Jim Cramer szerint ezeket a részvényeket kell most venni

A mostanában tapasztalt magas fokú bizonytalanság és a (még mindig) rendkívül magas értékeltségek ellenére Jim Cramer, a CNBC műsorvezetője szerint most is akadnak remek lehetőségek az értéket kereső befektetők számára, különösen most lehet "akciós" papírokat találni, miután az omikron-variáns megjelenése és rohamos terjedése megrázta a piacokat.