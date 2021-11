Szakadékba zuhan a forint, itt a kötéltánc vége?

Az elmúlt hetekben egyre több komoly befektető csökkentette kitettségét Közép-Kelet Európa devizáiban, mind a növekvő kockázatok, mind az egyre inkább elszabaduló infláció miatti félelmek okán. A jegybankok erre érthető módon gyors szigorításokkal válaszoltak, és a múlt hét után a kamatemelési ciklust már korábban elindító Magyar Nemzeti Bank sem tudott eltáncolni, mivel a Monetáris Tanács kénytelen volt a korábbi 15 bázispontos lépéseket felgyorsítani. Sőt, a mozgásterét kibővítve heti szintű rugalmasságot is biztosított magának a forint védelmében. Múlt heti technikai elemzésünkben azt írtuk, hogy a növekvő nyomás miatt egyre inkább kötéltáncot jár a hazai monetáris (és egyben a fiskális) politika. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a növekvő szél lesodorja az artistát a kötélről, és a piac nem bízik a hazai fizetőeszköz stabilitásában, hiszen a forint a mai napon új rekord szintre gyengült az euróval szemben. Gyors technikai elemzésünkben megnézzük, hogy mi várhat a forintra a következő hetekben.

A hosszú távú grafikonon jól látszik, hogy milyen óriási jelentősége van a múlt heti eseményeket követő mai reakciónak. A forint egy hosszú távú gyengülő trendben van a számára toronymagasan legnagyobb jelentőségű devizával, az euróval szemben. Itt egy bő másfél éves sávot épített, aminek ráadásul az idei év elején még a felső részéhez konvergált az árfolyam. Ebből képes volt mégis lefelé elmozdulni, vagyis a hazai fizetőeszközben meglévő bizalom nemzetközi szinten is érdemben nőtt. Ez a pozitív hangulat tűnt el, sőt fordult át mindössze három hónap leforgása alatt oly módon, hogy a kurzus mindenkori maximumára ment.

A heti bontású grafikonon - amit itt is láthatunk - még van némi esély arra, hogy a korábbi három alkalomhoz hasonlóan egy felső árnyék marad csak meg az érintett japán gyertyákon, azonban ehhez valami nagyon drasztikus lépésre lesz szükség a jegybank részéről. Máskülönben egyértelmű kitörésnek lehetünk tanúi, amely egy fontos mérföldkő a forint gyengülő trendjében, és erős folytatást ígér a következő hónapokra.

Másképpen megfogalmazva: jó esély van rá, hogy többe fog kerülni a boltban szinte minden import termék, és még az is lehet, hogy a jövő évi nyaralási terveket is át kell gondolni.

Egyelőre tehát nagyon úgy fest, hogy a múlt héten említett kötéltánc párhuzamunkban a tragikus végkifejlet forgatókönyve valósul meg. Mivel a piacon most egyértelműen a forint eladói vannak a többségben, az euró komoly mértékű erősödése az ellenállás áttörése után majdnem elkerülhetetlennek tűnik. Csak azért majdnem, mert a hasonló esetekre a jegybankoknak van még a tarsolyában muníció, ami a zuhanó kötéltáncost ugyan megrántja és komoly sérülést is okozhat neki, de egyfajta biztonsági kötél révén legalább a zuhanást meg tudja állítani. Ilyen például a sebtiben összerakott, de elsőre ügyes trükknek tűnő, heti rugalmasságú effektív kamatláb megléte.

Addig is, mivel feltérképezetlen területen vagyunk, elsősorban mért ellenállások révén lehet meghatározni, hogy merre lehet pihenő a piacon. Ezek viszonylag messze vannak, és van bőven mozgástér a forint előtt. Hasonló következtetésre juthat, aki a Fibonacci szinteket alkalmazza, egyfajta önbeteljesítő jelzésként. A két hosszú zöld gyertyához (ha megmarad a mai) már csak egy kell, és a chart megismétli a three white soldiers alakzatot, amiből már egy is erős folytatódást jelző alakzat. Ahogy korábban jeleztük, a közép és hosszútávú mozgóátlagok keresztje is negatív jel, de ez már hosszabb távon. Némi öröm az ürömben, hogy mind a volatilitás alapú, mind a túlvettséget/túladottságot jelző indikátor azt mutatja, hogy a rövid távú hullám időben már nem jár messze a tetejétől.

Ez azonban - jegybanki lépések hiányában - csak arra elegendő, hogy ne elsőre érje el a forint az első mért ellenállást. Nehéz napok várnak a forint piacára, és általában a hazai gazdaságra is.

Támasz: 369, 356, 350, 345, 335

Ellenállás: 379, 394

Kockázat: 41,9 (átlagos)

Értékelés: 73,3 (pozitív)

Kérjük, hogy a technikai elemzés értelmezéséhez olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images