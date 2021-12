Budapest Alapkezelő: bíztató újévi kilátások, de maradnak a kockázatok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Budapest Alapkezelő írását olvashatják:

"A 2021-es év tőkepiaci szempontból egyik meghatározó témája a globális jelenséggé erősödő fogyasztói áremelkedés volt. A koronavírus járvány kirobbanását követően a gazdaság stimulálása érdekében hozott költségvetési ösztönzők és a rendkívül laza monetáris politika hatására kialakult pénzbőség lendületbe hozta a reálgazdaságot, de ezzel párhuzamosan felélesztette az inflációs aggodalmakat is. Az EU-ban a novemberi év/év alapon számolt árromlás mértéke 5% közelébe emelkedett, de az eurózóna legnagyobb gazdaságában, Németországban már meghaladta az 5%-ot. Az USA-ban is hasonlóan alakultak a fogyasztói árak, sőt, a novemberi infláció megközelítette a 7%-ot az előző év hasonló időszakához képest.

Az év első felében a fejlett piaci jegybankok tétováztak a monetáris szigorítás útjára lépni, attól tartva, hogy a likviditási csapok túl korai elzárása újra lejtőre küldheti a járványhullámok miatt törékeny gazdasági növekedést. A FED azt kommunikálta, hogy a magas infláció csak átmeneti jellegű, de az év vége felé kénytelen volt változtatni retorikáján, amikor a hónapról-hónapra újabb magasságba emelkedő inflációs számok már elérték a politikai döntéshozók ingerküszöbét is. A fejlődő piacok többségében már a második félévben elkezdődött a jegybanki szigorítás, a kötvényvásárlási programok visszafogása és a kamatemelés.

A jelenlegi konjunktúravárakozások szerint a magasabb infláció 2022-ben is velünk maradhat. A fejlett piaci jegybanki politika várható szigorítása miatt a kötvénypiacokon általános volt a hozamemelkedés, különösen a második félévben teljesített gyengén az eszközosztály. A magasabb inflációs környezetben viszont jó évet zárnak a részvénypiacok. Az amerikai S&P500 tőzsdeindex közel 30%-os emelkedést mutat néhány nappal az év vége előtt, de az eurózóna aggregált tőzsdeindexe is plusz 20% fölött tartózkodik. A gazdasági ciklus e szakaszára jellemzően az olaj- és pénzügyi szektor részvényei teljesítettek a legjobban, de a technológia szektor is jó évet zár. A fejlődő piacok közül a kínai részvénypiac plusz nullás teljesítménye a leggyengébbeknek számít, de ebben a szabályozói szigorítások, valamint a kínai ingatlanpiac likviditási problémáinak eszkalálódása is szerepet játszott, amely valószínűleg jövőre is visszatérő téma lehet.

A járványhelyzet többször is akuttá vált az év során. A fejlett piacokra jellemző 70% körüli átoltottság ellenére ősszel a delta vírus európai elterjedése okozott kisebb részvénypiaci korrekciót, majd az omikron vírusvariáns megjelenése fékezte le az év végi mikulás ralit. A delta variánshoz képest fertőzőbb omikron globális ugrásszerű terjedése aggasztó, viszont az általa okozott megbetegedés gyengébb lefolyású, és arra is esély lehet, hogy kiszoríthatja a fertőzőbb és veszélyesebb mutációkat.

A devizapiaci eseményeket az USA dollár erősödése dominálta, miután az emelkedő inflációs várakozások hatására folyamatosan erősödtek a jegybanki politika szigorításával kapcsolatos várakozások. A piaci szereplők a felgyorsított kötvényvásárlási program júniusi kivezetését követően már három kamatemelést is elképzelhetőnek tartanak a jövő év második felében.

Elemzői várakozások szerint 2022-ben visszaáll a trend körüli globális gazdasági növekedés, és amennyiben mérsékeltek maradnak a fentebb említett kockázatok hatásai, akkor ismét jó évet zárhatnak a részvénypiacok. Egyelőre a feszített árazások, a historikusan magas értékeltségek és az erős pozícionáltság miatt indokolt lehet a kivárás, az óvatos részvénypiaci kitettséget tartása. A 2021-es 20-30 százalékos fejlett részvénypiaci emelkedést követően, a szűkülő vállalati marzsok és a velünk maradó globális kockázatok miatt célszerű lehet jobb stratégiai beszállási pontokra várni."

