Innen indulhat a következő zuhanás a tőzsdéken - Mutatjuk, mire figyelj!

A vámkáosz, a gyors felpattanás, és az ellentmondásos gazdasági adatok személyében egy igazán nehéz rejtvényt kell most megfejtenie a befektetőknek. Április legvégére ismét rosszra fordult a hangulat, a grafikonok, illetve a múlt pedig meglehetősen borús képet üzennek most. Sok minden eldőlhet, mutatjuk, mire figyelj! A vámkáoszt követően gyors felpattanást láthattunk a tőzsdéken. A bizonytalanság azonban továbbra is sok: az amerikai gazdaságból érkező adatok, illetve a pesszimistább nagyvállalati előrejelzések mellett a grafikonok is azt üzenik, hogy hamarosan komoly próbatétel elé néznek a longosok, és lehet, hogy újabb zuhanás következik a tőzsdéken. Mutatjuk, mire kell most figyelned!