Budapest: erős konjunktúra, de újjáéledő pandémiás aggodalmak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Budapest Alapkezelő írását olvashatják:

"Lendületben az amerikai lakossági fogyasztás, erről tanúskodtak az USA kiskereskedelmi forgalom alakulásáról megjelent legfrissebb statisztikák. A globális gazdasági növekedés közel egyharmadát adó amerikai lakossági fogyasztási adatok megerősítették a növekedés folytatódásába vetett bizalmat.

Az infláció várható alakulása miatt viszont továbbra is aggódhatnak a jegybankok és a befektetők. Az erőteljes fogyasztás, a munkaerőpiac feszítettsége és a kereslet-kínálati anomáliák következtében az USA-ban 6,2%-ra emelkedett októberben az év/év alapú árromlás, és a FED által követett mutatók is tovább távolodtak a hosszú távú egyensúlyinak tekinthető jegybanki céltól. Európában is hasonló trendet mutat a CPI alakulása, bár az öreg kontinens esetében kevésbé jellemző a munkaerőpiac tengerentúli feszítettsége. Az USA-ban a nyitott állások száma továbbra is meghaladja a munkaerőpiaci részvételi rátát, ami bérfelhajtó hatása mellett amúgy is érdekes jelenség, tekintve, hogy a legtöbb foglalkoztatottsági mutató visszaemelkedett a járvány előtti szintek közelébe, miközben a participációs ráta ezzel nem tartott lépést.

A fejlődő piacok többségében, így a régióban is, már néhány hónapja elkezdődött a kamatemelési ciklus, és a meghatározó „core” jegybankok kommunikációjában is tovább erősödtek a szigorításra utaló jelek. A piaci szereplők már három FED kamatemelést is valószínűsítenek jövőre, ami a fejlődő gazdaságok kamat- és hozamszintjére is felhajtó hatású lehet.

A hónap második felében az európai járványhelyzet súlyosbodása okozott korrekciót a részvénypiaci mikulás-raliban, majd a hónap végén a koronavírus újabb variációjának dél-afrikai elterjedése és európai megjelenése rontotta el a hangulatot. Az eddigieknél agresszívabbnak tekinthető omikron névre keresztelt variánsról még hiányosak az információk, így ez ebből fakadó bizonytalanság november végére felerősítette a kockázatkerülést. A részvénypiacok korrigáltak, az USA-ban megtorpant a momentum és a kötvénypiaci hozamok is csökkenéssel reagáltak.

A delta-variáns okozta európai járványhullám és az új omikron-variáns globális elterjedése az eddigi pozitív növekedési kilátásokra is negatívan hathat, ami a jövőben az inflációs várakozásokat is mérsékelheti, ezért a relatív magas USA hozamszintek jó taktikai beszállási pontot jelenthetnek. Amíg az újabb variáns hatásmechanizmusával kapcsolatban nem érkeznek konkrétabb információk, addig célszerű lehet óvatosabb részvénypiaci kitettséget tartani, amit a bizonytalan járványhelyzet mellett a fejlett részvénypiacok túlértékeltsége is indokolhat."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.