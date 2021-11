Eurizon: nem várunk nagyobb tőzsdei lejtmenetet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják:

"Jelenleg nem kérdés senki számára, hogy – ha akár átmenetileg is, vagyis újonnan ezt „magyarázóbban fogalmazva”, hogy nem strukturális indokok miatt – viszonylag hosszú ideig magas inflációs környezettel kell számolnunk. Abban is teljes a konszenzus már, hogy a FED emiatt kénytelen lesz idén elkezdeni a taperinget– akár nagyobb mértékben is, mint korábban várni lehetett –, és jövő év közepétől a kamatemelési ciklusát is el kell indítania. Így elméletileg egy viszonylag tankönyvszerű helyzet áll elő: infláció = kamatemelés = alacsonyabb profitráták = alacsonyabb részvényárfolyamok. Az elmélet pedig igazolható is a múltbéli tapasztalatokkal. Ezt mostanában számos elemzés meg is tesz, amikor a 70-es évek végi, 80-as évek eleji USA helyzettel próbálja párhuzamba állítani a jelen történéseket, majd levonni a következtetést, aminek befektetőként a legfontosabb üzenete tehát az eső részvénypiac. Nem vitatjuk ezt az összefüggést – mert általánosságban igaz –, de azt gondoljuk, hogy a jelen helyzet más, amit egyelőre igazolnak a várakozások feletti vállalati eredmények és a csúcsokat ostromló tőzsdeindexek.

Úgy tűnik ugyanis, hogy a nagy tőzsdei cégek jelentős „árképzési erővel” rendelkeznek. Az infláció, a várható FED kamatemelés, a növekvő bér és input költségek ellenére „lejelentett” jelentős profitok azt mutatják, hogy ez a szegmens képes megvédeni az elért eredményeit, sőt akár növelni is azt. A mostani, ellátási problémákkal jellemzett időszakban a „nagyok” ráadásul több beszerzési forrást és hatékonyabban tudnak elérni, mint mondjuk a kisebbek. Feltehetően ez az „árképzési erő” a kulcs a tőzsdék jelenlegi teljesítményéhez.

A kamatok továbbra is rendkívül alacsonyak. A FED szigorítás ugyan elindult, a reál kamatok viszont maradnak negatívak, mert a nominális kamatszint a szigorítás ellenére sem fogja elérni az infláció szintjét (ezért mondhatjuk, hogy a FED „behind the curve” szituációban van/lesz/marad), ellentétben mondjuk a párhuzamként használt 80-as évek eleji időszakkal, Volker FED elnökkel, és a bőven két számjegyű kamatokkal. Gyakran felmerül a FED döntéshozói kapcsán, hogy héják (inkább szigorítanak) vagy galambok (kevésbé szigorítanak), és Powell elnök új kinevezése a következő négy évre a másik esélyessel, Brainard-dal szemben is feltehetően azért történt meg, mert héjábbnak tarják, ami az infláció elleni küzdelemben jelenleg hasznosabb lehet. Azonban a héja vagy galamb jelző inkább csak relatív jelenleg, vagyis a FED tisztségviselők egymáshoz viszonyított monetáris megközelítésére használható csak, mert egyébként az aktuális FED-ben abszolút értelemben mindenki galamb, ha a gazdasági mutatók a mérce. A galamb FED a „behind the curve” helyzetével továbbra is részvénytámogató.

Amiben még eltér a jelen helyzet a párhuzamként használt 80-as évek eleji időszaktól, az a háztartások jövedelmi és vagyoni helyzete. A magas ingatlan- és részvényárak miatt a háztartások vagyoni helyzete folyamatosan javul, és a célzott kormányzati transzferek miatt a jövedelemben sem volt nagyságrendi törés a nehezebb helyzetbe került munkavállalóknál. Ezek szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a kereskedők bátran árazzák termékeiket, és aztán jelentsék tőzsdei cégként a látványos eredményeiket.

A magas infláció és a FED szigorítás ellenére sem várjuk tehát a nagyobb és piacmeghatározó vállalatok profitcsökkenését, és így egy nagyobb tőzsdei lejtmenetet. A kötvénypiac további szenvedését viszont igen, így csökkentjük a kötvénysúlyt a fejlett részvénypiaccal szemben.

A COVID-19 új mutánsa, az Omikron megjelenése a fent vázolt gazdasági képet jelentősen befolyásolhatja."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.