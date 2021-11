Equilor: egyelőre bizonytalanság övezi az év végét

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"November vége felé lendületes esés bontakozott ki a piacokon, ezzel felelevenítve a 2020 márciusi mozgásokat. Szinte minden eszközosztály esett az amerikai Hálaadás napját követő rövidített pénteki kereskedésben. A három vezető amerikai index ismét új rekordokra futott a hónapban, ám a korrekció mértékét jól jelzi, hogy a Dow Jones a nyári szintekre hullott vissza egy nap alatt. A Russel 2000-nek sikerült kitörnie az idei sávozó mozgásából, melybe vissza is tért hó végével. Mindezt a Dél-Afrikában azonosított új variáns váltotta ki, amely azóta az omikron nevet kapta. Jelenleg a tőzsdéknek legrosszabb bizonytalansággal teli állapot van ezzel kapcsolatban, miképpen nincs még hivatalos vizsgálat a jelenlegi vakcinák hatásosságáról ezzel a változattal szemben. A repülőforgalom pár napon belül leállt a dél-afrikai országokból, ám ennek ellenére egyre több európai országban is már kimutattak 1-2 esetet. Ezeken felül a hatóságok más országok közötti utazások tekintetében is újabb korlátozásokat vezettek be.

Jelenleg többféle szcenárióról írnak a nagy elemzőházak, a Goldman Sachs például az alábbiakat vázolta fel:

nagyon pesszimista: gyorsabb terjedés és súlyosabb tünetek esetén újabb gazdasági visszaesés, újabb oltások kifejlesztése (ennek ideje nagyságrendileg 100 nap körüli a Pfizer vezérigazgatójának egyik hétvégi nyilatkozata alapján) ismét szigorú korlátozások bevezetését teszi szükségessé pesszimista: a terjedés gyorsabb a deltánál, a betegség lefolyása közel hasonló, melynek hatására a korlátozások miatt még a következő negyedévre az eddig várt növekedés is alacsonyabb lesz. optimista: az első indikációk alapján (például az örökítőanyag szennyvízmintákban látott hirtelen növekedése Pretoria-ban) az omikron gyorsan terjed. Ám ebben a szcenárióban a betegség lefolyása kevésbé súlyos, így a gazdasági normalizáció egy rövidebb, a kutatói vizsgálatok biztonságos lefolyásához szükséges, időt követően tovább folytatódhat. „téves riasztás”: a deltánál lassabb terjedés és kevésbé súlyos lefolyású, ekképpen nincs szignifikáns hatással a világgazdasági folyamatokra. Egyelőre az elérhető információk alapján ennek van a legkisebb esélye.

Novemberben a fejlett kötvénypiacok vegyesen teljesítettek. Az emelkedő inflációs számok az amerikai 10 éves kötvényt egészen az októberben is látott 1,7%-os szintekre emelték, majd onnan kicsit korrigálva végül jelentős elmozdulás nélkül a hó eleji szinteken zártak. A német 10 éves kötvényhozamok ismét délnek vették az irányt és -10 bázispontról -30 bázispont közelébe estek az új variáns és a szigorítások hírére. A régiós hozamoknál tovább folytatódott az emelkedés. A hazai 10 éves papír hozama 3,9%-ról 4,6%-ig is emelkedett, míg végül 4,3 százalék alatt várja a hó végét. Néhány napon a 2020 márciusi időszakkor látott 30-50 bázispontos esések is megfigyelhetők voltak. A Max Composite hazai állampapírpiaci index volt -4,7%-os esésben is a hónapban, jelenleg pedig év elejétől számítva mintegy 10%-ot csökkent. A hazai infláció továbbra is felfelé mutató kockázatokat rejt, ám ilyen extrém mértékű mozgások várhatóan kevésbé lesznek. Ezt kihasználva ismét növeljük a hazai kötvényarányát a portfóliónak, mely egész évben relatíve alacsony szinteken tartózkodott. A nemzetközi kötvényarányt továbbra is változatlanul alacsony szinten tartjuk.

Az új variáns által kiváltott intézkedéseket megelőzően már a novemberi esetszám emelkedéseket látva több EU-s ország (Németország, Ausztria) is a korlátozó intézkedések szigorításáról döntött. Az európai részvénypiacok (DAX, CAC40) új csúcsokról jöttek vissza a hírekre. Régiónkban most zajlik a negyedik hullám felfutása, melyre várhatóan ismét újabb szigorítások lesznek, ám a teljes lezárást a legtöbb kormány továbbra is igyekszik elkerülni. Egyelőre sok a bizonytalanság, ám a korábbi részvénysúlycsökkentéseket enyhén elkezdjük visszaemelni. Elsősorban a nagy eséseket elszenvedett régiós indexben, továbbá a fejlődő piacok arányán is enyhén emelünk.

A nyersanyagok közül közel az olaj az illikvidebb „Black Friday”-kor az egyik legnagyobb esését szenvedte el, mintegy 13%-kal került lejjebb, ezzel a június/júliusi 70 dollár körüli szinteken tartózkodik. Az arany a dollár egyelőre töretlen ereje (DXY index +2,3% novemberben) ellenére fokozatosan kapaszkodott fel a hónap során egészen 1870-ig, ahonnan visszakorrigált ugyan, de továbbra is összességében inkább támogatók a fundamentumok a nemesfém tekintetében. Az alternatív befektetések arányait ezúttal változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.