Esnek a kaszinórészvények: viszlát, Las Vegas?

A Ház mindig nyer: a szerencsejátékok és azon belül is a kaszinók világában ez egy alapszabály, és ameddig vannak emberek, akik elhiszik, hogy egy kocka eldobásával, néhány kártyalap segítségével, esetleg egy golyó pattogásával fognak tudni meggazdagodni, addig garantált is számukra a pénzcsinálás. A valóságban azonban számukra sem mindig ilyen rózsás a helyzet, és gyakran még a palimadarak megkopasztása sem olyan egyszerű feladat még a legprofibb szerencsejátékban utazó vállalatok számára. Az online oldalról érkező konkurenciaharc egyre erősebb, ezért a hagyományos üzleti modellre építő kaszinók már évek óta fokozott nyomást érzékelnek a nyereséghányadaikban. Erre a helyzetre érkezett meg a koronavírus tavaly, ami a lezárások miatt a padlóra küldte ezeknek a vállalatoknak a fundamentumait. A FED és a költségvetés által a gazdaságra öntött pénz az árfolyamot megmentette átmenetileg, de az utóbbi hónapokban már eljönni látszik a kijózanodás ideje. A kegyelemdöfést pedig a szupervariáns adhatja meg. A technikai elemzés eszköztára segítségével azt próbáljuk kideríteni, hogy meddig bírják még a nagybefektetők cérnával, és jó short lehetőségeket kínálnak-e ezek a papírok.

Sokan vannak, akik szerint a Nagymenők Martin Scorsese legjobb maffiafilmje, és a Kaszinó ennek csak kissé felturbózott másolata. A valóság ezzel szemben az, hogy a valóban remek Nagymenők is csak egy stílusgyakorlat a kiteljesedő, tökéletesre formált Kaszinó előtt. A Robert De Niro főszereplésével, valamint Sharon Stone és Joe Pesci szó szerint átütő játékával fűszerezett bő három órás mozi az amerikai szervezett bűnözés második aranykorát mutatja be a hetvenes évekből, amikor is az egyik legismertebb kaszinót titokban az olasz maffia irányítja a zsebükben lévő szállítói szakszervezeten keresztül. A pénzt nemes egyszerűséggel egy aktatáskával viszik ki az épületből havi rendszerességgel, nem is lehet elfelejteni azt a fantasztikus vágás nélküli jelenetet, amikor ezt Scorsese játszi könnyedséggel lebegő kamerája ezt bemutatja.

A film valós történeten alapul, és a minden szempontból találó nevű Stardust (Csillagpor) kaszinó és hotel eseményei vannak a háttérben. Az FBI évekig próbálta meg a szervezett bűnözés mohó karmai közül kiénekelni Las Vegas-t és ezt a koronaékszert is. Ez végül 1985-ben sikerült, amikor a városban fokról fokra építkező, a hatóságok szerint teljesen tiszta kezű Boyd család vásárolta meg a legendás intézményt. Állítólag annak idején Nevada Játékfelügyeletének a vezetője személyesen kérte meg őket, hogy vegyék át és tisztítsák meg a korrupció melegágyát.