: 98%MÁP+: 99,75% Forrás: Portfolio-gyűjtés

A forgalmazóknak is megéri, különösen a Magyar Állampapír Plusz értékesítése

Évente több milliárd forintot fizet ki az ÁKK a főként bankokból álló forgalmazóknak, amiért cserébe azok hálózataikon keresztül értékesítik a lakossági állampapírokat. Az ÁKK Portfolio-nak küldött tájékoztatása szerint idén szeptemberrel bezárólag 19,1 milliárd forintot fizetett ki az adósságkezelő jutalékként a forgalmazóknak, tavaly ez közel 23 milliárd forintot tett ki, a máp plusz indulásának évében pedig 26,6 milliárdot.

Ahogy az alábbi táblázat is mutatja, a jutalékfizetés alapja 2019 júniusától, tehát éppen a MÁP Plusz indulásakor változott: míg addig az értékesítés alapján kaptak jutalékot a forgalmazók, azt követően az állomány lett a jutalékfizetés alapja (azt nézi az adósságkezelő, hogy az előző évhez képest nőtt vagy csökkent-e a forgalmazónál az átlagos ügyfélállomány).

