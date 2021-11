Miért van idén ekkora eltérés a fejlett és a feltörekvő piacok teljesítménye között?

Az idei évben a fejlett és a feltörekvő részvénypiacok mozgásában egy régóta nem látott, szokatlan eltérés figyelhető meg, amely az utóbbi hetekben is éreztette a hatását. Amíg az előbbiek egyelőre továbbra is mindenkori csúcsaik közvetlen közelében tartózkodnak, addig a másik csoport sokat esett késő téli, kora tavaszi maximumaikról. Élénken érezhető, hogy a nagy befektetési alapkezelők a tavaly év második felére jellemző szárnyalás után nemcsak hogy hanyagolják a feltörekvő piacokat, de még pénzt is kivonnak onnan, hogy a biztonságosabbnak érzett fejlettnek tekintett tőzsdékre tereljék a hangsúlyt. Mi lehet a jelenség hátterében?

A fejlett és a feltörekvő piacokat mindenki másként definiálja, de a legtöbb esetben a magas jellemző életszínvonal, a kiváló infrastruktúra, magas minőségű szolgáltatások, erős technológiában lévő kiugró hozzáadott érték és persze az értékpapírpiacok fejlettsége jelentik a fő kritériumokat. Mindez nem jelenti azt, hogy a feltörekvőknél ezek legalább részben nincsenek meg, de mégsem azon a szinten, amin a fejlettek. A második ligában lévő piacok emellett abban is jeleskednek, hogy számos jel szerint folyamatosan felzárkóznak az NB 1 szintjére, és jó esélyük van rá, hogy néhány éven, esetleg 1-2 évtizeden belül fel is jutnak a legfelső ligába.

Sokáig lehetne boncolgatni a különbségeket abban a tekintetben, hogy mi különbözteti meg a fejlett és feltörekvő piacokat, de most a legegyszerűbb megoldás az, hogy két nagy nettó eszközértékkel rendelkező, széles merítésű és egyazon devizában (dollárban) jegyzett ETF teljesítményét hasonlítjuk össze.

iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Az 56 milliárdos nettó eszközértékkel rendelkező alap olyan fejlett országok papírjait tartalmazza, amelyek az Egyesült Államokon kívüli székhellyel rendelkeznek. Az ETF portfóliója természetesen nagyon jól diverzifikált, összesen 846 elemből áll, amelyből a legnagyobbnak a súlya sem lépi át a 2,11%-ot. Bár a legnagyobb relatív súlya Japánnak van, összességében Európa dominálja a földrajzi listát, szerepük bőven meghaladja az 50%-ot.

Érdemes egy pillantást vetni a két ETF teljesítményére hosszú távon. Az ötéves grafikonon több érdekes dolgot is látunk (Az EFA-t kékkel, az EEM-et fekete vonallal jelöltük.):

A két ETF teljesítménye szinte százalékos nagyságrendig (63-64%) teljes mértékben megegyezik, vagyis ha valaki 5 éve ugyanannyi pénzt tett a két alapba, akkor szinte pontosan ugyanannyi pénzt keresett ekkora időtávon is. Ennek a valószínűsége eleve nagyon alacsony.

Idén azonban ettől eltérő jelenség ütötte fel a fejét. Bár a globális piacokon komoly emelkedés zajlott le tavaly, de a fejlett és feltörekvők útja idén év elején szétvált. Az előbbiek tovább emelkedtek, amíg az utóbbiak januárhoz képest nagyon sokat veszítettek az értékükből. Ezzel egy olyan időszakban zajlott le a középtávú teljesítményben lévő divergencia, amely során a globális piacokon sokkal inkább szólt az emelkedő, mintsem a csökkenő trendről.

Az eltérés a két ETF árfolyamának korrelációjában is megmutatkozott. 2021 előtt csupán egyetlen röpke időszak volt, amikor az együttmozgás negatív tartományban volt, ettől eltekintve mindvégig pozitív oldalon tartózkodott és azon belül is a szignifikáns (jellemzően 0,4) szintek felett. Vagyis a két eszköz statisztikai értelemben is együtt menetelt, bármilyen trend is volt éppen a piacon. Idén azonban egy látványos elszakadás történt és az elmúlt öt év során most először a két alap egyértelműen ellentétes irányban mozog.

