Új tőkebefektetés jöhet az OXO Technologies-nél

Az OXO Technologies a Budapesti Értéktőzsde oldalán tájékoztatta befektetőit és a nyilvánosságot a közelmúltban hozott befektetési döntéséről: a társaság igazgatósága új tőkebefektetést szavazott meg két technológiai társaság, a román Finqware fintech vállalkozás, valamint a brit BlockAPT cybersecurity szolgáltató cég számára.

A társaság igazgatóságának döntése értelmében a román Finqware fintech startup jelenleg tárgyalás alatt álló 1 millió euró összegű tőkeemelésből 300 ezer eurós részt vállalna az OXO Technologies a leendő 3 társbefektető mellett, amennyiben a befektetési tárgyalások sikeresen zárulnak. A cég korábbi befektetői között van a román Gapminder VC és a Raiffeisen Bank kockázati tőkealap-kezelője, az Elevator Ventures is.

A Finqware jelenleg elsősorban a bankoknak nyújt core middleware data infrastruktúrát, ami egy banki kiszervezett adataggregációs szolgáltatás, azonban a befektetési kör zárásával és a cap table véglegesítésével megszerzik a PISP (Payment Initiation Service Provider) licenszt, mellyel maguk is hozzáférést nyerhetnek a bankok által kezelt ügyféladatokhoz.

Pénzforgalmi szolgáltatóként ezt követően a KKV szektornak fognak nyújtani online banki szolgáltatásokat, amivel a közlemény alapján a KKV szektor banki költségeit tudják minimalizálni. Két termékük a FinqTreasury és a FinqPayments már MVP fázisban van. A treasury szolgáltatásra 6 proof of concept-et írtak alá, és 2 cég már élesben teszteli az MVP-t. A szolgáltatás élesítéséhez a befektetési kör zárása, és a PISP licensz kiállítása szükséges. A FinqPayments másrészről egy bankkártya kibocsátó szolgáltatás, amivel szintén jelentős költségcsökkentést érhetnek el a cégek. A tervezett tőkeemelés célja a Finqware PISP licensz megszerzése és a régióban való terjeszkedés finanszírozása, ezen belül belépés a magyar és bolgár piacokra.

A társaság igazgatósága támogatta továbbá befektetési tárgyalások megkezdését a brit BlockAPT cybersecurity startuppal. A döntés értelmében a befektetési körben keresett 2,5 millió font összegű tőkeemelésből legfeljebb 420 ezer font részt vállalna az OXO Technologies a leendő társbefektetők mellett, amennyiben a befektetési tárgyalások sikeresen zárulnak.

A 2019-ben, Angliában alapított BlockAPT, egy felhőalapú központi kiberbiztonsági rendszer, mely egy egyedileg fejlesztett MMAR (Monitor, Manage, Automate, Respond) keretrendszer alapján képes bármilyen vállalati IT ökoszisztémába integrálódni és folyamatos védelmet biztosítani potenciális kibertámadások, fenyegetések ellen.

A kiberbiztonsági piac, azon belül is a Security Information and Event Management (SIEM) és Security Orchestration, Automation and Response (SOAR), melyekben operál a projekt, szignifikánsan növekednek globális szinten az egyre növekvő számú kibertámadások következtében. A tervezett tőkeemelés célja a BlockAPT globális terjeszkedésének finanszírozása.

AZ OXO Technologies részvénye a mai kereskedésben eddig 0,4 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde