Mire számíthatunk jövőre a részvénypiacokon? - Díjmentes, online előadás MA este, Karácsonyi nyereményjátékkal

Portfolio 2021. december 20. 11:22

Rengeteg fordulat jellemezte idén a részvénypiacokat, a vírushelyzet mellett rekord profitok, alacsony, majd megugró volatilitás, számos mindenkori csúcs, gyors váltások a szektorok között, erős fejlett, és lemaradó feltörekvő piacok, energiaválság, majd inflációs és kamatemelési félelmek. Díjmentes előadásunk során a technikai elemzés segítségével megnézzük, hogy a hosszabb távú grafikonok milyen trendeket, piaci folyamatokat jelzéseket küldenek nekünk a jövő évre nézve. Ennek során megnézzük az amerikai, az európai, ázsiai és egyes feltörekvő tőzsdék indexeit is, és természetesen sort kerítünk a BÉT-re is. Néhány érdekes szektort és részvényt is kiemelünk majd. Emellett az előadás végén a kérdésekre is igyekszünk válaszolni. Továbbá a webinárium alatt egy rövid kvízjáték is lesz, ahol a legügyesebb választ adó a Portfolio.hu kiemelt tartamaihoz hozzáférést kínáló Signature előfizetést kaphat.