A mindenképpen feltűnő és szokatlan jelenség mögött több ok is meghúzódik. Mivel gondolatot olvasni a tudomány mai állása szerint nem lehet, pláne ha a Park Avenue-n lévő irodákig akarnák ellátni, ezért nehéz megítélni, hogy a lenti tényezőknek egyenként milyen súlya van, arról nem is beszélve, hogy közöttük átfedések is vannak, de jó eséllyel mindegyik faktor számottevőnek mondható.

Vakcinák. Amíg a fejlett országok többségében nagy az átoltottság a koronavírus mostani verziói ellen, addig a feltörekvőknél korántsem mindig ez a helyzet. Amíg Japánban 76%-on, az Egyesült Királyságban 68-69%-on áll az átoltottság, addig például Kínában ugyanezek a számok 41% környékén alakulnak, de Oroszországban ugyanez az adat mindössze 36%, Indiában pedig 27%. Ez visszavezethető a lakosság alacsonyabb iskolázottságára, az egészségügyi ellátórendszerek alacsonyabb lefedettségére, a vakcinák beszerzésének és elosztásának a költségeire, valamint ezeknek a nemzeteknek a gyengébb érdekérvényesítő képességére. A rosszabb átoltottság pedig tovább tartó lezárásokhoz, beruházások elhalasztásához, alacsonyabb nem ciklikus jellegű termékek fogyasztásához, összességében rosszabb gazdasági teljesítményhez vezet, ami a fundamentumokon keresztül a részvények árfolyamában is éreztetheti a hatását.

Mit jelenthet mindez a részvénypiacokra nézve a közeli és távoli jövőben?

A divergencia sokáig nem maradhat fent és előbb vagy utóbb valamelyik oldalnak be kell dobnia a törülközőt.

Vagy a feltörekvőknek, mert a konjunktúra az egyre csökkenő koronavírus hullámok és a az ügyesen lavírozó jegybankok miatt fennmarad. Vagy a fejletteknek, mert a tapering, a fokozódó infláció, az energiaválság vagy akár egy új vírusvariáns együttesen menekülésre késztetik az intézményeket a kevésbé kockázatos részvényekből is. A tény, hogy a globális piacok egyik fontos szelete eleve nem tart az emelkedéssel és egyértelmű középtávú csökkenő trendben van nem jó előjel, de a kulcs továbbra is az lesz, hogy ez folytatódik-e a divergencia és eközben a korreláció ismét visszapattan-e a magas értékekre. Ha így történik, az szintén inkább negatív következményeket vonhat maga utána a fejlett piacokon is. Ha viszont a divergencia véget ér, amikorra a korreláció visszatér a megszokott szintekre, és egyébként is emelkedő trend van, akkor a feltörekvők is visszaszállhatnak a villamosra.

Mindkét forgatókönyvre találunk példát a lenti grafikonon, a nagy korrelációs visszaesés leszúrásainál. 2010 elején az EEM már nem emelkedett tovább, miközben az EFA még kúszott felfelé. A korrelációs lassan épült vissza, és mire ez megtörtént, már a fejlett piaci ETF is inkább oldalazott. Végül egy komoly korrekció indult el a piacon, ami jó fél évig is eltartott. 2013 elején viszont gyorsan jött vissza az együttmozgás, majd nyáron ismét volt egy leszúrás, ami után már az EEM is kezdett magára találni.

A mostani visszaesés a korrelációban nemcsak nagyon ritka, de a mértéke még sosem volt ennyire alacsony.

Hogy a visszatérésnél mit csinál a két ETF és alacsonyabb, vagy magasabb lokális minimumok és maximumok jellemzőek a grafikonjaikon, annak kulcsszerepe lesz.

