Equilor: magas szintekről várják az indexek a Mikulás-ralit

"Október vége felé lendületes emelkedés bontakozott ki a piacokon, ezzel szinte megálló nélkül ledolgozva a szeptemberi korrekciót, a három vezető amerikai index új rekordokra futott. A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 is emelkedni tudott, ám továbbra is oldalazó mozgásban maradt középtávot tekintve. A szeptemberben sok figyelmet kapó kínai ingatlanfejlesztő vállalat, az Evergrande nem kapkodta el a kamatfizetésének teljesítését, azt a 30 napos türelmi időszaka lejárta előtti napon utalta el a befektetőknek a 83,5 millió dollárt, mellyel átmenetileg elfeledtette a problémákat. Az elkövetkezendő időszakban ugyanakkor még lesznek fizetendő kamattartozásai a cégnek. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a Jumbo Fortune Enterprise által kibocsátott kötvényeket a vállalat nem törlesztette a lejáratkor, melyek után az Evergrande vállalt garanciát. Erről időközben sikerült megegyezni a hitelezőkkel egy 3 hónapos határidő bővítésben, ezzel a következő évig időt nyert a csoport. Óvatosságra utaló jel, hogy a kínai lakásárakat követő index 2015 áprilisa óta szeptemberben mutatott ismét csökkenést, igaz annak mértéke egyelőre csekély (-0,08%) volt.

Világszinten a hónap során ismét elindult az esetszámok emelkedése, elsősorban Európának köszönhetően. Amerikában és Ázsiában csökkenés figyelhető meg, azonban Kínában ismét több tartományban jelentettek eseteket. Az egyre nagyobb gondokat szülő félvezetők hiánya várhatóan enyhülni fog az elkövetkezendő időszakban, ám addig jelentősen visszafogja az európai gazdaság egyik motorját jelentő autóipari szektort és ezáltal azok beszállítóit is. Mindemellett az energiaárak tapasztalt emelkedése a termelő vállalatokat érintették eddig, ám ezen hatások, ha tovább fennmaradnak akkor azok átgyűrűzhetnek a termékek áraiba. Az ellátási láncokban látott késések nagy próbatétel elé néznek, miképpen a kereskedelmi szektor egyik legfontosabb időszaka következik.

Októberben tovább folytatódott a kötvénypiaci hozamemelkedés. A 10 éves amerikai és német államkötvények hozama 10 bázisponttal emelkedett, 1,6% illetve -0,1%-ig. Ahogy az infláció emelkedett, a Fed hangneme úgy hajlott egyre inkább a szigorítás felé, amiben szerepet játszhat a gazdaság túlfűtésétől való félelem is. A kötvényvásárlási program kivezetése akár novemberben elkezdődhet és 2022 közepére be is fejeződhet. Véleményünk szerint az első kamatemelés 2022 második felében várható. A hazai állampapírpiac kiugróan nagy hozamemelkedésen ment keresztül, a 10 éves papírunk megközelítette a 4%-os hozamot a lezajlott 65 bázispontos hozamemelkedésének köszönhetően. A Monetáris Tanács lecsökkentette a havi kamatemelések mértékét is 30 bázispontról a felére. Ez negatív meglepetés volt és hozzájárulhatott a forint átmeneti gyengüléséhez is. Jelenleg a piaci árazások szerint februárig havonta 15 bázispontos emelések várhatók, mely megegyezik a jegybank kommunikációjával. A magyar állampapírhozamok további emelkedése várható ugyan, de a jelenlegi magas felárak a német, illetve amerikai piachoz képest azok további emelkedése esetén már mérsékelt hatással lehetnek. Kis lépésekben elkezdjük a hazai kötvények arányainak emelését, a nemzetközi részarányt pedig egyelőre változatlanul hagyjuk.

A harmadik negyedéves amerikai GDP bővülés elmaradt a várttól, ugyanakkor a munkaerőpiac robosztusan áll helyre, melyben az előző hónapban kivezetett munkanélküli segélytámogatások megszűnése is támogathatott. A növekedési kilátások év elejéhez képest valamelyest romlottak. A delta variáns több országban is terjed, egyelőre a magas átoltottságnak köszönhetően a második és a harmadik hullámnál alacsonyabb esetszámokkal és kisebb korlátozásokkal, ugyanakkor további bizonytalanságot okozva elsősorban a szolgáltató szektor kilátásaiban. Az esetszámok tekintetében várható egy őszi felfutás, részben a szezonális jelleg következtében. A részvénypiacokat egyelőre a hozamemelkedések és a költségoldali árnyomások következtében várható profitmarzs mérséklődés egyelőre nem zavarja. A Shiller PE ráta alapján viszont a 21. század eddigi egyik legfeszítettebb értékeltségét láthatjuk az S&P 500 index tekintetében. Egyelőre továbbra is kivárás mellett döntünk, ezúttal nem változtatunk a részvény kitettségén a portfóliónak.

A nyersanyagok közül közel az olaj szinte megállíthatatlanul menetelt tovább 85 dollár/hordó árszintekig, átlépve a 2018-as csúcsokat. Az arany és az ezüst a hozamemelkedések ellenére vissza tudtak kapaszkodni a nyári szintekhez. Az alternatív befektetések közül a nyersanyagokból profitot realizálva átcsoportosítunk az ingatlan kitettség felé, a hedge fund/abszolút hozamú részt pedig változatlanul hagyjuk."

