Elhozza a szupervariáns a szuperpánikot?

Megremegtek a tőzsdék az új vírusvariánssal kapcsolatos hírekre, és egyes piaci szegmensekben már pánikra utaló jelek is mutatkoznak. Ezek közé tartoznak például a légitársaságok, amelyek számára a kiújuló utazási korlátozások egy hátba döfött tőr után egy pörölycsapással érnének fel. Első látásra a befektetők azonban nemcsak itt, hanem a teljes piac tekintetében rátenyereltek az eladás gombra, közelebbről megnézve azonban makro szinten még nincs igazi pánik. A mai reggel és délelőtt azonban rávilágít arra, hogy a piaci szereplők egyre inkább feszültek és egyre inkább élénken is reagálnak a negatív hírekre, ami tovább gyengítheti a piacokat. Ráadásul közép- és hosszútávon egyelőre még igazán nagy nyereségeken ülnek a befektetők, ami szintén növeli a technikai elemzés által azonosított kockázatokat. Ezeket most elsősorban az európai részvényindexek kapcsán néztük meg egy gyors elemzés keretében.

DAX

A német index már a hét elején befejezett egy fals kitörést, ami már jelezte a vételi erő hiányát. Ez egybeesett egy nagyon szűk volatilitással és erős túlvettséggel, ami egy természetes korrekcióba torkollott. A mostani esés bár más okból zajlott le, beleilleszkedik a képbe, ahol inkább az eladók dominálnak. Mostanra közelítünk a túladott zóna felé és a nap közbeni mozgás sem mutat durva pánikot, ezért a legközelebbi támaszig még trendfordulóról egyáltalán nem beszélhetünk. A volatilitás ciklus miatt hektikus napokra azért nem árt felkészülni, egyébként pedig a rés bezárása is könnyen megtörténhet, mielőtt eldől a középtávú irány.

Támasz: 15 000, 14 500

Ellenállás: 15 800, 15 980

Kockázat: 52,3 (átlagos)

Értékelés: 46,6 (semleges)

CAC 40

A franciák most már egyértelmű relatív erőt mutatnak fel a németekhez képest, így valamivel kedvezőbb a technikai kép. A mai napra a rés itt is hatalmas volt, de a napon belüli mozgás és az alsó árnyék ad némi bizakodásra okot rövidtávon. Ahogyan a szomszédaiknál, itt is könnyen előfordulhat akár a rés zárása is a következő napokban, de ahogyan a túlvettség miatti korrekció és az alacsony volatilitásból érkező mostanra felpörgő hangulat, ez is beleillik a mostani semleges képbe. Még nincs igazi pánik, és ehhez itt inkább már két támasz átlépésére lenne szükség.

Támasz: 6 700, 6 400, 6 180, 5 900

Ellenállás: 7 170

Kockázat: 48,2 (átlagos)

Értékelés: 57,1 (semleges)

AEX

A holland piac a kontinens éltanulója volt az elmúlt hónapokban és bár a piac itt is megremegett, a trend nemcsak hosszútávon, de középtávon is életben van. A mostani rés ezért nem is tűnik vészesnek, főleg azért mert négy kereskedési napja már volt egy és itt is megvolt a túlvettség - alacsony volatilitás kombináció, ami egy természetes korrekcióba torkollott. A két rés azért óvatosságra int, látszik, hogy a piaci szereplők itt is idegesebbek lettek. A kulcs természetesen ennél a piacnál is az első két támasz megtartása és a rés bezárása utáni pár nap mozgása.

Támaszok: 774, 760, 720, 700, 678

Ellenállás: 830, 800

Kockázat: 42,4 (átlagos)

Értékelés: 61,9 (enyhén pozitív)

BUX

A magyar piac kapcsán fontos különbség, hogy a MOL-t és az OTP-t, illetve forintot ért negatív hatások miatt itt már jóval korábban és folyamatosabban érezhető volt november nagy részében az eladói nyomás. Így itt nem is kellett olyan hirtelen észbe kapnia a befektetőknek és rés sem alakult ki a charton. Bár az alsó árnyék a mai napon egyelőre itt sokkal kisebb, ami negatív, de a támaszt még tartja az index, ami pedig az érme másik oldalát erősíti. Itt a korábbiak miatt jóval magasabb a relatív szintje a volatilitásnak, azért a következő napokban - ha a globális piacok is vesznek egy mély levegőt - inkább nyugodtabb kereskedés a valószínű.

Támaszok: 51 000, 47 000, 42 900

Ellenállás: 53 900, 55 200, 56 100

Kockázat: 55,4 (átlagos)

Értékelés: 45,0 (semleges)

