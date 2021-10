Accorde: bármikor jöhet egy Kabul pillanat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Érdemes óvatosan figyelni a tőkepiacokat a közeljövőben, a hihetetlen nagy mozgásokon túl komoly fundamentális fejlemények is lehetnek november során. Az energiaválságból profitáló vállalatokat továbbra is érdemes tartani, ilyen mondjuk az orosz részvények jelentős része, de ezentúl lehetséges hogy most inkább a fokozott óvatosságnak kell dominálnia egy portfóliót.

A FED meeting a hónap során meghatározó eseményt lesz, amiből lehet egy gyors év végéig kitartó emelkedés, de legalább ennyire valószínű, hogy egy Kabul pillanat (amikor szempillantás alatt változik meg a világ) jön majd, és hirtelen az amit gondoltunk a jelenlegi gazdasági rendszerről átalakul magával sodorva számos szektort és befektetőt. Véleményünk szerint most annyira bizonytalan melyik szcenárió következik be, hogy érdemes inkább kivárni és megnézni mit hoz a november majd a kialakult trendre felülni."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.