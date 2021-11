Van egy eszköz, amivel a befektetők sokat nyerhetnek, de korlátozhatják veszteségeiket

Az utóbbi hónapokban egyre nőttek a kockázatok a nemzetközi részvénypiacokon, legyen szó a koronavírus válság újabb hullámáról, az egyre inkább elszabaduló inflációról, az energiaárak miatti nyomásról, vagy az ellátási láncok problémáiról. Bár a tőzsdéken csak részben vannak ennek jelei, de azért így is egyre több tényező utal arra, hogy még a trendek folytatódása esetén is egyre nagyobb volatilitással kell számolni a befektetőknek. Ez komoly fejfájást okozhat azoknak, akik nem nagyon hosszútávra gondolkoznak, hiszen a kockázatkezelés során a pénztárca mélyéig ható dilemmákkal kell szembesülniük. A hagyományos eszközök nem mindig alkalmasak ezek megoldására, ezért érdemes alternatív lehetőségek után kutatni, és ebben a technikai elemzés, valamint az opciók használatának egyvelege nyújthat nagy segítséget.

A technikai elemzéshez kapcsolódó kockázatkezeléssel foglalkozó cikkünkben - amire majdnem minden egyes hasonló elemzés végén fel is hívjuk a figyelmet - elsősorban olyan eszköztárat mutattunk be, ami az adott pénzügyi eszközben közvetlenül történő megbízások révén korlátozhatják az általunk felvállalt rizikót. Ezt javasolt is elolvasni, mielőtt ezen írás alapján valaki szeretne továbbmenni.

A technikai elemzés, amely a piaci kereslet-kínálat viszonyait igyekszik feltérképezni, a leggyakrabban az ebben kiemelt stop-loss megbízás révén kezeli a pozíció kockázatát. Ennek egyik erősen egyszerűsített módszere, ha például középtávú, pár hónapra szánt vételünk esetén kiszállás szintjét az 50 napos mozgóátlaghoz igazítjuk. Másképpen megfogalmazva: ha az árfolyam visszaesik a lenti grafikonon a kék vonalra, akkor eladási megbízásunk aktiválódik, és piaci árfolyamon a pozíciónk lezárásra kerül. Ez a sokat emlegetett S&P 500 és a szintén sokat emlegetett SPY kódú ETF-nek példáján lehet bemutatni.