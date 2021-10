K&H: emelkedik az infláció, érdemes részvényeket venni

Az infláció felgyorsult, az alapkamat pedig emelkedő pályára került, ami a befektetések piacát is érinti – derült ki a K&H befektetői klubjának rendezvényén. A K&H szakértői szerint kulcskérdés, hogy milyen stratégiát választanak most a megtakarítással rendelkezők.



A koronavírus-járvány újabb hullámai miatt még bizonytalan, mikor térhet vissza a normális kerékvágásba a világgazdaság. Komoly nehézségekkel küzdenek a globális ellátási láncok - például az autóiparban és az elektronikai ágazatban -, drasztikusan megnőttek a szállítási költségek, és az energiaárak is meredeken emelkednek. Az ezekből adódó inflációs nyomás mind a döntéshozóknak, mind a piaci szereplőknek fejtörést okoz - hívta fel a figyelmet Ábrahám András, a K&H Privát bank vezetője a makrogazdasági környezet kihívásaira

Érdemes nyitni az ESG alapok felé

A megtakarítók számára a jelenlegi környezetben - kellő óvatosság és a kockázatvállalási hajlandóság felmérése mellett - a részvénypiacok kecsegtetnek attraktív hozammal. Fontos azonban a diverzifikáció, azaz nem csak a forintalapú, hanem az euró- vagy dolláralapú alapok számításba vétele is. Emellett a zöld pénzügyek is egyre inkább teret nyernek, amelyet az MNB is kiemelten kezel. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke hívta fel a figyelmet a jegybankok növekvő felelősségére, amit például a klímakockázatok nem megfelelő árazása indokol. A klímaváltozás közvetlenül hat az inflációra, közvetve pedig a pénzügyi stabilitást is érinti. Mindezek miatt a jegybankoknak aktív szerepet kell vállalniuk a zöld pénzügyek területén is. Számos cég még csak marketingfogásként használja a zöld átállást és olyan termékeket, szolgáltatásokat minősít fenntarthatónak, amelyeknél ez kétséges lehet, ezért a jegybankoknak segíteniük kell abban, hogy átláthatóbb és összehasonlíthatóbb lehessen a zöld befektetések piaca.A megfelelő szabályozási környezet fontos, mert egyre jobban teljesítenek a fenntarthatóságot fókuszba helyező úgynevezett ESG alapok, amelyek már most is jelentős szeletet hasítanak ki a piaci tortából, az előrejelzések szerint pedig további növekedés előtt állnak. A PwC szerint az európai piacon az ESG alapok részesedése 2020-ban 15 százalékos volt, ami 2025-re 57 százalékra emelkedhet.

Képbe kerül az MI

Általánosságban a részvény- és vegyes alapok a mostani kilátások szerint jó befektetési alternatívát kínálhatnak. Ezek között pedig ma már megtalálhatóak a mesterséges intelligencia (MI) által támogatott befektetések is. A K&H 2021 őszén privátbanki ügyfelei számára elérhetővé tette a mesterséges és az emberi intelligencia együttműködésén alapuló befektetési megoldást. Az alap esetében a mesterséges intelligencia folyamatosan figyeli és elemzi a piaci adatokat, az eredmények alapján előrejelzést készít, majd befektetési ajánlásokat tesz, de a működést továbbra is portfóliómenedzserek felügyelik. A szakemberek szerepe tehát a döntési folyamatban kulcsfontosságú marad: az MI-vel való partnerség egy kiváló koprodukció ember és a mesterséges intelligencia között.

