Az egész világ klímacélját döntheti romba, hogy eddig elbukták fontos vállalásukat az alapkezelők

A Universal Owner környezetvédelmi nonprofit csoport adatai szerint azok a cégek, amelyek részt vesznek a Net Zero Asset Managers kezdeményezésben, és azt vállalták ezzel, hogy 2050-re karbonsemleges lesz a tevékenységük, igencsak elmaradnak ettől a céltól.

A tudósok szerint ugyanis ehhez legalább 50%-kal kellene ebben az évtizedben csökkenteni a karbonlábnyomukat, azonban az alapkezelők az eddig közzétett adatok szerint az évtized végére csak 20%-os csökkenést fognak elérni.

A Universal Owner kutatásvezetője szerint az alapkezelők nagyon fontos szerepet játszanak a világgazdaságban a szektorokon átívelő befektetéseikkel.

Ha ők elbuknak a klímacélok teljesítésében, akkor a világ sem fogja tudni teljesíteni a Párizsi Klímaegyezmény céljait.

A Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) kezdeményezésben részt vevő alapkezelők mintegy 57 ezermilliárd dollárnyi vagyont kezelnek globális szinten. A tagok között olyan nevek vannak, mint a BlackRock, a Vanguard, a State Street, ezeknek többségére a Uniersal Owner elemzése is kiterjedt.

A Glasgow-i Klímacsúcs egyik fő témája a pénzügyi szektor szerepét emelte ki a világgazdaság segítésével a dekarbonizáció elérésében. A GFANZ az ENSZ klímacsúcsán 130 ezermilliárd dollárnyi karbonsemlegességi vállalást tett, de ezt sokan kritizálták, legfőképp amiatt, hogy valóban le tudnak-e mondani a nagy pénzügyi szereplők a fosszilis üzemanyag befektetésekről ilyen rövid idő alatt.

A GFANZ feltételei szerint a tagoknak vállalniuk kell tevékenységük dekarbonizációját 2050-re, és 2030-ra vonatkozóan is közbenső célokat kell meghatározni. Múlt héten a Net Zero szövetség arról jelentett, hogy a 43 tagja által meghatározott karbonsemleges célok alapján a vagyon 35%-a van olyan módon kezelve, amely hozzásegíti a szolgáltatókat a zéró kibocsátás eléréséhez 2050-re.

A Universal Owner adatai szerint azonban a legnagyobb alapkezelők esetében a kezelt vagyon 10%-a felel portfólióik kibocsátásának 85%-áért, ami azt jelenti, hogy még akkor se valószínű, hogy sikerül a kibocsátás 85%-át megfogniuk, ha a portfólióik 90%-át beveszik ennek a célnak az eléréshez.

