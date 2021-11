Ezért csücsülnek temérdek készpénzen a magyarok – Itt a friss jelentés

2012 és 2020 között vizsgálta az Állami Számvevőszék a lakossági megtakarítások alakulását, ezen belül is az államadósság-finanszírozásban betöltött szerepét a háztartásoknak. Az elemzés szerint nem sikerült a pénzügyi és megtakarítási piacnak eleget tennie annak érdekében, hogy érdemben csökkentse a lakosság nagy készpénzfelhalmozását. A jelentős készpénzállomány szembetűnő okaként hozzák fel, hogy a múltban sem volt és most sincs a piacon olyan, 3 évnél rövidebb megtakarítási forma, ami értékálló pénzelhelyezést biztosítana.

Kíváncsi vagy, mivel lehet idén még pénzt keresni és melyek lehetnek 2022 nagy befektetési sztorijai? Akkor jelentkezz a Portfolio november 25-ei Private Investor Day konferenciájára, amelyen akár ingyen is részt vehetsz! Részletek itt:

Az ÁSZ friss elemzése olyan kérdéseket firtat, mint az állami szektor lakossági megtakarításokból való finanszírozása, a megtakarítás, megtakarítási hajlandóság, a háztartások nettó pénzügyi vagyona és annak összetétele, milyen pénzügyi konstrukciók versengenek a háztartások megtakarításaiért, továbbá érdekes kutatási terület volt még az állampapír értékesítés kiszorító hatásának értékelése.

A lakosság nettó pénzügyi megtakarítása 2012 és 2020 között mintegy duplájára emelkedett.

A különböző megtakarítási (befektetési) formák közül az időszakban a részvények, részesedések, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a készpénz részaránya növekedett. 2020-ban a lakosság a megtakarításait mintegy 8,6 ezer milliárd forint értékben állampapírban, míg 12,1 ezer milliárd forintot bankbetétben tartotta – írja az Ász az elemzésében.

Már a jelentés vezetői összefoglalója kitér arra, hogy közel 20%-ban tartja a lakosság bankbetétekben a pénzét, részben azért, mert a jövedelmét egy banknál vezetett számlára utalják. A készpénzkímélő fizetési módokat előtérbe helyező törekvések ellenére azonban a 2012. évi 6,7%-ról a 2021. I. negyedévére 8,7%-ra emelkedett a készpénzhasználat.

Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy az elemzett időszakban Magyarországon

nem állt a lakosság rendelkezésére olyan megtakarítási vagy befektetési forma, amely három évnél rövidebb távú, likvid, biztonságos és legalább értékálló pénzelhelyezést biztosított volna.

Amennyiben egy megtakarítás, legyen az állampapír vagy bankbetét, nem tartja meg az értékét, úgy nem várható, hogy a lakosság ezt választja, feladva a készpénzes megtakarítás és pénzkezelés lehetőségét – teszik hozzá.

Lakossági megtakarítások az államadósság-finanszírozásban

Az elmúlt néhány évben a lakossági állampapírok iránti kereslet növekedése jelentős szerepet játszott az államadósság összetételének javulásában: a lakossági adósságfinanszírozás mértéke 2012 és 2020 vége között több mint kilencszeresére nőtt, amiben nagy szerepe volt az adósságstratégia által célul tűzött termékportfólió-bővítésnek, a lakossági papírok által kínált versenyképes hozamoknak, a marketing erősítésének, valamint az értékesítési pontok bővítésének – írják.

A lakossági állampapírok közül a lakosság egyre inkább a hosszabb futamidejű állampapírokat részesítette előnyben a vizsgált időszakban. Az állampapírok futamideje így 2021 első negyedévére átlagosan 4,7 év volt, szemben a 2012-es 2,5 évvel.

Ahogy a fenti ábra is mutatja, a futamidő növekedésében a legnagyobb szerepe egyértelműen a MÁP Plusz 2019-es elindulásának volt, az 5 éves konstrukció mára már a lakossági állampapírokban lévő megtakarítások több mint 60%-át adja.

Ahogy arról már számtalanszor írtunk a Portfolio-n is, a lakossági állampapírok állományának növekedése több előnnyel is jár, ilyen az alacsonyabb piaci kibocsátás szükségessége és a belföldön maradó jövedelem is. Az itthon maradó és itthon elköltött kamat pedig javítja az ország jövedelemegyenlegét - világít rá az elemzés is.

A lakossági állampapírok állományának megugrásában a vizsgált időszakban szerepet játszott az is, hogy

2013 augusztusától a forint-állampapírokban tartott befektetésekből származó kamatbevételek mentesültek az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól ,

a hosszabb futamidejű állampapírok a tartós befektetési számlák kamatadó fizetési kedvezménye alapján mentesültek a kamatadó fizetési kötelezettség alól;

2019 januárjától a lakossági állampapírok kamatadó-mentességét általánossá tették, a korábbiakban a hosszabb lejáratú befektetésekre vonatkozó adómentességet kiterjesztették a rövidebb lejáratú lakossági állampapírokra is.

Az igazi löketet azonban nem a kamatadó-mentesség, hanem a szuperállampapír elindulása adta az értékesítésnek. Tavaly a koronavírus-járvány miatt csökkent az állomány növekedési üteme, ami a korlátozó intézkedések mellett azzal is magyarázható, hogy folyamatosan szorultak ki a lakossági állampapírok piacáról az intézményi befektetők.

Nőtt az értékpapírok szerepe a befektetésekben, de még mindig hódít a készpénz

Az elemzés rámutat arra, hogy a lakosság befektetési döntései során 2012-től előtérbe kerültek az értékpapírok: először az állampapírok, majd a befektetési jegyek. 2013 során megindult a lakosság portfólió átrendezése is: a háztartások az állampapír és befektetési jegy-vásárláshoz már a korábban bankbetétekben felhalmozott megtakarításaikat is felhasználták. Az emelkedő állampapír-kereslet esetében szerepet játszhatott a kamatbevételekre vonatkozó kedvezmény is. Azt is érdemes megjegyezni hogy ekkor még a befektetési alapok is tarthattak lakossági állampapírt, amelyek igen szép hozamokkal dobták meg a portfóliók értékét.

A különböző megtakarítási (befektetési) formák közül az időszakban a részvények, részesedések, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a készpénz részaránya növekedett.

A részvények, részesedések aránya a 2012. évi 29,7%-ról az időszak végére 33,4%-ra,

a készpénz aránya – a készpénzkímélő fizetési módokat előtérbe helyező törekvések ellenére − a 2012. évi 6,7%-ról a 2021. I. negyedévére 8,7%-ra emelkedett.

A legnagyobb arányú növekedés a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében következett be, amelyek részaránya több mint kétszeresére (6,3%-ról 14,2%-ra) nőtt az időszakban.

Utóbbi kategória növekedése a háztartások állampapír vásárlásainak bővülésével magyarázható. Külön kitér az elemzés arra, hogy a magasabb hozamú és viszonylagosan likvid állampapírok népszerűségének növekedésével, térnyerésével szemben csökkent a bankbetétek és a befektetési jegyek, valamint az egyéb pénzügyi eszközök aránya is.

Az okok között érdemes megemlíteni azt, hogy a bankbetétek átlagos kamathozamai csökkenő tendenciát mutatnak 2012 és 2021 között. Bankbetéttel pozitív reálkamathoz 2012-2016 közötti időszakban még az éven belüli és éven túli lekötést választó befektetők is hozzájutottak. 2014-2015-ben már a látra szóló, folyószámla betétek átlagos kamatlábainak szintje is meghaladta az infláció mértékét. 2017 óta azonban az infláció mértéke minden évben meghaladta a betétek átlagos hozamának szintjét, a háztartások erre irányuló befektetései nem értek el reálhozamot.

A bankbetétekben tartott megtakarítás helyett szükség volna a lakossági befektetők ösztönözésére, hogy a kedvezőbb, pozitív reálhozamot garantáló formákat (például az állampapírokat) válasszák megtakarításaik elhelyezésére

– jegyzi meg az ÁSZ.

Ennek ellenére a bankbetétek állományának aránya háztartások vagyonában nem csökkent jelentősen, míg 2012-ben annak közel negyedrészét tette ki, 2021 I. negyedévének végére még mindig 18,4% volt, ami továbbra is meghaladta – a kedvezőbb hozamot adó − az állampapírok részarányát. Tehát a betétállomány még mindig jelentős hányadot tett ki úgy, hogy az eltelt négy évben egyik betétformával sem lehetett pozitív reálhozamot realizálni.

Ahogyan arról korábban Nagy Márton (akkor még az MNB alelnökeként) a Portfolio hasábjain is írt (és az elemzés maga is hivatkozza), a lakosságot különféle díjtételek terhelik: a számlavezetési díj, az értékpapír-számlán megtakarított állományon alapuló díj, a tranzakciós díj és egyéb díjak (pl. számlanyitási díj, vásárlások utáni díjak). Ezek évente átlagosan legalább 15 milliárd forint kiadást jelentenek a lakosságnak, ami háztartásonként mintegy 16 ezer forint. A háztartások állampapír állományának 11 ezermilliárd forintra növelésében a bankok jutaléka 2019 és 2023 között várhatóan a bankok éves hazai profitjának közel 10 %-át teszi ki, ami azt is jelenti, hogy a MÁP+ előnyeiből a bankok is számottevő – adófizetői pénzek által finanszírozott – többletbevételekhez jutnak, ami szembemegy a MÁP+ megindításakor deklarált kormányzati célokkal. Mindez azt jelenti, hogy a lakossági állampapírok előnyeiből a háztartások helyett a bankok részesülnek. Nagy Márton akkor azzal érvelt, hogy jelentős költségeket lehetne megspórolni, ha a lakossági állampapírok forgalmazását kizárólag a Magyar Államkincstár látná el.

A bankoknak és egyéb forgalmazóknak fizetett jutalékokkal egy, a napokban megjelent cikkünkben is foglalkoztunk, a friss adatok szerint 2014 és 2021. szeptember vége között a forgalmazóknak kifizetett jutalék a lakossági állampapírok értékesítése után közel 200 milliárd forintot tett ki.

Címlapkép: Shutterstock