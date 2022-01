Bitcoin, ethereum és egyéb kriptoeszközök: közép- és hosszútávú kép - online előadás MA este

Portfolio 2022. január 10. 14:42

Nagy emelkedések és zuhanások is jellemezték a főbb kriptoeszközöket az elmúlt időszakban a bitcoin vezérletével. Bármilyen pozícióban is vagyunk, nem könnyű hideg fejjel kezelni az ilyen napokat és heteket. Akik közép- és hosszútávon gondolkoznak bitcoinban, ethereumban, rippleben, vagy bármilyen egyéb hasonló eszközben azoknak fontos lehet egy kicsit hátrébb lépni, és megnézni mik a fontos szintek, formációk, indikátorok, események, amelyek valóban befolyásolhatják a pozíciójukat. Az előadás során elsősorban erre koncentrálunk. Az utolsó negyedórában a felmerülő kérdésekre is igyekszünk választ adni.