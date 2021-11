Szereti a befektetés- és hitelminősítők részvényeit a piac

A befektetés- és hitelminősítők nagyon jó eredményeket mutatnak jó pár negyedév óta és csendesen, de komoly emelkedés mellett vitorláznak a trend oldalvízén. A szektorukkal együtt az utóbbi hetekben már komoly felülteljesítőkké váltak, és jó pár esetben nagy intézményi vételeket is egyre gyakrabban látni a piacukon. A technikai elemzés segítségével megnéztük, hogy a piaci kereslet és kínálat mit árul el a következő hónapok kilátásairól.

A hitelminősítőket nem sokan szeretik. A kölcsönt nyújtók azért, mert szolgáltatásaikat borsos áron adják, és néha alapvető kockázatokat nem tudnak azonosítani. Így történt ez a 2008-ra eszkalálódott, jelzálogpiacról indult válság idején is, amikor az értékpapírosított és összecsomagolt, nem is rossz besorolású hitelek gyakran értéktelennek bizonyultak és a derivatívákkal együtt pedig halálos koktélt okoztak a teljes pénzügyi rendszer számára. Akiket minősítenek, azok pedig érthető módon magával a besorolással elégedetlenek gyakran. Általában is komoly szakmai vita folyik arról, hogy mennyi a valós hozzáadott értéke ezeknek a cégeknek, ha van egyáltalán. Hiszen mint láttuk, a rossz értékelésekért nem kell igazán felelősséget vállalniuk, és még a gyakorlatban sem érződik igazán, hogy ezek hatással lennének az irántuk táplált bizalomra.

Fontos kiemelni, hogy ezek a vállalatok korántsem csak a befektetés- és hitelminősítéssel foglalkoznak.