Equilor: késve, de megérkezett a Mikulás-rali, mindenkori csúcsról várja az S&P 500 az új évet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A vezető amerikai indexek az év végi hajrában kitettek magukért, bepótolva ezzel az omikron által beárnyékolt elmúlt hónap teljesítményét. A dél-afrikai adatok az idő előrehaladtával megnyugtatást adtak végül és az előző ajánlónkban felvázolt 4 szcenárió közül az optimista verzió valósult meg, amikor is ugyan gyorsan terjedő változattal van dolgunk, ám a betegség lefolyása kevésbé súlyos, így a gazdasági normalizáció jövőre várhatóan tovább folytatódhat. Jelenleg is folynak a kutatások a vakcinák omikron ellen nyújtott védelmét illetően. Időközben két vakcinagyártó nyilatkozott nyíltan a saját helyzetükről, de egyértelmű állásfoglalást még maguk sem tudtak egyelőre mondani. A Pfizer vakcinájáról készült egy kutatás, mely szerint a 2 dózis 6 hónap eltelte után csupán 35%-os védettséget jelent az omikronnal szemben, míg a harmadik oltás után az érték felemelkedik 75%-ra. Ezt az adatot kellő óvatossággal kell kezelni, de a Pfizer saját álláspontja szerint 2022 első negyedévében már megkezdhetik az omikronra specializált vakcinák gyártását, amennyiben a kutatási eredmények ezt szükségesnek tartják. A Moderna egy fokkal szkeptikusabb álláspontot képvisel, szerintük a külön vakcina nehezen elkerülhető. Ahogy az várható volt megjelent az omikron Európában és Amerikában is, melynek eredményeképp a globális esetszámok rekord mértékre futottak, ám a halálozási adatok világszinten csökkentek, illetve ahol a delta lefutása volt/van még folyamatban azon országokban pedig stagnáltak. Egyelőre az esetszámok emelkedése ellenére nem vezettek be Angliában szigorításokat, Németországban viszont igen.

Decemberben a fejlett kötvénypiacokon emelkedtek a hozamok. Az idei évben az amerikai 10 éves kötvény hozama 55, a német 10 éves kötvényé pedig 35 bázispontot emelkedett. A régiós hozamoknál tovább folytatódott az emelkedés, ám a hazai 10 éves papír valamelyest tudott korrigálni, decemberben a hozama 10 bázisponttal csökkent, ám így is az évet az ajánló írásáig 2,2%-os emelkedéssel zárta végül. Az inflációs előrejelzéseket felfelé módosította az MNB, 2022-ben 4,7-5,1 százalékos inflációt várnak, mely 2023-ban fog majd mérséklődni, így az emelkedett inflációs nyomás 2022 első negyedévében továbbra is velünk marad. A decemberi kamatdöntő ülésen az MNB ismét 30 bázisponttal emelt és a kamatemelés várhatóan változatlanul halad tovább havi ütemezésben a sajtótájékoztatón elhangzottak alapján. A fejlett piaci jegybankok programjában a következő negyedévben a szigorító intézkedések bejelentése/folytatása fog dominálni, melyet a Fed decemberi ülésén is láthattunk az eszközvásárlási programjának csökkentésével. A hazai kötvényarányát a portfóliónak változatlanul hagyjuk, a nemzetközi kötvényarányát pedig csökkentjük.

Összességében erre az évre is kétszámjegyű emelkedést tudott felmutatni a legtöbb részvénypiac. Egyedül a távol-keleti piacok teljesítettek gyengébben, Dél-Amerikában pedig Brazília és Chile. Előbbi esetében agresszív kamatemelés mellett jelentős vagyont vont ki a lakosság a saját részvénypiacáról, utóbbi országban pedig elsősorban a politikai feszültségek okoztak turbulenciát. Az omikron által kiváltott esések ledolgozásra kerültek a részvénypiacokon, így az előző havi részvénykitettség növelés jól időzített volt. A fejlett részvénypiacok továbbra is magas árazással rendelkeznek, így ott enyhén csökkentünk a kitettségen. A hazai részvénypiac az idei csúcsához képest korrigált az elmúlt 2 hónapban, melyet kihasználunk a kitettség növelésére, továbbá a fejlődő piacok arányán is enyhén emelünk.

A nyersanyagok közül az olaj az omikron hírére történő esését közel le is dolgozta, ezzel a nyár közepi 75 dollár körüli szinteken tartózkodik, mellyel több mint 60%-os emelkedést tudhat idén maga mögött. Az arany lényegi elmozdulás nélkül enyhe pluszban zárhatja az év utolsó hónapját, 2021-et pedig 5% körüli mínuszban. 2021-ben a réz közel 25%-ot emelkedett a szeptembertől folyamatosan kijövő lassuló kínai ingatlanpiaci hírek ellenére. Az alternatív befektetések közül az ingatlanrész arányán enyhén növelünk, a többit ezúttal változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.