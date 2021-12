Portfolio 2021. december 30. 11:27

Holnap lezárul a 2021-es év, azonban a tőzsdéken sok esetben a mai az utolsó kereskedési nap, beleértve a magyar piacot is. A magyar mellett sok európai tőzsde is zárva tart, vagy rövidített kereskedési idő lesz, viszont az Egyesült Államokban december 31-én is a megszokott rendben folyik majd a kereskedés (leszámítva, hogy a kötvénypiac korábban zár).