Így született a szuperállampapír - A lakossági állampapírok útja a MÁP Pluszig

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: ÁKK) az elmúlt évtizedben kiemelt figyelmet fordított a lakossági állampapír piac fejlesztésére. A törekvések rendkívül sikeresnek mondhatók, ugyanis a lakossági állampapír-állomány 2011 végi 473 milliárd forintról 2020 végére 9 300 milliárd fölé emelkedett. Az ÁKK egy háromrészes cikksorozatban mutatja be a lakossági állampapír állomány felfutásának mérföldköveit, a lakossági finanszírozás költséghatását, illetve betekintést nyújt a lakossági állomány jövőbeni alakulásának előrejelzése során alkalmazott módszertanba is.

A lakossági állampapír-állomány alakulása

A kétezres évek elejétől csökkenés volt megfigyelhető a lakossági állampapírok iránti keresletben. Ebben nagy szerepet játszott a piaci viszonylatban kiemelkedő hozamot kínáló állampapír konstrukciók hiánya, a lakossági megtakarítás visszaesése, majd a 2008-as gazdasági válság hatásai a háztartások pénzügyi helyzetére, továbbá a válság alatt a megnövekedett forrásigényükből fakadóan a bankok is aktívabb értékesítési tevékenységet folytattak, jelentős konkurenciává válva a lakosság megtakarításainak kezeléséért folyó versenyben.

A lakossági állampapír értékesítés fellendítése érdekében 2012-től kezdve a lakossági programmal az ÁKK a versenyképes árazásra, új termékek bevezetésére, az értékesítési csatornák bővítésére, valamint a fokozott marketingtevékenységre helyezte a korábbiaknál lényegesen nagyobb hangsúlyt.

1. ábra: Az államadósság év végi szerkezete

A törekvések sikerességét mutatja, hogy a lakossági állampapírok állománya a 2011 végi 473 milliárd forintról 9 366 milliárd forintra emelkedett 2020 végére, aránya pedig a teljes adósságon belül ugyanezen időszak alatt 2,3%-ról 26%-ra emelkedett (1. ábra).

2012 elején a lakossági állampapír-állomány 47%-át képezte a Kincstári Takarékjegy[1] (KTJ), 36%-át a Prémium Magyar Állampapír[2] (PMÁP), 17%-át pedig az Egyéves Magyar Állampapír[3] (1MÁP) állománya. Ebben az évben került bevezetésre a Féléves Magyar Állampapír (FMÁP), melynek állománya 2012 végén a teljes lakossági állampapír-állomány mindössze 1%-át képezte.

Nagyobb sikert aratott az év második felében bevezetett Prémium Euró Magyar Állampapír[4] (P€MÁP), aminek állománya 2013 első negyedévének végére már a teljes lakossági állomány negyedét képezte, maga mögé szorítva ezzel a hasonló konstrukciójú PMÁP-ot, illetve a korábbi húzóterméket, a KTJ-t (2. ábra). A P€MÁP állomány kezdeti felfutásában szerepet játszott az is, hogy eleinte nem csak lakossági befektetők vásárolhatták, és a forgalmazói kör is jóval szélesebb volt, mint napjainkban.

Az ÁKK 2014-ben újabb lakossági állampapírt vezetett be, a Bónusz Magyar Állampapírt[5] (BMÁP). A kezdetben 4 és 6, majd az év második felétől 10 éves futamidővel is elérhető papír hozzájárult az adósság átlagos hátralevő futamidejének növeléséhez.

2014 végére a lakossági állampapírok aránya átlépte a 10%-ot a teljes adósság-portfólión belül, a lakossági papírok között pedig jelentős átrendeződés volt megfigyelhető az újonnan bevezetett termékeknek köszönhetően.

