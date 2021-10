Hold: újra életre kelt a piac

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Újra életre kelt a piac, a nagyobb amerikai indexek új csúcson, az európaiak is újra a közelében, miközben a szezonálisan legkedvezőbb időszak csak most kezdődik. Az ennyire erős piac láttán egy kicsit növelünk a kockázati kitettségen a nemzetközi kötvények kárára, mert a forint pedig a sávtetőre gyengült közben ismét, tehát talán jó venni. Mindenesetre jobb, mint a sáv alján volt.

Ami változatlan: Továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Ezek az értékalapú befektetések viszont nemcsak ciklikus részvényeket tartalmaznak, továbbra is tartunk olcsónak gondolt részvényeket a gyógyszer vagy telekommunikációs szektorban is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.