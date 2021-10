Amundi: jön a húzd meg, ereszd meg a részvényeknél

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

„Az év hátralévő részében a gazdasági növekedést övező bizonytalanságok és az infláció megemelkedésének tartóssága lesz az, ami a makrogazdasági képet leginkább befolyásolja. A világ túlnyomó részén továbbra is laza fiskális és monetáris politika segíti a növekedést, azonban a két legnagyobb gazdaságban eltérő irányú kockázatok tapasztalhatók. Kínában a gazdaság lassulása egyre nagyobb kockázatot jelent az ingatlanpiaci problémák fényében, melyre a jegybank a monetáris politika lazításával reagálhat. Az USA-ban pedig éppen fordított a helyzet, a Fed az eszközvásárlások kivezetésére készül, és a magasan ragadt infláció további szigorítást vetít előre. Nem csoda hogy a piacok megosztottak, vajon mi lesz a domináns faktor, az infláció megemelkedése, vagy a gazdasági lassulás.

Rövidtávon, az elmúlt hónapokban tapasztalt kínálati sokkok (energia árak, mikrochip-hiány, építési alapanyag-hiány, munkaerőhiány, stb.) kockázatot jelenthetnek a részvénypiacokon. Ezek a sokkok azonban lassan normalizálódhatnak, mert a kínálat idővel rendre helyreáll a magas árak miatt, addig azonban időlegesen visszavethetik a vállalati eredmény-bővülés eddigi erős dinamikáját világszerte. Emiatt (is) a rövid távú kilátásokra vonatkozó alapforgatókönyvünkben oldalazó, jellemzően „húzd meg, ereszd meg” jellegű dinamikát mutató részvénypiacra számítunk.

Közép/hosszú távon a részvénypiacok további enyhe felülteljesítésére számítunk a kötvénypiaccal szemben, esetleges korrekciók mellett. Ennek egyik oka, hogy a pandémia utáni várható gazdasági konjunktúra, a kínálati sokkok fokozatos lecsengése, valamint a fokozatosan tovább javuló vállalati működési hatékonyság (digitalizáció, diszruptív technológiák, robotizáció, gyorsabb kommunikáció, üzleti utak elmaradása, még inkább célzott ügyfélelérés, fokozódó mérethatékonyság, stb.) egészséges vállalati profit-növekedést okozhatnak a következő években globálisan, ami jó táptalajt jelenthet ahhoz, hogy a részvény eszközosztály felülteljesítse a kötvényeket.

Vonzónak tűnhet a feltörekvő piacok részvényeinek jelentős, 33%-os árazási diszkontja a fejlett piaci részvényekhez képest 2021-es P/E alapon, ugyanakkor ehhez magasabb kockázati szint (lásd az Evergrande esetét) és valamelyest lassabb eredményességbővülés is társulhat. A két hatás közel kiegyenlítheti egymást, ezért nem tartjuk valószínűnek a fejlett és fejlődő részvénypiacok hozamai közötti jelentős eltérést a fejlett részvénypiacokhoz képest középtávon. Az árupiacok emelkedése szintén támogató lehet a fejlődő részvények egy jelentős részének szempontjából, az elsődleges kockázatot ugyanakkor dollár erősödése jelentheti, rövid távon pedig az általános átoltatlanság a Covid-dal szemben a fejlődő országok jelentős részének esetében (lásd a drámai helyzetet a relatíve átoltatlan Oroszországban). Fontos lehet még a mérleg pozitív oldalán, hogy az általunk preferált ciklikus szektorok papírjai jellemzően felülreprezentáltak a fejlődő piaci indexekben a fejlett piacokhoz képest. Így van ez Közép-Kelet-Európában is, ahol a nagyobb régiós részvényeket tömörítő CETOP index közel 70%-át teszik ki a ciklikus szektorokban tevékenykedő vállalatok részvényei. A bankoknak a magas inflációs- és hozamkörnyezet, az energia-cégeknek pedig a magas energiaárak kedveznek. Emellett, 2021-es P/E alapon átlagosan kb. 33%-os diszkonton forog a CETOP index az EURO STOXX 50 indexhez képest, ami jó kiindulási alapot jelenthet a régiós részvénypiac felülteljesítéséhez az európai részvényekhez képest középtávon. Emiatt rövid távon, a jelenlegi európai energiakrízis miatt is érdemes lehet a fejlett európai részvényeket relatíve alulsúlyozni a KKE-i régió részvényeihez képest. Ha a részvénypiacokon rövid távon megvalósul a fentebb taglalt alapforgatókönyvünk szerinti oldalazó, húzd meg, ereszd meg” jellegű piaci mozgás, akkor a KKE-i régiós részvények (beleértve az orosz papírokat!) relatíve magas osztalékhozama is növelheti a régió vonzerejét más részvénypiacokhoz képest.

A fentiek eredőjeként egyrészt a részvénykitettséget immáron zsinórban negyedik hónapja csökkentjük tovább, ezúttal 45%-ról 35%-ra, fűnyírószerűen az egyes földrajzi régiókban, kivéve a fejlődő és a hazai részvénypiacot, melyeknek súlya eddig is alacsony volt. Másrészt viszont tovább emeljük a ciklikus/értékalapú szektorok súlyát a részvény-szegmensen belül, ezúttal a korábbi pénzügyi, a turizmus/szabadidő szektorok részvényei mellé az energia szektorban is (olaj, gáz, áram) jelentős pozíciót nyitunk.

Az alternatív eszközosztályban a nyersanyag-kitettséget 10%-on tartjuk, mert az egyes nyersanyag-piacokon kialakult hiányállapot csak nagyon lassan szűnhet meg. A készpénz állományunkat 15%-ra emeltük arra az esetre, ha kisebb (10-15%-os) korrekciók jó beszállási pontokat generálnának egyes „minőségi” vállalatok esetében."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.