2. ábra: A lakossági állampapír állomány összetétele (%)

A legnépszerűbbnek az inflációkövető papírok bizonyultak, a PMÁP és P€MÁP együttesen 41%-át képezte a lakossági állampapíroknak. Noha a KTJ aránya 10%-ra csökkent 2014 végére, az állományban nem mutatkozott nominálisan szignifikáns csökkenés, ami arra enged következtetni, hogy a termék befektetői bázisát elsősorban a korábbi KTJ tulajdonosok képezhették, az új befektetők pedig jellemzően valamely más konstrukciót részesíthették előnyben. A rövidtávú befektetést kereső magánszemélyek, illetve akkoriban még néhány intézményi befektető is az 1MÁP mellett tehette le a voksát, ugyanis az 1MÁP állomány 3 év alatt 80 milliárd forintról 1 000 milliárd fölé emelkedett 2014 végére. Az 1MÁP állomány felépülését elsősorban az ezen időszakban tapasztalható betéti kamatszint – jegybanki alapkamatot követő – csökkenése támogatta. 2013-tól 2014 végéig 4 százalékpontot meghaladó mértékben csökkent, az 1 évnél rövidebb bankbetétek átlagos kamata, amelynél 2014-re az 1MÁP hozama már közel 1 százalékponttal volt kedvezőbb.

A PMÁP értékesítés fellendülését támogatta, hogy az ÁKK az állampapír kamatprémiumát megemelte 2015 februárjában. A februári 5 éves PMÁP sorozatot 4%-os prémiummal bocsátotta ki a korábbi 3%-os prémium helyett. Ugyanígy, az ÁKK az 1MÁP és a KTJ Plusz[6] kamatát is 3%-ra emelte a korábbi 2,5%, illetve 2,75%-ról.

A lakossági állampapír-állomány növekedésével párhuzamosan a devizaadósság 2015-ben jelentős mértékben, hozzávetőleg 1 220 milliárd forinttal csökkent, mivel a finanszírozás biztosítható volt nagyrészt a belföldi forint-papírok által.

2016-ban az ÁKK újabb BMÁP sorozatokat bocsátott ki, miközben a 10 éves papír kamatprémiumát a korábbi 2,5%-ról 2,75%-ra emelte. Az államadósságon belül a lakossági állampapírok részaránya 2016 augusztusában elérte a 19,83%-ot.

3. ábra: A lakossági állampapír állomány és az átlagos lejáratig hátralevő futamidő alakulása

Az ÁKK 2017-ben bevezette a Kétéves Magyar Állampapírt[7] (2MÁP), melynek kibocsátáskori kamata 2,5% volt. A papír állománya 2017 végére elérte a 377 milliárd forintot. Ezzel egyidejűleg az első néhány lejáró P€MÁP sorozatnak csak a töredéke került megújításra. Ez részben betudható annak, hogy a P€MÁP-ot is érintette az ÁKK devizaadósság csökkentésre vonatkozó célja, így ekkorra mind a befektetők, mind a forgalmazók körét csökkentette az ÁKK, és már csak a Magyar Államkincstár forgalmazta a papírt. A PMÁP iránti kereslet egyidejű növekedése alapján feltételezhető, hogy elsősorban átcsoportosítás történhetett.

A Magyar Állampapír Plusz bevezetése

A lakossági program történetében kiemelkedő fontosságú volt 2019. Az állampapír-vásárlást kétség kívül vonzóbbá tette a kamatadó eltörlése, valamint ezzel párhuzamosan valósult meg a Magyar Állampapír Plusz[8] (MÁP Plusz) bevezetése is. A háztartások korábbiaknál szélesebb körének igényeit kielégítő termék újabb lendületet adott a lakossági állampapír-értékesítésnek, sikere pedig azóta is töretlen.

A „szuperállampapír” állománya 1 hónapon belül elérte a 883 milliárd forintos szintet, miáltal 16%-át tette ki a lakossági állampapíroknak. 2019 végére a MÁP Plusz állomány közel 3 200 milliárd forintra emelkedett, 2020 végére a lakossági állampapírok több mint fele, mintegy 5 000 milliárd forintnyi állomány MÁP Plusz volt.

