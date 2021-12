Friss adatok jöttek a Moderna emlékeztető oltásáról, nagyon hatékony az omikron ellen is

Portfolio 2021. december 20. 15:37

A Moderna szerint a jelenleg engedélyezett emlékeztető oltásuk "37-szeresére képes növelni a semlegesítő antitestek szintjét a felvétel előtti szinthez képest" és jelentős védelmet nyújt az új, rendkívül gyorsan terjedő omikron variánssal szemben is. Ugyanakkor azt is elmondták, hogy az emlékeztető oltás kétszeres adagja - 100 mikrogramm, a jóváhagyott 50 mikrogramm helyett - lényegesen hatékonyabb lehet. Az örömteli hírt a befektetők is értékelik, komoly pluszban nyitott a Moderna részvénye.