Tényleg olyan gyakori a Mikulás ralli, hogy idén is megmenti a piacot?

Faluvégi Balázs 2021. november 28. 18:57

A szupermutáns koronavírus alaposan felforgatta a tőzsdéket, mielőtt egyáltalán lehetősége lett volna rá, hogy felforgassa az életünket is. Sokan már csak egykedvűen legyintenek, újra installálják a Zoom-ot, foglalnak szállítási időpontot a hipermarkethez, lerohannak még gyorsan a gyógyszertárba maszkért és tesztekért, és szomorúan bezárják a booking.com böngészőablakát. Mások egykedvűen üldögélnek kripto- és részvénypozícióik felett, miközben a híroldalakat bújva próbálják megtudni, hogy mikor érdemes zárni azokat, vagy esetleg még van remény. Úgy tűnik, hogy hétköznapi emberként és befektetőként is megint hosszú, hideg és sötét tél elé nézünk, és az egyetlen reményünk egy személyiségzavaros, hosszú szakállú, kórosan elhízott vénember, aki idétlen piros ruhában járja az éjszakát. Tavaly némi késéssel hozott nekünk vakcinát, és már előtte is egy szép tőzsdei emelkedést, de vajon az idei év utolsó hónapjára is vissza tudja csempészni a szívünkbe a reményt? A nehéz helyzet ellenére lesz idén is Mikulás ralli?