Az új termék megjelenésével párhuzamosan az ÁKK megszüntette négy korábbi, kisebb népszerűségnek örvendő – ám a lakossági program felfutásában szerepet játszó – lakossági állampapír, a Féléves Magyar Állampapír[9] (FMÁP), a KTJ Plusz, a 2MÁP és a BMÁP értékesítését.

Az értékesítésben először a pandémiával egy időben történt egy kisebb megtorpanás 2020-ban, ami vélhetően részben a kijárási korlátozásnak, illetve a lakosság bizonytalanabbá váló pénzügyi helyzetének volt a következménye.

A MÁP Plusz bevezetése óta az 1MÁP fő helyettesítőjévé vált, amit az is mutat, hogy az 1MÁP állomány közel 2 000 milliárd forinttal csökkent 2019. június és 2020. december között. Ennek magyarázata, hogy a befektetők egy része korábban is hosszú távú befektetésként tekintett az 1MÁP-ra (azt folyamatosan görgette), azonban a MÁP Plusz által kínált évi 4,95%-os EHM közel kétszerese az 1MÁP 2,5%-os éves kamatának, ráadásul kiemelkedően magas hozamnak minősül a fix kamatozású állampapírok körében is.

A MÁP Plusz konstrukciót még kedvezőbbé teszi a kamatfordulókat követő költségmentes visszaváltás lehetősége, azonban az ÁKK eddigi tapasztalatai szerint kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, és mivel a sávos kamatozás ösztönzőleg hat a papír lejáratig való megtartására, a befektetők inkább hosszútávú befektetésként tekintenek a MÁP Pluszra. Az eddigi tapasztalatok alapján jellemzően az állomány kevesebb, mint 1%-át váltják vissza havi szinten.

Jelentősebb megugrást a visszaváltásokban a pandémia első hónapjaiban lehetett látni, azonban még a legkritikusabbnak számító 2020. márciusi hónapban is mindössze 2,1%-át váltották vissza a MÁP Plusz állománynak.

A MÁP Plusz kibocsátói oldalról is számos előnnyel rendelkezik. Az ÁKK célja a lakossági finanszírozás szerepének erősítése mellett a lakossági állampapírok átlagos hátralévő futamidejének (ATM) növelése, mellyel jelentősen csökkenthető a refinanszírozási kockázat.

A lakossági állampapír-állomány ATM-jének növekedésében is jelentős szerepet játszott a MÁP Plusz bevezetése. Közvetlen módon értelemszerűen azzal, hogy jelentős mennyiségű új értékesítés valósult meg az 5 éves papírra, míg közvetetten azzal is, hogy az 1 éves futamidővel rendelkező 1MÁP állomány jelentős részét MÁP Pluszba helyezték át, valamint a már nem értékesített rövid futamidejű FMÁP, 2MÁP és KTJ Plusz lejáratok egy része is MÁP Pluszba áramolhatott. A lakossági állampapírok átlagos futamideje a 2019. májusi 1,57 évről 2020. decemberére 3,1 évre emelkedett. Az állományi adatok alapján, ebben enyhe csökkenés várható, ahogy a MÁP Plusz állomány jelentős része egyre közelebb kerül a lejárathoz.

A MÁP Plusz állományának növekedése a fix kamatozású állomány bővülését is jelentette a lakossági állampapírok állományán belül. A fix kamatozású állomány aránya a 2019. májusi 7%-ról 2020. végére 56%-ra emelkedett, jelentősen kiszámíthatóbbá téve ezzel a finanszírozás költségeit.

Összességében elmondható, hogy egy biztonságos, kiszámítható konstrukcióról van szó, amely mind a finanszírozói, mind a befektetői oldalról számos előnnyel rendelkezik.

