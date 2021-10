Raiffeisen: lesz még magasabb is az infláció

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"A részvénypiacokon a szeptemberi negatív hangulat október közepére eltűnt, az S&P 500 a hónap végéhez közeledve új csúcsra tudott emelkedni. A kelet-közép-európai részvénypiacok folytatták az idei jó teljesítményüket, felülteljesítve a főbb nemzetközi részvényindexeket. A jó teljesítmény annak ellenére következett be, hogy Európában és Kínában energiaválság alakult ki, és egyre több nemzeti jegybank lépett a szigorítás útjára.

Európában a földgáz árának alakulása került a címlapokra, ami tavaly óta szinte folyamatosan emelkedett az ázsiai cseppfolyós földgáz árát követve, amelyet leginkább a növekvő kínai kereslet hajtott felfelé. Az áremelkedés a nyáron begyorsult, október elején pedig az európai piacon szinte pánikhangulat alakult ki a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintje, és a Gazprom szállításainak csökkentése miatt. A külső szemlélők számára úgy tűnik, hogy a Gazprom (és Oroszország) a helyzetet saját javára próbálja kihasználni, egyrészt emelt árú hosszú távú szerződések kötésére, másrészt az Északi Áramlat 2 engedélyezési procedúrájának gyorsítására.

A földgázárak mellett az elektromos áram ára is jelentősen emelkedett Európában, részben a gáz, mint áramtermelésben használt alapanyag árának emelkedése, részben időjárási tényezők, pontosabban a szélerőművek alacsonyabb teljesítménye miatt. Az olajpiacon a világ olajkeresletének dinamikus bővülését a kínálat emelkedése még nem követte le, ezért az olajár is emelkedik, a szén ára pedig a nagyon erős kínai és indiai kereslet miatt emelkedett. Összességében így egy általános áremelkedést láthattunk az energiahordozók piacán.

Az energiaárak növekedése, és annak potenciális beépülése az egyéb termékek árába egyre inkább abba az irányba mutat, hogy az infláció jelentősen magasabb szintű lehet, és jelentősen tovább tarthat, mint amit korábban vártak. Emellett a főbb gazdaságokban a munkaerőpiac szűkül, ami a béreket tolja felfelé, további költségnövekedést okozva a termelő szektorokban. A korábban mantraként hangoztatott átmenetiségben egyre kevesebben hisznek, és például a közép-kelet európai országokban komolyabb jegybanki kamatemeléseket is láthattunk. A hozamszintek világszerte emelkednek, ugyanakkor az inflációs várakozások is emelkedőben vannak, így a fő piacokon a reálkamatok továbbra is negatívak maradtak.

Ebben a környezetben a tapering, a FED folyamatos kötvényvásárlásainak leépítése, esetlegesen a többi nagy jegybank hasonló lépése a hosszabb távú hozamok tartós emelkedését hozhatja el, ami a reálkamatokat is emelheti. Ennek a gazdasági teljesítményre gyakorolt hatása vélhetően negatív lesz, a nemzeti költségvetésekre pedig az államadósság finanszírozásának költsége fog negatív hatást gyakorolni, ami megszorításokhoz, további negatív gazdasági hatásokhoz vezethet. Kérdés, hogy a jegybankok erre ismét lazítással fognak-e reagálni, kockáztatva az infláció elszabadulását.

Ebben az egyre inkább inflációs környezetben a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk. A modellportfólióban a részvények és az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és az arany) súlya a meghatározó, az egyes súlyokat az előző hónaphoz képest változatlanul hagytuk. Mivel az emelkedő hosszú távú hozamok, valamint az emelkedő reálkamatok negatívan hatnak a növekedési típusú részvényekre, ahol a cash-flow termelés túlnyomó része a messzi jövőben várható, ezért az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.