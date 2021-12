A Gloster a Budapesti Értéktőzsde oldalán tette tegnap közzé a 2025-ig tartó stratégiáját. Az előrejelzések szerint a BÉT Xtend kategóriájában jegyzett informatikai vállalat árbevétele 14 milliárd forintra, az eredménytermelő képességét mutató EBITDA-ja pedig a 2021-es várható érték közel négyszeresére, 3 milliárd forint közelébe ugorhat.

Frissen közzétett stratégiája alapján jelentős növekedéssel számol a Gloster csoport 2025-ig. A BÉT Xtend kategóriájában jegyzett informatikai vállalat árbevétele 14 milliárd forintra, az eredménytermelő képességét mutató EBITDA-ja pedig a 2021-es várható érték közel négyszeresére, 3 milliárd forint közelébe ugorhat. Az árbevétel szerkezete a stratégia szerint egyedülálló az iparágban: 2025-re 30-40% export árbevétellel, de a teljes árbevétel több, mint 75-80%-val megújuló jellegű árbevételként számolnak. A tervezett növekedés mögött a társaság eddigi üzletágainak átstrukturálásából és megerősítéséből eredő organikus növekedés és egy új, elsősorban a német piacra szolgáltató 150 fős vidéki IT szolgáltató központ létrehozása, valamint a tervezett újabb belföldi és külföldi akvizíciók állhatnak majd a tervek szerint. Az újabb akvizíciók és fejlesztések részbeni finanszírozását a Gloster zártkörű tőkeemelésekből és egy 2023-ban tervezett nyilvános forrásbevonásból kívánja fedezni, melynek mértéke a cég szerint akár 3 milliárd forint is lehet.

Export növekedési lehetőségek

A külföldi növekedés legnagyobb részét a társaság menedzsmentje az idén akvirált, a szoftverfejlesztési üzletágként működő német-magyar vegyesvállalattól a Minero IT Hungary Kft.-től várja. Az üzletág három helyszínen (Budapesten, Szegeden és Kecskeméten) több mint 70 fős szakembergárdájával fejleszt és folyamatosan üzemeltet magas rendelkezésre állást igénylő, kritikus gyártás-vezérlési szoftver megoldásokat a német BMW és Audi számára. Az üzleti modell szerint a megrendelések jelentős része a német stratégiai partnertől érkezik, de évről évre növekszik a saját csatornákon szerzett megbízások száma is.

A társaság célja, hogy ebben a legnagyobb marzzsal működő export üzletágában meg tudja többszörözni a külföldre értékesített kapacitást és négy éven belül az árbevétel 30-40 százaléka külföldi piacokról származzon. Ennek érdekében a Gloster 2022-ben egy informatikai szolgáltató központot tervez megnyitni egy kiemelt hazai egyetem-városban (a pontos helyszín még kiválasztás alatt van).

Akvizíciós képesség

Újdonság, hogy az eddig hat hazai akvizíciót lebonyolító társaság

2023-tól már nemzetközi akvizíciókkal is tervez,

elsősorban gyors növekedési lehetőség előtt álló régiós fejlesztő cégek a célpontok. 2025-ig legalább 2-3 sikeres tranzakciót tervez zárni a társaság, nagyjából 4 milliárd forint értékben.

Üzletágak növekedése

A közzétett stratégia szerint, a Gloster csoport még idén belevág a társaság korábban felvásárolt cégeinek egységesítésébe. A 2019-ben vásárolt Euroway Networking Kft. a továbbiakban GlosterNetworks Kft.-ként folytatja és a társaság a leányvállalat tevékenységi körébe szervezi át minden IT hálózati és infrastrukturális megoldásait, amelytől évente 6% növekedést várnak. A cég vezetésével a társaság Kazai Krisztiánt, a Gloster kereskedelmi vezérigazgató-helyettesét bízza meg.

A 2020-ban vásárolt TMSI Kft. (a Gloster kibervédelmi üzletága) Gloster IT Security Kft.-ként szolgálja ki a jövőben az ügyfeleket, ügyvezetését Lánczok Zsolt látja el, aki még idén üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettesi kinevezést kap. A menedzsment ebben az üzletágban minimum 20% növekedéssel számol évente. A 2021. májusban felvásárolt Kingsol Zrt., Gloster Cloud Zrt. lesz, vezetője továbbra is Király István, a KingSol Zrt. vezérigazgatója marad. A várható növekedés éves üteme a várakozások szerint 20%. A tervek szerint 2022-től elkezdődik további üzletágak tudásának export piacra vitele is.

Tőkepiaci stratégia

A korábbi ígéretekkel összhangban 2021. végéig a menedzsment kihirdeti a társaság osztalék politikáját. A társaság céljai között szerepel, hogy

az Xtend kategóriából a BÉT Standard kategóriájába kerüljön át a Gloster 2022-ben.

Ettől a likviditás bővülését és nemzetközi befektetők megjelenését várja a management. Az újabb akvizíciók és fejlesztések részbeni finanszírozását a társaság zártkörű tőkeemelésekből és egy a 2023-as évben tervezett nyilvános forrásbevonásból kívánja fedezni, a forrásbevonások mértéke akár 3 milliárd forint is lehet.

A részletes prezentáció itt tekinthető meg.

Ami pedig a Gloster árfolyamát illeti, ma eddig fél százalékkal került feljebb a jegyzés, míg idén már 203,1 százalékos a plusz.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde