Egy másik befektetés körözte le a lakossági állampapírokat, de mi történt?

Lekörözte a befektetési alapokban lévő lakossági vagyon gyarapodása az állampapírokét a harmadik negyedévben, ebben több tényező is szerepet játszott. Nem lehetünk ugyanakkor büszkék: új csúcsra, 12 ezer milliárd forint fölé emelkedett a bankbetétekben elhelyezett megtakarítások állománya, ennek zöme azonban semmit sem kamatozik. Sőt, az emelkedő infláció még ront is a helyzeten.

Taroltak a befektetési alapok

Az MNB friss értékpapír-statisztikái szerint

a harmadik negyedévben nem az állampapírok, hanem a befektetési alapok állománya mutatta a legnagyobb növekedést.

Az állampapírokban lévő megtakarítások 2021 júliusa és szeptembere között összesen 128 milliárd forinttal nőttek. Ezt lekörözték a befektetési alapok, ahol a harmadik negyedévben 192 milliárddal ugrott meg a kezelt vagyon. Ez esetben nyilván szerepet játszott a befektetési alapok elmúlt időszaki jó teljesítménye, amely a kedvező piaci hangulattal is összefügg. Itt tehát nemcsak a kereslet, hanem a hozamok is befolyásolták a növekvő vagyonadatot. Hasonló lehet a helyzet a részvénybefektetések esetében is, amelyek a vizsgált három hónapban közel 80 milliárddal híztak.

Amennyiben a szeptember végéig eltelt időszakot nézzük, akkor idén továbbra is az állampapíroké a legnagyobb vagyonbővülés az értékpapír kategóriák között, őket a befektetési alapok, majd a részvények követik.

Az adatok szerint a magyar lakosságnál lévő állampapír állomány szeptember végén 9758 milliárdot ért el. A nagyobb kategóriák közül a befektetési alapokban közel 4400 milliárd, a részvényekben 970 milliárd forint megtakarítás volt.

Mi történt az állampapíroknál?

A tranzakciós adatokat megnézve kitűnik, hogy augusztusban az állampapírok negatív értékesítéssel zártak. E mögött vélhetően egy nagyobb állampapír lejárat lehet, augusztusban ugyanis 257 milliárdnyi prémium állampapír járt le. A következő nagyobb ilyen lejárat októberben lesz majd. Ez magyarázhatja, hogy augusztusban az állomány is visszaesett.

A befektetési alapok viszont rendre pozitívan zárják a hónapokat, a tavaly tavaszi koronavírus-pánik óta nem volt olyan hónap, hogy negatív lett volna az értékesítés az alapoknál.

A kategóriák közül idén eddig a részvényalapokban kezelt lakossági vagyon ugrott meg leginkább, de nem sokkal lemaradva követik a második helyen a vegyes alapok őket, és ezzel gyakorlatilag ki is fújt a sor, ugyanis a többi kategória vagyona csökkent a tavaly decemberi szintekhez képest.

Bankbetétek: túl a 12 ezermilliárdon

Érdemes említést tenni a háztartások által elhelyezett betétek állományáról is, amely szeptemberben meghaladta a 12 ezermilliárd forintot, tehát több pénzt tartanak itt a magyarok, mint állampapírban. Ugyanakkor ennek nagy része nem lekötött, hanem látra szóló betét, tehát semmit sem kamatozik.

