A kortárs műtárgypiac újra teljes gőzzel üzemel, soha nem látott statisztikákkal! – megjelent az Artprice kiadványa

Megjelent az Artprice 2021-es The Contemporary Art Market Report című kiadványa, amely az idei év kortárs műtárgypiacának legfontosabb adatait és trendjeit igyekszik ismertetni. A riport többek között a koronavírus okozta piaci leállásokból való kilábalást, az online tér új lehetőségeit, az NFT-k világát, illetve a műkereskedelem jelentős kelet felé nyitását is érinti. A műtárgy.com összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

A műtárgypiac 2021-es alapadatai

A kortárs művészeti árindex 2021 nyarának elején minden idők legmagasabb szintjére emelkedett. Ezen szegmens áremelkedése a 2000-es évek eleje óta mintegy 400%-os, ami a legjelentősebb árnövekedést jelenti a világon. Ez a legdinamikusabb és legjövedelmezőbb része a műtárgypiacnak. Növekedése egyértelműen lenyűgözőbb, mint a háború utáni szegmens emelkedése, amelynek árindexe ugyanebben az időszakban kevesebb mint feleakkora mértékben (178%) emelkedett.

Összesen 2,7 milliárd dollár értékben cseréltek gazdát a kortárs műalkotások árverésen a 2020/21-es év során, ami a koronavírus okozta válság hatását figyelembe véve hihetetlen szám. A fellendülés annál is erőteljesebb, mivel példátlan mennyiségű tranzakción alapul: több mint 100 ezer művet adtak el, valamivel több mint 34 600 művésztől. Ezek a számok mind új rekordok. Soha nem volt még ilyen kiegyensúlyozott a kereslet és a kínálat, a felkínált művek 70%-a talált vevőt.

A kortárs művészeti árindex és az Artprice Global Index alakulása 1998-2021 között. Forrás: Artprice

A technika szempontjából továbbra is a festmények dominálják a piacot, mind az értéket (2 milliárd dollár, azaz a kortárs szegmens teljes forgalmának 73%-a), mind az eladott tételek számát (42%) tekintve. A vászonra készült művek az 1 millió dolláros küszöbérték feletti eredmények 82%-át adták, szemben a rajzokkal (6%) és a szobrokkal (6%). Egy negyedik médium is elérte a 7 számjegyű összeget: ez nem más, mint kilenc NFT 1 millió dollár feletti eredménye, amely háromszor annyi, mint a fotográfia értéke.

Ázsia, avagy a művészeti piac súlypontjának keleti irányú eltolódása

Kína, Hongkong és Tajvan a 2020-as év második, illetve 2021 első felében kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Együttes hozzájárulásuk a globális kortárs piachoz mintegy 1 milliárd dollár, az összérték 40%-a. Az ázsiai piac tehát az egyik legfontosabb csomópontnak tekinthető kortárs műalkotások értékesítéseinek szempontjából, és nem csak az ázsiai művészek, hanem egyre több nyugati művész számára is.

Hongkongban még soha nem volt ilyen élénk a műtárgypiaci aktivitás, és az ottani aukciósházak eredményei is kivételesnek mondhatóak. Az visszamaradt tételek aránya itt a legalacsonyabb a világon: mindössze 10%, szemben a 30%-os globális átlaggal. Hongkong továbbá 129 kortárs műtárgyeladás eredményével is büszkélkedhet, amely meghaladta az 1 millió dolláros küszöböt. Ez a szám hattal több, mint az Egyesült Államokban.

A Top 3 kortárs művész aukciós forgalom szerint rangsorolva (Ázsia, 2020/21). Forrás: Artprice

A 2020/21-es időszak legnagyobb meglepetése egy nyugati művész megjelenése az ázsiai piac dobogóján. A Kelet nagy gyűjtői Basquiat legértékesebb műveire licitálhattak Hongkongban, és úgy tűnik, hogy nagyon is hajlandóak voltak erre. 2021 március 23-án egy ázsiai vásárló 41,6 millió dollárra emelte meg Basquiat Warrior (1982) című művének értékét, ezzel új rekordot állítva fel Ázsiában a kortárs műalkotások körében. Valóban, miután a 2020/21-es időszakban összesen 118,2 millió dollárt hozott a régióban, a Basquiat-piac egyértelműen mélyreható változáson ment keresztül.

Yoshitomo Nara sikere kiszámíthatóbb volt. Ő nemzedékének legkedveltebb japán művésze, akinek kézjegye megkerülhetetlen az ázsiai piacon. Az első helyen zárta az elmúlt időszakot összesen 137 millió dollárral, és a globális kortárs művészeti piac harmadik helyezettjévé vált, valamint műveinek értékesítése a világpiac teljes forgalmának 5%-át adta.

A dobogó harmadik fokán álló Liu Ye-t egyre növekvő érdeklődés övezi, miután számos lenyűgöző kiállítást rendeztek neki Ázsiában és az Egyesült Államokban. Az egyetlen probléma a gyűjtők számára az, hogy festményei viszonylag ritkák (kb. 350 darab készült 30 év alatt), és az áruk is nagyon magas, így tehát nem véletlen, hogy a verseny nagy.

A nyugati piac

Az amerikai piac 2020/21-es év után kivételes, 889 millió dolláros forgalmat könyvelhetett el, ami a legjobb eredmény az amerikai kortárs művészeti értékesítések történetében. A 2020 nyarán már nagyon is egyértelmű fellendülés 2021-ben jelentősen felgyorsult, ami összesen 113%-os forgalomnövekedést jelentett mindössze másfél évvel a pandémia kezdete után. A műtárgypiac úgy tűnt, hogy újra felfedezte lendületét: több mint 20 ezer kortárs tétel került eladásra 12 hónap alatt, ami a legnagyobb volumenű értékesítésnek számított a világon. Kivételes eladási arányt, 84%-ot ért el, szemben a 70%-os globális átlaggal. Egyetlen más nyugati ország sem ért el ilyen jó eladási arányt. New York pedig még mindig egyértelműen a nyugati piac legjelentősebb központja.

A kortárs művészet aukciós forgalmának országok szerinti eloszlása. Forrás: Artprice

Mindezek mellett a francia piac meglepő dinamizmusról tett tanúbizonyságot, közel 60 millió dolláros forgalmával (44%-os növekedés), amelyből a francia piac 4%-át teszi ki a kortárs művészeti aukciók globális piacának, szemben az egy évvel korábbi 2,3%-kal. Míg a francia piac a sokszínűségen és a megfizethető árú művek áramlásán alapul, a londoni piac gazdasági ereje inkább az ország igen keresett nemzeti művészein múlik. A 364 millió dollárnyi különbség Egyesült Királyság és Franciaország között valóban óriási. Talán Franciaországnak szüksége van egy Banksyre? A művész több mint 60 millió dollárt termelt a legutóbbi londoni árverésen, amivel az Egyesült Királyság teljes forgalmának 15%-át tette ki az aukciós forgalomból a kortárs művészet szegmensben.

A Top 3 kortárs művész aukciós forgalom szerint rangsorolva (nyugati piac, 2020/21)). Forrás: Artprice

A kortárs piaci szegmens

A kortárs művészeti szegmens (az Artprice meghatározása szerint az 1945 után született művészek) történelmi teljesítményt ért el 2021 első félévében, forgalma 50%-kal nőtt 2019 első félévéhez képest. Eközben sem a modern művészet szegmense (-8%), sem a háború utáni szegmens (-4%) nem tudta visszaszerezni a válság előtti intenzitási szintjét.

A kortárs művészet most 23%-át teszi ki a teljes globális képzőművészeti aukciós forgalomnak, szemben a húsz évvel ezelőtti 3%-kal. Jean-Michel Basquiat műalkotásainak értékesítése az aukciók 4,3%-át tette ki, azaz több mint 300 millió dollárt ért el hat hónap alatt (kétszer annyit, mint Andy Warhol).

A fellendülés még erőteljesebb volt, mivel rekordszámú tranzakción alapult: 51 616 kortárs művet árvereztek el hat hónap alatt, ami 32%-os növekedést jelent 2019 első félévéhez képest (azaz a járvány kezdete előtt), amely már akkor is a valaha feljegyzett legforgalmasabb kereskedelmi időszakok közé tartozott.

A 3 legmagasabb aukciós rekorddal rendelkező kortárs művész (2020/21); Forrás: Artprice

JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)

Jean-Michel BASQUIAT művei iránt minden eddiginél nagyobb a kereslet: az időszak 10 legjobb eredménye közül 5, és a kortárs művészet globális aukciós forgalmának 14%-a származik tőle. A gyűjtők 12 hónap alatt 385,8 millió dollárt költöttek 162 Basquiat-tételre.

Az év két legdrágább festménye (In This Case, 93,1 millió dollár és Versus Medici, 50,8 millió dollár) szokás szerint New Yorkban kelt el; de három másik jelentős mű is gazdát cserélt a Christie's és a Sotheby's Hongkongban rendezett aukciói során. 2021 első félévében, már több mint 300 millió dollárral a háta mögött úgy tűnik, hogy Basquiat marad a legsikeresebb kortárs művész a másodlagos piacon egész évben.

BEEPLE (1981-)

A hagyományos művészeti aukciós piac számára tavaly még teljesen ismeretlen BEEPLE ma a világ három legdrágább élő művészének egyike.

