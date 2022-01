Folyik ki a pénz a hedge fundokból, nem tudnak versenyezni az S&P-vel

A nagy amerikai technológiai cégek ralija és egy sor kedvezőtlen piaci mozgás nem könnyítette meg a nagy hedge fundok dolgát az ügyfelek visszaszerzésében, pedig az elmúlt években egyre kevesebben fektetnek a profit befektetők alapjaiba – számol be a hírről a Financial Times

A HFR adatai szerint tavaly január és november között a hedge fundok átlagosan 8,7%-ot hoztak, ezzel pedig már harmadik egymás követő évet zárják pozitív hozammal. Csakhogy ez a teljesítmény így is elmarad az S&P 500 által nyújtott hozamtól, az indexszel ugyanis ugyanezen idő alatt 24%-ot lehetett volna keresni. A hedge fundok ilyenkor kiemelik, hogy nekik nem az S&P-vel kell versenyezniük, hanem azt a célt elérni, hogy minden piaci körülmény között megfelelő hozamot tudjanak biztosítani. Ez azonban a befektetőket úgy tűnik, nem hatja meg.

A lap azt írja, hogy a profit befektetők alapjainak teljesítménye azért maradhatott el az amerikai benchmark indexétől, mivel a portfóliómenedzserek kis kitettséggel bírnak az olyan technológiai óriások felé, mint az Apple, az Alphabet és a Tesla, márpedig 2021-ben ezek a nagy tech cégek húzták fel az S&P 500 teljesítményét is.

A cikk szerint a hedge fundok dolgát nem könnyítették meg a lakossági befektetők sem, egy-egy piaci pozíciót nagyban el tudott rontani, amikor a kisbefektetők is megjelentek egy-egy papírban.

Az utóbbi években a hedge fundokból folyamatosan áramlanak ki a befektetések, sokan inkább a magántőke befektetéseket keresik. Pedig a 2020-as év egy ritka jól sikerült év volt a szektornak, sikerrel vette a koronavírus-válságot tavasszal és az évet egy 11,8%-os átlagos hozammal zárta. Mindez annak a reményét is felvetette, hogy a befektetők vissza fognak találni a hedge fundokhoz, ami bár igaz, jóval kisebb összegeket fektetnek már be és ezen a 2021-es teljesítmények sem segítenek.

A HFR adatai szerint 2021 első kilenc hónapjában a befektetők 24 milliárd dollárnyi nettó tőkét tettek fedezeti alapokba, miközben az utóbbi három évben több mint 110 milliárd dollár áramlott ki a szektorból. Ráadásul nem csak lakossági befektetőkről van szó, az olyan nagy intézményi befektetők, mint a nyugdíjalapok sem feltétlenül akarnak visszatérni a hedge fundokhoz, mivel a gyengébb teljesítmény mellett még a magas díjaikkal sincsenek kibékülve.

Pedig voltak igazán szép teljesítményeket bemutató alapok is. A Citadel 24,3%-os hozamot ért el, a Millennium 12,2%-os teljesítményt tudott felmutatni november végén. Daniel Loeb Third Pointja ugyanezen időtávon 23%-ot hozott, a londoni Qube Research & Technologies pedig 20%-ot, a New York-i Wasserstein Debt Opportunities pedig 57,6%-os hozamot ért el a bóvli kötvényeken.

Címlapkép: Getty Images