A deviza-állampapírpiac illetve az intézményi forintpiac tehermentesítése

A lakossági értékesítés fellendülésének köszönhetően kevesebb forrásbevonásra volt szükség a deviza-állampapírpiacról, és lehetőség nyílt a devizaadósság csökkentésére is. Az államadósság 2011 végi közel 50%-os devizaaránya 20% alá csökkent 2020 végére, mellyel egyidejűleg a lakossági állampapírok aránya 2,3%-ról 25%-ra nőtt. Az elmúlt évek során kevesebb teher hárult a belföldi intézményi piacra is, és a külföldi befektetők 2011 végi 45%-os részesedését is sikerült 25%-ra csökkenteni 2020 végére.

4. ábra: Az államadósságon belüli devizaarány és az intézményi papírok külföldi tulajdonban lévő arányának alakulása

Elmondható tehát, hogy a lakossági állampapír program jelentős mértékben járult hozzá a befektetői bázis diverzifikálásán és a devizaadósság csökkentésén keresztül a biztonságos, elsősorban hazai befektetőkre építő finanszírozáshoz, mindemellett megbízható befektetési lehetőséget teremtett több mint félmillió magyar háztartás számára.

A hozam-kockázat dimenzión túl: ESG szempontok, fenntarthatóság

A lakossági állampapírok a hagyományos befektetési kritériumok szerint vonzó alternatívát jelentenek, hiszen a hasonlóan alacsony kockázatú pénzügyi terméknél jelentősen magasabb hozamot kínálnak, és a magyar állam a belföldi befektetők számára kockázatmentesnek tekinthető. A Magyar Államkincstárnál a számlanyitáson túl a számlavezetés is díjmentes, továbbá nincsenek tranzakciós díjak sem, ráadásul a 2019. június óta kibocsátott sorozatok teljes egészében kamatadómentesek.

A lakossági állampapíroknak számos kedvező, szűk értelemben vett pénzügyi mutatókkal nem mérhető tulajdonságuk is van. Fenntarthatósági és ESG (környezet, szociális és kormányzási) szempontok is érvényesülnek bevezetésükkel.

Az ENSZ 17 fenntarthatósági célkitűzéséből a 17. (partneri kapcsolat) deklarált célja a pénzügy elérés kiterjesztése (financial inclusion), amit közvetlenül támogat a lakossági állampapír-program. A könnyen megérthető állampapírokkal megszólíthatók és belépési korlát nélkül bevonhatók a komplex pénzügyi ismeretekkel nem rendelkező állampolgárok, a pénzügyi szolgáltatásokból eddig kiszorult csoportok is. A lakossági termékek egyfajta belépő termékként is funkcionálnak a bonyolultabb pénzügyi termékek és a többi pénzügyi közvetítő (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíjpénztárak stb.) szolgáltatásainak megismeréséhez, megértéséhez és igénybe vételéhez. A lakossági állampapírok révén e területen (hozzáférés a pénzügyi szolgáltatásokhoz) csökkenthetők a szociális egyenlőtlenségek. A lakossági állampapír-program nemcsak szociális (S), de a kormányzás minősége (G) szempontjából is kedvező.

Az ÁKK az elmúlt évek során nagy hangsúlyt helyezett a lakossági állampapírok népszerűsítése mellett az értékesítési hálózat bővítésére is. Az országos lefedettség elérésével nem csak a potenciális befektetői kör szélesíthető – ami természetesen elemi érdeke az adósságkezelőnek – de az országon belüli regionális fejlettségbeli különbségek is csökkenthetők, javítható az esélyegyenlőség, javul a lemaradó térségben élő állampolgárok lehetősége az állami szolgáltatások igénybevételéhez. Az ÁKK működése során mindig is teljes mértékben érvényesült az egyenlő elbánás elve, az adósságkezelő minden egyes befektetőt egyenlő félként és partnerként kezel, amely elvet a Kincstár is követi. A piacon jellemzőtől eltérően a Kincstárban a kedvezményes díjak nem csak a nagyobb befektetők számára érhetőek el, a kisbefektetők is azonos szintű és díjmentes szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