Egyetlen eredményével, ami nemcsak kolosszális volt, de az eladás online és non-fungible tokenért történt, Beeple az év eddigi második legjobb kortárs művészeti aukciós ajánlatát vonzotta. Az első nyilvános aukción kínált NFT munkája, az Everydays: The first 5000 Days (2021) 69,3 millió dolláros leütési árat ért el, a 100 dolláros kikiáltási árral szemben, ráadásul egy olyan művészért, akinek nem volt sem galériája, sem kiállítása és nem volt korábbi aukciós eladása sem. Viszont több millió követője volt az Instagramon és a Christie's támogatását is élvezhette. Mindössze két tétel eladásával Beeple egymaga a globális kortárs művészeti piac aukciós forgalmának 3%-át tette ki.

CHEN DANQING (1953-)

A harmadik kortárs művész az árrekordok dobogóján a sanghaji származású, de az 1980-as évek óta az Egyesült Államokban élő Chen Danqing, aki június elején a pekingi Poly International aukciós házban 21,7 millió dollárral növelte korábbi árverési rekordját. Shepherds című képe közel 25,2 millió dollárt ért el, szemben a tíz évvel ezelőtti 3,5 millió dolláros rekorddal ugyanannál az aukciósháznál. Chen Danqing híres, tibeti jeleneteket és embereket ábrázoló sorozatából származó festménye a valaha aukción eladott legdrágább kínai kortárs műalkotás lett, és a művészt a nemzetközi Top 20 kortárs művész közé emelte.

Az NFT őrület

Technológiai megvilágosodás... Új reneszánsz... Műtárgypiaci forradalom... csak néhány kifejezés, amelyet a művészeti világ az NFT-k és kriptovaluták virtuális világába való belépésére alkalmaznak. Március 11-én kerül sor a Beeple Everydays: The first 5000 Days című alkotásának értékesítésére - egy JPEG formátumú digitális fájl és a Christie's-nél valaha kínált első digitális mű - földrengésszerű hatást váltott ki, mivel a digitális művészet egyik jeles képviselője, Mike Winkelmann (Beeple) a három legdrágább élő művész közé került. Mivel 69,3 millió dollárt ért el, a digitális művészetet mostantól olyan médiumnak kell tekinteni, amely tényleg képes jelentős értéket létrehozni.

A nyilvános árverések történetének első NFT-jének vevője, Vignesh Sundaresan egy 32 éves indiai milliomos, aki a kriptovaluták világában szerezte vagyonát. Amit megszerzett, az nem más, mint egy kódsor, amely egy olyan virtuális műre utal, amelyet Beeple készített, és amelynek hitelességét és nyomon követhetőségét a blokklánc technológia garantálja. Sundaresan, az egyik legfontosabb NFT befektetési alap (Metapurse) létrehozója, célja, hogy a világ legnagyobb NFT-művészeti gyűjteményét hozza létre. Három hónappal a The First 5000 Days megvásárlása előtt cége, a Metapurse a jelek szerint már több mint 2 millió dollárt fektetett be a Beeple digitális műveibe, majd a jelek szerint digitális tokenekre (NFT-kre) osztotta fel a tulajdonrészt, hogy azokat a Christie's online aukcióinak legjobb időpontjaiban, azaz a kereslet és kínálat egyensúlyának legelőnyösebb pillanatában értékesítse.

Az NFT-jelenség óriási lelkesedést váltott ki közönségből. A Christie's adatai szerint 22 millió ember, akiknek közel 60%-a 40 év alatti volt, jelentkezett be a The First 5000 Days eladására. Közülük több, bőséges kriptoportfólióval rendelkező befektető jelentősen felforrósította a licitet. Az aukciósházak igyekeztek kihasználni, hogy a digitális művészetre összpontosító új vásárlói közösségek jelentek meg a piacon, ezért mindent megtettek, hogy az NFT-ket is bevegyék a tavaszi eladásaikba.

A kortárs műalkotások értékesítései technika szerint. Forrás: Artprice

A „fekete reneszánsz”

A fekete művészek figyelemre méltó felemelkedése tovább gyorsul, amely egy olyan globális jelenségnek számít, amely átalakítja a nagy múzeumok, a művészeti vásárok, a magángyűjtemények és az egész művészeti piac összetételét. Miután intézményi prioritássá vált a fekete művészek elismerése, a műveik iránti kereslet erőteljesen megnövekedett, ez pedig a művek áraiban is tükröződik.

A 10 legnagyobb aukciós forgalommal rendelkező afrikai születésű művész (2020/21); Forrás: Artprice

Forrás: Artprice

Címlapkép forrása: Artprice