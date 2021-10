Aegon: tovább emelkedhet az európai infláció

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Ahogy a Covid vírus által okozott fertőzési és halálozási számok újra elkezdtek emelkedni októberben, úgy erősödtek vírus miatti félelmek. Nyáron és kora szeptemberben még volt rá remény, hogy megúsztuk a negyedik hullámot, de október közepére világos lett, hogy ez csak egy hiú ábránd volt. Sajnos az átoltottság nem érte el a nyájimmunitás szintjét, és ezért újra szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy mi ér többet. A gazdaság újbóli lezárása, vagy, hogy minél több ember túlélje a következő hullámot. A válasz kontinensenként és országonként változó. Oroszországban tavaly nyár óta a legszigorúbb korlátozásokat vezették be elsősorban Moszkvában a járvány megfékezése érdekében. Általános munkaszünet jön egy héten keresztül, a nem alapvető fontosságú üzletek és szolgáltatások, az éttermek és bárok is bezárnak. Az Egyesült Államokban Joe Biden elnöki rendelete szerint új vakcina követelményeket írnak elő a külföldi állampolgársággal rendelkezők utazók számára, valamint november 8-i hatállyal jelentősen enyhítenek a jelenleg életben lévő szigorú korlátozásokon a Kínából, Indiából, Dél-Afrikából, Brazíliából és Európa nagy részéről érkezők számára. Magyarországon november elejétől újra kötelezővé teszik a maszk használatot a közösségi járműveken. Az már nyilvánvaló, hogy olyan mértékű lezárásra nem lehet számítani mint amilyen 2020-ban volt, de bizonyos restrikciókat újra bevezethetnek az eset és halálozási számok arányában.

A befektetési világot változatlanul az foglalkoztatja leginkább, hogy mikor és mennyit fog emelni a kamatokon az amerikai jegybank. Az már elfogadott vélemény, hogy a ”tapering” hamarosan elindul, de a kamat emeléssel kapcsolatban még megoszlanak a vélemények. A FED elnök többször is hangsúlyozta, hogy a pénzügyi lazítások visszafogása nem egyenlő a kamatemeléssel, a kérdés az, hogy a részvény piacok hogyan interpretálják a FED akcióját. A nagyobb probléma az infláció. Az év elején a FED elnök nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az infláció csak átmeneti lesz, nem gondolja, hogy ez komolyabb problémákat okozna a gazdaságnak. Később mikor kérdezték tőle, az ”átmeneti” definícióját érdekes választ adott, amivel azt kockáztatta, hogy a maradék hitelét is elveszti. Legutóbb, már egyszer sem szerepelt a FED kommünikéjében az átmeneti szó, úgy tűnik elfogadták a tényt, hogy az infláció hosszabb időn keresztül itt lesz. A kérdés az, hogy ha az infláció magasabb lesz és tovább tart mint ahogy a központi bankok gondolják akkor mit tudnak tenni ellene. A válasz sajnos az, hogy nem sokat. Az amerikai jegybank szinte tehetetlen, hiszen az állam adósság havonta új csúcsokra megy mind abszolút, mind relatív értelemben. Csak abban reménykedhetnek, hogy az ellátási lánc hamarosan helyre áll és ez segít az árak vissza szorításában. A probléma az, hogy a mostani inflációt strukturális folyamatok is gerjesztik amire a FED-nek nincs hatása. Könnyen előfordulhat az, hogy egy recessziós gazdasági környezetben lesznek kamatemelésekre kényszerítve.

Európában az EKB is azt kommunikálja amit az amerikai jegybank, és ugyanolyan problémákkal is szembesül. A nagy frekvenciájú indikátorok alapján az Eurozóna lakossági aktivitása visszatért a járvány előtti szintre, számos szolgáltatás igénybevételével együtt, miközben az üres álláshelyek száma is folyamatosan nő. Úgy mint az Egyesült Államokban, az elszálló infláció miatt egyre több német cégnél követelnek az alkalmazottak magasabb bért, sztrájkhullám is jöhet. Ez természetesen inflációt generál ami látszik is a havi adatokban. A német év/év alapon 4,1 százalékos, ami 20 éves rekord. Az Eurózona hivatalos CPI adata 3,4% ami szintén nagyon magas. Ami még az európai inflációt fokozhatja, hogy a Covid vírus által okozott gazdasági megsegítő csomagot csak most kezdték szétosztani a tagországok között, és ez további árfelhajtó hatást fejthet ki.

A kínai gazdaság újból csökkenést mutatott ez elmúlt hónapban. A GDP 4,9%-re esett az előző havi 5%-ról. Ugyanekkor viszont a Caixin kínai feldolgozóipari PMI értéke tovább esett miközben az infláció 0,8%-kal nőtt az előző havi 0,7%-ról. Érdekes lesz nézni, hogy mi lesz a kínai kommunista párt reakciója, mert úgy tűnik, hogy a stagfláció Kínát sem fogja elkerülni. Sokan már azzal számolnak, hogy a párt újra beindítja a közeljövőben a hitelezést aminek az eredménye csak annyi lesz, hogy a problémák megoldását időben kitolja. Azt láthatjuk, érzékelhetjük a világban, hogy egyetlen gazdasági vezető nem akar szembesülni a problémákkal, mindenhol csak átmeneti megoldásokban gondolkodnak.

Magyarországon a jegybank szeptemberben tovább emelte az irányadó kamatot 15 bázis ponttal így az már 180 bázis ponton van. A jegybank egyértelmű célja, hogy az inflációt megfékezzék, úgy, hogy a gazdasági növekedést ne torpedózzák meg. Ezzel egyidőben a forint árfolyamát is szeretnék stabilizálni, lehetőleg a 350-360-as EURHUF árfolyam sáv között. Mivel az egész világban infláció emelkedés van, nem kizárt, hogy a jegybank még további kamatemelésekre fog kényszerülni, annak érdekében, hogy a magyar infláció menedzselhető maradjon.

A modell portfóliónkon októberben nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.