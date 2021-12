Aegon: vagy új nyulat húz ki az MNB a kalapból, vagy tovább fog gyengülni a forint

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"December elején úgy tűnt, hogy a Covid járvánnyal már nem kell foglalkoznunk, de sajnos az Omikron variáns nagyon gyorsan kezdett el terjedni, egy friss tanulmány szerint négyszer olyan gyorsan terjed, mint a delta, és a hónap végére, már szinte nem is volt olyan ország ahol ne mutatták volna ki. Egyelőre csak annyit tudunk róla, hogy sokkal fertőzékenyebb mint a korábbi mutációk, és csak reménykedhetünk benne, hogy nem annyira halálos, mint a korábbi Delta variáns. A politikai vezetők szeretnék elkerülni a széleskörű lezárásokat, de szinte minden országban megszorításokat hoztak. Hacsak a halálos esetek nem kezdenek meredeken emelkedni, azt biztosra vehetjük, hogy széleskörű gazdasági lezárások nem várhatóak sehol, de ami problémát okozhat, hogy az ellátási láncban, ami már kezdte kiheverni az elmúlt másfél év sokkját, újra feszültségek keletkezhetnek. Ennek többféle hatása lehet a gazdaságokban, de amit leginkább érint az az infláció. A világ szinte összes országában érezhetően emelkedtek az inflációs számok, és már olyan szinteken van ahol potenciális szociális feszültségeket okozhat. Ennek hatására több feltörekvő országban már elkezdtek szigorítani a jegybankok, egyelőre kevés eredménnyel.

Az amerikai jegybank decemberi ülésén is olyan határozat született, ami azt mutatja, hogy hamarosan vége lehet az olcsó pénz politikának. Az eddigi havi 120 milliárdos likviditási programot havi 30 milliárddal csökkenteni fogják a következő négy hónapban, és 2022-ben 2-3 kamatemelést terveznek. Erre a drasztikus pálfordulásra az amerikai inflációs adatok kényszerítették a jegybankot, mert a decemberi CPI már 6,8% volt. A kérdés az, hogy valóban meg fogják-e tenni, amit terveznek. Abban biztosak lehetünk, hogy az extra likviditást megszüntetik, de a kamat emelésben kételkedünk. Bár a jegybank azt próbálja sugallni, hogy egy független intézmény, az elmúlt években többször bebizonyosodott, hogy nem csak a stabil árakat és a lehetőségekhez képest a maximális foglalkoztatottságot tartja szem előtt, de tőzsde teljesítményére is oda figyel. Márpedig az elmúlt években a tőzsdék hozzászoktak az ingyen pénzhez és kérdés, hogy, hogy fognak reagálni, ha a kamatok elkezdenek emelkedni. 2018-ban, mikor a jegybank próbálta normalizálni a kamatokat, az főbb amerikai tőzsde indexek közel 20%-ot estek, aminek hatására a jegybank hátra arcot csinált és kamat csökkentésbe kezdett. 2018 óta a tőke áttétel csak tovább nőtt, a gazdaság teljesítménye még jobban összefonódott a tőzsdék teljesítményével, ami azt jelentheti, hogy a tőzsdék nem fogják elviselni a kamat emeléseket. Ezenkívül ne felejtsük el, hogy az amerikai államadósság is folyamatosan új csúcsokat dönt, ami azt jelenti, hogy bármilyen kamatemelés komoly problémákat okozhat az amerikai kormánynak. A jegybanknak 2022-ben el kell majd döntenie, hogy mi a fontosabb. Az infláció megállítása vagy a tőzsdék teljesítménye. A jelen felállásban mindkettő nem lehetséges.

Az EKB hasonló gondokkal küzd, mint az amerikai jegybank. Az infláció már Európában is számottevő, de a jegybank nem szeretne kamatot emelni. Ami különösen gond volt az elmúlt hónapban, hogy az energia árak a sokszorosára emelkedtek. Ez kihat a gazdaság teljesítményére is, de a legnagyobb probléma, hogy az inflációs számok nagyon megugrottak. Az EKB, csak úgy, mint az amerikai jegybank reménykedik, hogy ez csak egy átmeneti állapot, de az új vírus variáns miatt itt is sérültek az ellátási láncok, ami újabb inflációs nyomást eredményez. Ezenkívül, egyre erősebb az EKB-n belüli vélemény, hogy az infláció több tényező miatt jövőre sem fog visszaesni a 2 százalékos célhoz, emiatt a rendkívüli eszközvásárlási program, a PEPP végének bejelentését követően egyelőre nem lesz kommunikálva a további kötvényvásárlás, miután számos döntéshozó már ennek nem látja pozitív hozadékát. Kérdés ugyanakkor, mi legyen a periféria hozamfelárakkal, melyek szinten tartása a cél.

Kínában is akkumulálódnak a problémák a növekvő infláció miatt. A központi vezetés nem engedi a cégeknek, hogy továbbítsák a magasabb árakat a vevők felé, ezért a profit rátájuk tovább csökkent. A termelői árak 12,9%-kal nőttek, míg az infláció csak 2,3%-kal. Kérdés, hogy meddig fogják ezt csinálni a vállalatok, hiszen ez hosszú távon tarthatatlan. A kínai gazdaság, ha kicsit is, de tovább nőtt decemberben. A kínai feldolgozóipari PMI októberben a vártnál némileg magasabb, 50,1 lett és így hajszálnyira ugyan, de az expanziót jelentő tartományba került. Ebben segített az enyhülő áramhiány. A nem-feldolgozóipari PMI 52,3-as értéke a vártnál szintén jobb, az építőipar teljesítménye javult más szolgáltatások romlásával szemben.

Magyarország sem volt kivétel az emelkedő inflációs környezetben. Itthon is csúcsokat dönt az infláció, novemberben 14 éves csúcson, 7,4%-on volt, és sok jóra jövőre sem számíthatunk e téren. Az MNB próbálkozik az infláció megállításával, egyelőre kevés eredménnyel. A kamatokat tovább emelte, így az 1 hetes depo kamat 3,8%-on van, míg az alapkamat 2,4%. A jegybank várakozásával ellentétben, a forint nem erősödött a kamat emelésekre, az év végére új mélypontra süllyedt az euróval szembe. Érdekes lesz figyelni a jegybank tevékenységét a következő hónapokban, hiszen 2022-ben választások lesznek, és a politikai vezetés nem szeretne ennyire gyenge forinttal belekezdeni a kampányba. Eddig az volt a véleményünk, hogy 370-nél nem fog feljebb menni az EURHUF keresztárfolyam, de a jegybank elaprózott kamat emeléseinek köszönhetően már többször átment ezen a szinten. Az MNB vagy kihúz egy újabb nyulat a kalapból, vagy a forint tovább folytatja érték vesztését az euróval szemben.

A modellportfóliónkon decemberben nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.