Accorde: tartogatnak még meglepetéseket a részvénypiacok 2022-ben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Az év utolsó hónapját magas volatilitás jellemezte. A részvénypiaci korrekciót részben a koronavírus új variánsának megjelenése okozta, de a piaci szereplők elsődleges válaszreakciója negatív volt arra is, hogy a FED gyorsítani fog az eszközvásárlási programjának kivezetésén, valamint a FED kamatpálya várakozása is jelentős mértékben felfelé tolódott.

Pozicionáltság szempontjából elmondható, hogy a megnövekedett volatilitás és bizonytalanság hatására a piaci szereplők jelentős mértékben csökkentették részvénypiaci kitettségüket. A szisztematikus stratégiák részvénypiaci kitettsége az év eleji szintekre esett vissza, továbbá elmondható, hogy a diszkrecionális megközelítést alkalmazó alapkezelők nettó-, illetve bruttó részvénypiaci kitettsége is drasztikusan csökkent.

Véleményünk szerint a fejlett piaci gazdaságok növekedése a következő időszakban is erősnek lesz mondható. Az amerikai gazdasági növekedés egyik legmeghatározóbb mozgatórugója a háztartások vagyoni helyzete. A háztartásokról pedig elmondható, hogy az elmúlt másfél évben jelentős mértékű megtakarítások képződtek, valamint a munkaerőpiac növekedési dinamikája is az egyre erősödő fogyasztás irányába mutat. Ezen felül az egyre növekvő vállalati beruházások hatása is várhatóan pozitívan fog hozzájárulni a növekedéshez.

A 2022-es év egyik legmeghatározóbb piac-mozgató tényezője a FED monetáris politikája lehet, azonban nem gondoljuk azt, hogy a FED eszközvásárlási programjának lassítása, valamint az esetlegesen bekövetkező kamatemelések feltétlenül negatívan befolyásolnák a kockázatos eszközök teljesítményét. Szektorok és régiók között alakulhat ki jelentős relatív teljesítménybeli különbség, ezért preferáljuk a stabil bevétellel rendelkező, egészséges mérleggel rendelkező vállalatokat.

Összességében úgy gondoljuk, hogy a januári időszak a decemberihez képest relatíve alacsonyabb realizált volatilitású időszakot fog hozni és ennek következményében újra megnőhet a kockázat vállalási hajlandóság a piaci szereplők között. Valamint a szezonálisan bekövetkező januári tőkebeáramlásoknak is pozitív hatása lehet a kockázatos eszközökre, az év első hónapjában ugyanis átlagosan több tőkebeáramlás tapasztalható, mint az év összes többi hónapját együttvéve."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.