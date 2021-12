Abu-Dzabi a Guggenheim és a Zayed mellett két új múzeumot tervez

Abu-Dzabi a korábban tervezett Guggenheim Abu Dhabi és Zayed Nemzeti Múzeum mellett két új múzeumot is építeni fog – közölte az Emírség Kulturális és Idegenforgalmi Minisztériumának elnöke, Mohamed Khalifa Al Mubarak.

Hamarosan további információkat fognak közölni a múzeumokkal kapcsolatban, azonban Al Mubarak megerősítette, hogy a két új múzeum különbözik azoktól az intézményektől, amelyek kiestek az eredeti Saadiyat múzeumok projektből, és amelyeket Tadao Ando és a néhai Zaha Hadid tervezett volna.

Az elmúlt két évben Abu-Dzabiban szigorú zárlatot vezettek be, amely az országot gyakorlatilag még az Egyesült Arab Emírségek többi emírségétől is elzárta. Most azonban a főváros kulturális vezetése szeretné megmutatni elkötelezettségét az újítások iránt.

Abu-Dzabiban nagyon világos és tudatos döntés született a kultúrába való befektetésről, ami nemcsak épületekre terjed ki. Befektetünk az infrastruktúrába – legyen szó intézményekről, zenei programokról vagy iskolai tantervekről.

Az újbóli megerősítésre talán azért van szükség, mert sokan kételkedtek abban, hogy 14 év után valaha is megépülnek a Saadiyat projekt múzeumai. A Guggenheim bírálatokat kapott az Egyesült Arab Emírségekben a vendégmunkásokkal való bánásmód miatt. A hírek pedig a Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium és a New York-i múzeum közötti megrekedt tárgyalásokról szóltak. A Guggenheim Abu Dhabi építését azonban szeptemberben hivatalosan is bejelentették, és a saadiyati trió harmadik tagja, a Zayed Nemzeti Múzeum építése is tovább haladt. A Norman Foster által tervezett és az ország alapító atyjáról, Zayed bin Sultan Al Nahyan sejkről elnevezett múzeumot 2023-ban tervezik megnyitni. A Guggenheim Abu Dhabi és a növekvő Saadiyat kulturális negyed többi része Al Mubarak szerint 2025 végére követi majd.

A múzeumok projektje és az Abu Dhabi Art művészeti vásár a kezdetektől fogva összefonódott. A vásár korai fázisában a legjelentősebb galériákat vonzotta, akik különösen a Guggenheim Abu Dhabi számára ajánlottak fel műveket. Mivel a múzeum nyitása csúszott, sok nagy galéria visszalépett, azonban a vásár igazgatója, Dyala Nusseibeh ügyesen újrafogalmazta a vásár szerepét. Míg a Guggenheim Abu Dhabi kurátorai néhány modern iráni és arab alkotás iránt érdeklődtek, a galériák közül sokan a kortárs művek irányába mozdultak el a felajánlások ügyében, ami jól tükrözi, hogy a vásár saját magát a helyi és feltörekvő művészek támogatásának forrásaként értelmezi.

Ez nem csak egy művészeti vásár, ahová az ember eljön, vásárol és távozik

– mondja Al Mubarak. „Épp ellenkezőleg, ez egy oktatási célú utazás a művészetbe, az itteni és a világ minden tájáról érkező művészek újdonságaiba. Fontosak számunkra a nagyszabású projektek, és abban a szerencsés helyzetben is vagyunk, hogy ösztönözni és támogatni tudjuk a különböző művészeket, valamint igyekszünk lehetőségeket teremteni számukra, nemcsak az Egyesült Arab Emírségekből származóknak, hanem Libanonból vagy Jordániából érkező regionális művészek számára is.”

Forrás: The Art Newspaper

Címlapkép: Guggenheim Abu Dhabi, The Art Newspaper

Szerző: Műtárgy.com