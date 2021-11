Elon Musk nem bír magával, folytatódik a Tesla zuhanórepülése

A 80 éves Bernie Sanders, aki 2016-ban és 2020-ban is sikertelenül pályázott a Demokrata Párt elnökjelöltségére, szombaton azt tweetelte, hogy "követelnünk kell, hogy a rendkívül gazdagok fizessék meg a méltó hozzájárulásukat".

Muskot név szerint nem említette, a Tesla cégvezére viszont - akinek 286 milliárd dolláros vagyona a vagyonadó támogatóinak célpontjává tette őt - csípős hangnemben és elég tömören válaszolt:

Mindig elfelejtem, hogy te még élsz

I keep forgetting that you’re still alive

Ha mindez nem lett volna elég, egy későbbi tweetben vasárnap kora reggel a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója megkérdezte:

Akarod, hogy több részvényt adjak el, Bernie? Csak szólj ...

Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word …