A pénzügyi tudatosság javításával az ügyfelek látókörébe kerülnek a fenntarthatósági és környezeti (E) szempontok. Az ÁKK zöld keretprogramja alapján nemrégiben kibocsátott 30 éves Zöld Magyar Államkötvényt, amelyet elsősorban intézményi befektetők számára, de a lakosságot nem kizárva alakított ki, és jellemzői nem feltétlenül esnek egybe a lakossági befektetők preferenciáival, puszta jelenléte felhívja az állampolgárok figyelmét e termékkörre. Az ÁKK által kidogozott zöld keretprogram egyben alapként is szolgálhat későbbiekben a lakossági zöld termékek bevezetéséhez. A Zöld Magyar Államkötvény jelentős és viszonylag kedvező (4% feletti) hozama egyértelmű, világos jelzést ad a kisbefektetőknek, hogy az ESG és fenntarthatósági szempontok érvényesítése nem jár együtt óhatatlanul a hozamról történő lemondással, így a befektetés hagyományos (kockázat-hozam) szempontjai nem kerülnek éles ellentétbe a fenntarthatósági és ESG szempontokkal.

A fenntarthatósági szempontok a kibocsátó részéről közvetlenül érvényesülnek, mivel a lakossági ügyfelek megjelenésével a diverzifikáció révén hozzájárul az adósságportfólió fenntarthatóságához. Szélesebb értelemben véve, befektetői oldalról ebben az esetben is inkább csak közvetett hatások: tájékoztatás és tájékozódás, figyelemfelhívás és a probléma puszta felismerése révén járul hozzá a lakossági állampapír-program a fenntarthatóság felé történő elmozduláshoz.

Milyen áron valósult azonban meg mindez és hogyan rendeződött át a lakossági állampapír-portfólió? Ezekre a kérdésekre adnak választ a cikksorozat következő részei.

[1] 1 és 2 éves futamidejű, fix, lépcsős kamatozású, nyomdai úton előállított értékpapír.

[2] Korábbi nevén Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK). 3 és 5 éves futamidejű, változó kamatozású, dematerializált értékpapír. A kifizetendő kamat mértéke a magyar inflációhoz kötött kamatbázisból és az ÁKK által meghatározott kamatprémiumból tevődik össze.

[3] Korábbi nevén Kamatozó Kincstárjegy (KKJ). 1 éves futamidejű, fix kamatozású értékpapír.

[4] Korábbi nevén Prémium Euró Magyar Államkötvény (P€MÁK). 3 és 5 éves futamidejű, változó kamatozású, dematerializált értékpapír. A kifizetendő kamat mérték az eurózóna inflációjához kötött kamatbázisból és az ÁKK által meghatározott kamatprémiumból tevődik össze.

[5] Korábbi nevén Bónusz Magyar Államkötvény (BMÁK). 4, 6 és 10 éves futamidejű, változó kamatozású, dematerializált értékpapír. A kifizetendő kamat mértéke a 12 hónapos DKJ aukciók átlaghozamához kötött kamatbázisból és az ÁKK által meghatározott kamatprémiumból tevődik össze.

[6] 1 éves futamidejű, fix, lépcsős kamatozású értékpapír.

[7] 2 éves futamidejű, fix kamatozású értékpapír.

[8] 5 éves futamidejű, sávos kamatozású értékpapír.

[9] Korábbi nevén Féléves Kincstárjegy (FKJ). 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású értékpapír.

A tanulmányt az Államadósság Kezelő Központ Zrt. munkatársai készítették:

Biró Bianka, Farkas Richárd - Stratégiai és elemzési főosztály

Kadocsa Balázs – Lakossági értékesítést támogató főosztály

Címlapkép: Getty Images