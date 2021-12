Stratégiaváltás készülődik a lakossági állampapíroknál: új kedvence lesz a magyaroknak?

Jól vizsgázott idén is a két és fél éve piacon lévő szuperállampapír, heti szinten hozta a stabil, 20-30 milliárd forintnyi keresletet, ezzel pedig idén meglehet az ÁKK által kitűzött 1000 milliárdos állománynövekedés. Csakhogy év közben megérkezett egy kellemetlen vendég, az infláció, amely alaposan átrajzolhatja a hozamvárakozásokat a lakossági állampapírok piacán is. A prémium állampapírok iránt egyre élénkebb a kereslet, és a jövőre is magas infláció miatt elképzelhető, hogy ez lesz az új kedvence a magyaroknak. Az ÁKK vezére mindeközben azt is elárulta , hogy 5 évesnél hosszabb lakossági papírt is piacra dobhatnak. Alábbi cikkünkben összefoglaltuk a lakossági állampapírok idei évét és a jövőre vonatkozó kilátásokat.